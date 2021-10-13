Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Арена Химки
История личных встреч
Химки
Урал
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|6 (3)
|0.5
|Кухарчук Илья
|3
|0.25
|Адеми Кемаль
|1
|0.08
|Долгов Александр
|1
|0.08
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|2
|0.17
|Егорычев Андрей
|1
|0.08
|Панюков Андрей
|1
|0.08
|Максименко Артём
|1
|0.08
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|4
|0
|Камышев Илья
|2
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Кухарчук Илья
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Дагерстол Филип
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|Герасимов Алексей
|5
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
2
29%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
2
11%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1
Урал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1
Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 15
|26
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 9
|23
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|18 - 14
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 18
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 23
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Урал
Исход игры
Химки
65.1% (28)
Ничья
30.2% (13)
Урал
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.88% (15)
Меньше
65.12% (28)
Обе команды забьют
Да
62.79% (27)
Нет
37.21% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (13)
2:1 Химки
30.2% (13)
1:0 Химки
25.6% (11)
2:0 Химки
7% (3)
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