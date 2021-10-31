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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Урал
0' 18'
22
Лантратов
Илья
33
Стойинович
Душан
2
Карпов
Максим
25
Филин
Александр
87
Боженов
Кирилл
3
Дагерстол
Филип
8
Глушаков
Денис
18
Соколов
Артём
4
Идову
Брайн
9
Адеми
Кемаль
77
Мирзов
Резиуан
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
34
Гагнидзе
Лука
25
Кузьмичев
Иван
29
Мамин
Артём
3
Гогличидзе
Лео
18
Йовичич
Бранко
6
Августиняк
Рафал
24
Колесниченко
Кирилл
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
Химки
3-5-2
Урал
5-4-1

История личных встреч

Химки
Урал

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
1:3
КФ
2:1
ФПД
0:0
ФПД
1:0
ФПД
5:2
ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.46
Кухарчук Илья 3 0.23
Адеми Кемаль 1 0.08
Долгов Александр 1 0.08
Набиуллин Эльмир 0 0
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.15
Егорычев Андрей 1 0.08
Панюков Андрей 1 0.08
Максименко Артём 1 0.08
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 4 0
Камышев Илья 2 1
Глушаков Денис 2 0
Кухарчук Илья 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Дагерстол Филип 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Филин Александр 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 4 1
Герасимов Алексей 5 0
Мишкич Даниэль 3 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Кузьмичев Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
2
29%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
2
11%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1
Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1
Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Химки 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал 0:0 Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки 0:0 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал 0:0 Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    19'
    Мамин на чужой половине поля толкнул в спину Мирзова.
  • 18'
    Подачу Кулакова справа к воротам заблокировал Идову.
  • 17'
    Идову с Мирозовым слева не смогли доставить мяч в штрафную площадь.
  • 16'
    Подача Кулакова справа не дошла до Бикфалви. Защитники "Химок" уверенно сыграли перед своими воротами.
  • 14'
    В центре поля последовало несколько жёстких стыков. Кукуян показывает, что всё происходит в рамках допустимой борьбы.
  • Угловой
    13'
    Идову неудачно исполнил подачу от углового флага. Мяч в воздухе покинул пределы поля.
  • Угловой
    12'
    Вторая подача Идову получилась слабой. Под дальний удар Мирзова ногу успел подставить Бикфалви.
  • Угловой
    11'
    Идову от углового флага закрутил мяч в ворота. Помазун в прыжке переправил мяч за пределы поля.
  • 10'
    Кулаков справа навесил к дальней штанге, где Бикфалви головой пробил по воротам. Лантратов мяч поймал.
  • 9'
    Помазун забрал мяч в руки после навеса Идову с фланга.
  • 8'
    "Химки" стремятся больше контролировать мяч, а гости пока больше рассчитывают на скоростные контратаки.
  • 7'
    Гогличидзе слева с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Лантратов сместился к штанге и поймал мяч.
  • 6'
    Глушаков сделал неточный пас направо на Боженова.
  • 5'
    Бикфалви по левому флангу прошёл вперёд и сделал неудобный пас для партнёра вперёд на Колесниченко.
  • Угловой
    4'
    Идову разыграл угловой удар с партнёром и навесил на дальнюю штангу, где Адеми головой пробил рядом со стойкой.
  • 3'
    Егорычев и Бикфалви не смогли пробить головами из центра штрафной площади по воротам после навеса Егорычева слева.
  • 2'
    "Химки" играют в чёрной форме, "Урал" - в оранжевой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Арене Химки"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Химки 0:0 Урал онлайн


Прогнозы на матч Химки 0:0 Урал

Исход игры
Химки
71.7% (104)
Ничья
20% (29)
Урал
8.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
54.07% (73)
Нет
45.93% (62)
Популярный счёт
1:0 Химки
33.8% (49)
2:1 Химки
26.9% (39)
1:1 Ничья
19.3% (28)
2:0 Химки
4.1% (6)
1:2 Урал
3.4% (5)
0:1 Урал
3.4% (5)
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