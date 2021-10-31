  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
17' Гол
 18'
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
20
Хофманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
14
Граховац
Срджан
5
Любичич
Роберт
31
Ульманн
Максимилиан
9
Фунтас
Таксиархис
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
31
Гргич
Лукас
30
Хорват
Саша
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
9
Карамоко
Мамуду
Рапид Вена
3-4-2-1
ЛАСК
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Хон Хён-Сок
Холланд Джеймс
17'
0:1

История личных встреч

Рапид Вена
ЛАСК

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

33 матча

60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.5%
27.3%
21.2%
17 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
БЧГ
3:0
БЧГ
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 6 0.46
Грюлль Марко 4 0.31
Кара Эркан 4 (1) 0.31
Граховац Срджан 1 0.08
Любичич Роберт 1 0.08
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.08
Стойкович Филип 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 2 0.15
Карамоко Мамуду 2 0.15
Михорль Петер 1 0.08
Флеккер Флориан 1 0.08
Визингер Филип 1 0.08
Моншайн Кристоф 1 0.08
Шмидт Александер 1 0.08
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 3 0
Грюлль Марко 3 0
Шик Торстен 2 0
Граховац Срджан 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Любичич Роберт 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Виммер Кевин 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флеккер Флориан 4 0
Визингер Филип 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Гргич Лукас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Филипович Петар 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Михорль Петер 1 0
Реннер Рене 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Боллер Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
88%
5
50%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
6
35%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
18%
5
50%
76-90

Пропущено

17
16
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
10
59%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Рапид Вена - Анортосис 3:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Войводина - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 33 - 9 35
2. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
3. Вольфсбергер 13 6 3 4 20 - 20 21
4. Хартберг 13 4 5 4 23 - 20 17
5. Аустрия Вена 13 3 7 3 19 - 16 16
6. Аустрия Клагенфурт 13 3 6 4 21 - 23 15
7. Рид 13 3 5 5 17 - 29 14
8. Адмира 13 3 5 5 18 - 19 14
9. ЛАСК 1:0 13 3 4 6 11 - 16 13
10. Альтах 13 3 4 6 9 - 18 13
11. Рапид Вена 0:1 13 3 4 6 17 - 18 13
12. Сваровски Тироль 13 2 7 4 17 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Рид 6 3 3 0 11 - 8 12
4. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Аустрия Клагенфурт 6 2 4 0 12 - 10 10
6. Рапид Вена 0:1 7 3 0 4 12 - 10 9
7. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
8. Адмира 6 2 2 2 8 - 4 8
9. Аустрия Вена 6 1 5 0 9 - 6 8
10. Хартберг 6 1 2 3 9 - 11 5
11. ЛАСК 1:0 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 5 2 0 13 - 5 17
2. Хартберг 7 3 3 1 14 - 9 12
3. Вольфсбергер 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
6. Аустрия Вена 7 2 2 3 10 - 10 8
7. ЛАСК 1:0 6 2 2 2 5 - 6 8
8. Адмира 7 1 3 3 10 - 15 6
9. Аустрия Клагенфурт 7 1 2 4 9 - 13 5
10. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
11. Рапид Вена 0:1 6 0 4 2 5 - 8 4
12. Рид 7 0 2 5 6 - 21 2
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
ЛАСК
2.26
3.84
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 0:1 ЛАСК онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 