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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
1:0
Перерыв

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
13' Гол
Кукурузович Степан
14' Желтая карточка
Mohamed Amdouni
43' Желтая карточка
Угриниц Филип
1
Кастелла
Томас
26
Шафик
Фуад
5
Гриппо
Симоне
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
20
Маю
Хишам
38
Томас
Тразье
7
Кукурузович
Степан
98
Койл
Трей
11
Уаттара
Брахима
9
Mohamed
Amdouni
90
Васич
Васо
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
28
Бадштубер
Хольгер
34
Сидлер
Сильван
31
Эмини
Лорик
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
7
Ндиайе
Ибраима
10
Кампо
Самуэле
19
Угриниц
Филип
Лозанна-Спорт
4-4-2
Люцерн
4-1-2-3

Ход матча

13'
Кукурузович Степан
(Anel Husic)
1:0
14'
Mohamed Amdouni
 
43'
 
Угриниц Филип

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Люцерн

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 4 0.33
Кукурузович Степан 3 (2) 0.25
Маю Хишам 2 0.17
Уаттара Брахима 2 0.17
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.17
Anel Husic 1 0.08
Монтейру Элтон 1 0.08
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 3 0.25
Ндиайе Ибраима 3 0.25
Сидлер Сильван 2 0.17
Шюрпф Паскаль 2 0.17
Соргич Деян 2 (1) 0.17
Ташар Варол 1 0.08
Верманн Йорди 1 0.08
Шульц Марвин 1 (1) 0.08
Эмини Лорик 1 (1) 0.08
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Чумич Никола 0 0
Бурч Марко 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 5 0
Сузуки Тоити 5 0
Зохури Армель 5 0
Пуэртас Кэмерон 4 0
Шафик Фуад 2 1
Karim Sow 3 0
Маю Хишам 2 0
Томас Тразье 2 0
Кукурузович Степан 1 0
Монтейру Элтон 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Kouadio Jean 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 6 0
Шульц Марвин 3 1
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Ташар Варол 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Ндиайе Ибраима 2 0
Верманн Йорди 2 0
Эмини Лорик 2 0
Гретер Симон 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
83%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
23%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
29%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
5
31%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
12%
4
19%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
6
24%
6
29%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
7
28%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4
Люцерн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1
Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3 Винтертур - Люцерн 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 12 7 5 0 29 - 11 26
2. Цюрих 12 6 4 2 29 - 23 22
3. Янг Бойз 11 6 3 2 28 - 13 21
4. Грасcхоппер 12 4 5 3 22 - 18 17
5. Лугано 1:1 11 4 3 4 14 - 14 15
6. Серветт 1:1 12 3 4 5 19 - 25 13
7. Сьон 12 3 3 6 15 - 27 12
8. Санкт-Галлен 12 3 3 6 18 - 27 12
9. Лозанна-Спорт 1:0 12 2 4 6 15 - 25 10
10. Люцерн 0:1 12 1 6 5 16 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Лугано 1:1 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Лозанна-Спорт 1:0 6 2 2 2 9 - 12 8
8. Серветт 1:1 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Сьон 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Люцерн 0:1 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 6 3 1 2 18 - 9 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Серветт 1:1 6 1 3 2 8 - 12 6
5. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
6. Лугано 1:1 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Сьон 6 1 2 3 8 - 18 5
8. Люцерн 0:1 6 0 4 2 6 - 10 4
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 1:0 6 0 2 4 6 - 13 2
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Угриниц Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Mohamed Amdouni получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кукурузович Степан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Люцерн
2.57
3.64
2.84
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