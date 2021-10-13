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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Урал

История личных встреч

Химки
Урал

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
1:3
КФ
2:1
ФПД
0:0
ФПД
1:0
ФПД
5:2
ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.5
Кухарчук Илья 3 0.25
Адеми Кемаль 1 0.08
Долгов Александр 1 0.08
Набиуллин Эльмир 0 0
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.17
Егорычев Андрей 1 0.08
Панюков Андрей 1 0.08
Максименко Артём 1 0.08
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 4 0
Камышев Илья 2 1
Глушаков Денис 2 0
Кухарчук Илья 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Дагерстол Филип 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Филин Александр 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 4 1
Герасимов Алексей 5 0
Мишкич Даниэль 3 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Кузьмичев Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
2
29%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
2
11%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1
Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1
Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 8 2 2 30 - 15 26
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 2 3 17 - 9 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 5 6 1 17 - 11 21
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6. Сочи Заявка 12 7 0 5 18 - 14 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 2 5 14 - 17 17
8. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
9. Рубин Заявка 12 4 4 4 16 - 14 16
10. Ахмат Заявка 12 5 0 7 12 - 18 15
11. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Уфа Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10
16. Урал Заявка 12 2 3 7 5 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 5 0 1 17 - 7 15
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
10. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
11. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 5 1 0 4 1 - 8 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Химки 65.1% (28)
    X 30.2% (13)
    Урал 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Урал
    2.01
    3.58
    4.18
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Химки - Урал онлайн


    Прогнозы на матч Химки - Урал

    Исход игры
    Химки
    65.1% (28)
    Ничья
    30.2% (13)
    Урал
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.88% (15)
    Меньше
    65.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (13)
    2:1 Химки
    30.2% (13)
    1:0 Химки
    25.6% (11)
    2:0 Химки
    7% (3)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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