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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
2:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
0:1
15' Гол
Имери Кастриот
29' Желтая карточка
Севрен Йоан
1:1
30' Пенальти
Целар Жан
56' Желтая карточка
Дапрела Фабио
2:1
78' Гол
Саббатини Хонатан
83' Желтая карточка
Сассо Венсан
88' Желтая карточка
Марич Мият
90'+5
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
10
Боттани
Маттиа
17
Абубакар-Анкра
Асума
19
Целар
Жан
8
Лунгой
Кристофер
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
17
Имери
Кастриот
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
Лугано
4-2-1-3
Серветт
4-1-2-3

История личных встреч

Лугано
Серветт

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 3 0.27
Абубакар-Анкра Асума 3 0.27
Целар Жан 2 (1) 0.18
Циглер Рето 2 (1) 0.18
Лаванши Нума 1 0.09
Саббатини Хонатан 1 0.09
Kreshnik Hajrizi 1 0.09
Mohamed Amoura 1 0.09
Фаччинетти Микаэль 0 0
Ловрич Санди 0 0
Yuri VI 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 3 0.25
Руй Стив 3 0.25
Конья Тимоте 3 0.25
Имери Кастриот 3 0.25
Стеванович Мирослав 2 0.17
Антунес Алексис 1 0.08
Валь Тео 1 (1) 0.08
Сотье Антони 1 0.08
Роделен Ронни 1 0.08
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Дапрела Фабио 4 0
Kreshnik Hajrizi 4 0
Боттани Маттиа 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Лаванши Нума 2 0
Саббатини Хонатан 1 0
Ловрич Санди 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Yuri VI 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 4 1
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Руй Стив 3 0
Валь Тео 2 0
Фрик Джереми 0 1
Клиши Гаэль 1 0
Киэ Грежон 1 0
Диалло Мусса 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
5
26%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
29%
3
16%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
3
20%
6
23%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
3
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 3:1
Серветт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Ивердон - Серветт 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 12 7 5 0 29 - 11 26
2. Цюрих 12 6 4 2 29 - 23 22
3. Янг Бойз 11 6 3 2 28 - 13 21
4. Грасcхоппер 12 4 5 3 22 - 18 17
5. Лугано 11 5 2 4 15 - 14 17
6. Серветт 12 3 3 6 19 - 26 12
7. Сьон 12 3 3 6 15 - 27 12
8. Санкт-Галлен 12 3 3 6 18 - 27 12
9. Люцерн 12 1 7 4 17 - 22 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 5 6 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Лугано 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Серветт 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Сьон 6 2 1 3 7 - 9 7
9. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 9 - 13 6
10. Люцерн 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 6 3 1 2 18 - 9 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
5. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
6. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
7. Люцерн 6 0 5 1 7 - 10 5
8. Сьон 6 1 2 3 8 - 18 5
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Целар Жан из команды Лугано забивает с точки!
  • Желтая карточка
    29'
    Севрен Йоан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Имери Кастриот бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лугано 2:1 Серветт онлайн




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