Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Альянц
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
34
Боллер
Ян
31
Гргич
Лукас
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Нападающий
-
28 Григер АдамНападающий
- Нападающий
-
32 Enrique Wild
-
41 Erwin Softic
-
Главный тренер: Andreas Wieland
Ход матча
17'
0:1
История личных встреч
Рапид Вена
ЛАСК
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
33 матча
60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.5%
27.3%
21.2%
17 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|6
|0.46
|Грюлль Марко
|4
|0.31
|Кара Эркан
|4 (1)
|0.31
|Граховац Срджан
|1
|0.08
|Любичич Роберт
|1
|0.08
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.08
|Стойкович Филип
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|2
|0.15
|Карамоко Мамуду
|2
|0.15
|Михорль Петер
|1
|0.08
|Флеккер Флориан
|1
|0.08
|Визингер Филип
|1
|0.08
|Моншайн Кристоф
|1
|0.08
|Шмидт Александер
|1
|0.08
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граймль Лео
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Граховац Срджан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Любичич Роберт
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флеккер Флориан
|4
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Боллер Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
88%
5
50%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
6
35%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
18%
5
50%
76-90
Пропущено
17
16
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
10
59%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|33 - 9
|35
|2.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|3.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Хартберг
|13
|4
|5
|4
|23 - 20
|17
|5.
|Аустрия Вена
|13
|3
|7
|3
|19 - 16
|16
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|3
|6
|4
|21 - 23
|15
|7.
|Рид
|13
|3
|5
|5
|17 - 29
|14
|8.
|Адмира
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|9.
|ЛАСК
|1:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|10.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|11.
|Рапид Вена
|0:1
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|12.
|Сваровски Тироль
|13
|2
|7
|4
|17 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Рид
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|6.
|Рапид Вена
|0:1
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|7.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|9.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|10.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|ЛАСК
|1:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|Хартберг
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|Аустрия Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|7.
|ЛАСК
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|Адмира
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|0:1
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2