В центре поля последовало несколько жёстких стыков. Кукуян показывает, что всё происходит в рамках допустимой борьбы.

Подача Кулакова справа не дошла до Бикфалви. Защитники "Химок" уверенно сыграли перед своими воротами.

Идову с Мирозовым слева не смогли доставить мяч в штрафную площадь.

Мамин на чужой половине поля толкнул в спину Мирзова.

13' Идову неудачно исполнил подачу от углового флага. Мяч в воздухе покинул пределы поля.

12' Вторая подача Идову получилась слабой. Под дальний удар Мирзова ногу успел подставить Бикфалви.

11' Идову от углового флага закрутил мяч в ворота. Помазун в прыжке переправил мяч за пределы поля.

10' Кулаков справа навесил к дальней штанге, где Бикфалви головой пробил по воротам. Лантратов мяч поймал.

9' Помазун забрал мяч в руки после навеса Идову с фланга.

8' "Химки" стремятся больше контролировать мяч, а гости пока больше рассчитывают на скоростные контратаки.

7' Гогличидзе слева с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Лантратов сместился к штанге и поймал мяч.

6' Глушаков сделал неточный пас направо на Боженова.

5' Бикфалви по левому флангу прошёл вперёд и сделал неудобный пас для партнёра вперёд на Колесниченко.

4' Идову разыграл угловой удар с партнёром и навесил на дальнюю штангу, где Адеми головой пробил рядом со стойкой.

3' Егорычев и Бикфалви не смогли пробить головами из центра штрафной площади по воротам после навеса Егорычева слева.

2' "Химки" играют в чёрной форме, "Урал" - в оранжевой.