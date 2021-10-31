Второй тайм

77' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Лёвен Эдуард из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данило Соарес из команды Бохум

74' Какой шанс! Хофманн Йонас почти забил, но мяч вынесли с линии!

74' Плеа Алассан разрезает оборону соперника отличным пасом

72' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Машович Эрхан из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

71' ШТАНГА! Пробил головой Лабропулос Василис прямо в каркас ворот!

71' Янн Зоммер отбил мяч на угловой после удара Асано Такума из штрафной площади.

70' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Игрок Полтер Себастьян из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Лёвен Эдуард из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Бохум выполняет удар от ворот.

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лабропулос Василис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Бохум

52' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Машович Эрхан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе