Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere
1:0
13' ГолКукурузович Степан
14' Желтая карточкаMohamed Amdouni
43' Желтая карточкаУгриниц Филип
52' Желтая карточкаЭмини Лорик
1:1
75' ГолУгриниц Филип
78' Желтая карточкаМонтейру Элтон
79' Желтая карточкаАлунга Иван
79' Желтая карточкаГриппо Симоне
26
Шафик
Фуад
51
Anel
Husic
20
Маю
Хишам
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
90
Васич
Васо
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
31
Эмини
Лорик
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Kouadio Jean
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
13'
1:0
14'
43'
52'
75'
1:1
78'
79'
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Люцерн
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|4
|0.33
|Кукурузович Степан
|3 (2)
|0.25
|Маю Хишам
|2
|0.17
|Уаттара Брахима
|2
|0.17
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.17
|Anel Husic
|1
|0.08
|Монтейру Элтон
|1
|0.08
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.33
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.25
|Сидлер Сильван
|2
|0.17
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.17
|Соргич Деян
|2 (1)
|0.17
|Ташар Варол
|1
|0.08
|Верманн Йорди
|1
|0.08
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.08
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.08
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|5
|0
|Сузуки Тоити
|5
|0
|Зохури Армель
|5
|0
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Шафик Фуад
|2
|1
|Karim Sow
|3
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Томас Тразье
|2
|0
|Гриппо Симоне
|1
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|7
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Ташар Варол
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|Верманн Йорди
|2
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
5
71%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
2
20%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
23%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
5
33%
2
12%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
12%
5
23%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
6
23%
6
27%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
6
23%
4
18%
61-75
7
27%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4
Люцерн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1
Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3 Винтертур - Люцерн 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|12
|7
|5
|0
|29 - 11
|26
|2.
|Цюрих
|12
|6
|4
|2
|29 - 23
|22
|3.
|Янг Бойз
|11
|6
|3
|2
|28 - 13
|21
|4.
|Грасcхоппер
|12
|4
|5
|3
|22 - 18
|17
|5.
|Лугано
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|6.
|Серветт
|12
|3
|3
|6
|19 - 26
|12
|7.
|Сьон
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|8.
|Санкт-Галлен
|12
|3
|3
|6
|18 - 27
|12
|9.
|Люцерн
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|5
|6
|15 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|5.
|Лугано
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Серветт
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Сьон
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|10.
|Люцерн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|6
|3
|1
|2
|18 - 9
|10
|3.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|6.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|7.
|Люцерн
|6
|0
|5
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Сьон
|6
|1
|2
|3
|8 - 18
|5
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2