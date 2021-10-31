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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Бохум
0'
1:0
12' Гол
Плеа Алассан
2:0
40' Гол
Хофманн Йонас
51' Желтая карточка
Машович Эрхан
78'
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
10
Асано
Такума
38
Лёвен
Эдуард
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
40
Полтер
Себастьян
Боруссия М
4-2-3-1
Бохум
4-1-4-1

Ход матча

12'
Плеа Алассан
(Скалли Джозеф)
1:0
40'
Хофманн Йонас
(Плеа Алассан)
2:0
46'
 
Стафилидис Костас
Гамбоа Кристиан
46'
 
Блум Данни
Хольтманн Геррит
51'
 
Машович Эрхан
69'
Тюрам Маркус
Штиндль Ларс
 
69'
Нойхаус Флориан
Коне Куадио
 
76'
 
Антви-Аджей Кристофер
Асано Такума
76'
 
Пантович Милош
Лёвен Эдуард

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия М
Бохум

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 4 0.4
Штиндль Ларс 2 0.2
Плеа Алассан 2 0.2
Закария Денис 2 0.2
Эмболо Брель 1 0.1
Скалли Джозеф 1 0.1
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.2
Полтер Себастьян 2 0.2
Лосилья Антони 1 0.1
Блум Данни 1 0.1
Хольтманн Геррит 1 0.1
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Лёвен Эдуард 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 3 0
Закария Денис 3 0
Бейер Луис 3 0
Скалли Джозеф 2 0
Коне Куадио 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 3 0
Теше Роберт 1 1
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Лосилья Антони 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
60%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
36%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

11
15
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0
Бохум
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4
РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 38 - 10 25
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург Заявка 10 6 4 0 17 - 7 22
4. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
5. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
6. Майнц Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Вольфсбург Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
8. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 21 - 10 15
9. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
10. Боруссия М 2:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
11. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
12. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
13. Бохум 0:2 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
14. Штуттгарт Заявка 10 2 4 4 15 - 19 10
15. Аугсбург Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
17. Арминия Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М 2:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
8. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
9. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
10. Бохум 0:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
12. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
12. Боруссия М 2:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Бохум 0:2 Заявка 6 1 0 5 2 - 15 3
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Боруссия М 94.9% (130)
X 5.1% (7)
Бохум 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Бохум
1.39
9.27
9.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Боруссия М 2:0 Бохум онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Бохум

Исход игры
Боруссия М
94.9% (130)
Ничья
5.1% (7)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.7% (59)
Меньше
55.3% (73)
Обе команды забьют
Да
43.94% (58)
Нет
56.06% (74)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
36.5% (50)
2:1 Боруссия М
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1:0 Боруссия М
12.4% (17)
3:1 Боруссия М
11.7% (16)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:0 Боруссия М
4.4% (6)
3:2 Боруссия М
1.5% (2)
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