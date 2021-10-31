Германия: Бундеслига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк Зрители: 42361
1:0
12' ГолПлеа Алассан
2:0
40' ГолХофманн Йонас
51' Желтая карточкаМашович Эрхан
85' Желтая карточкаВольф Ханнес
2:1
86' ГолБлум Данни
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
40'
2:0
51'
85'
86'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Боруссия М
Бохум
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|4
|0.4
|Штиндль Ларс
|2
|0.2
|Плеа Алассан
|2
|0.2
|Закария Денис
|2
|0.2
|Эмболо Брель
|1
|0.1
|Скалли Джозеф
|1
|0.1
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.2
|Полтер Себастьян
|2
|0.2
|Блум Данни
|2
|0.2
|Лосилья Антони
|1
|0.1
|Хольтманн Геррит
|1
|0.1
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Лёвен Эдуард
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Закария Денис
|3
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
4
14
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
50%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
60%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
13
9
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
5
38%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0
Бохум
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4
РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3 Фельберт - Бохум 0:9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|38 - 10
|25
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 15
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 7
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 15
|16
|6.
|Майнц
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 10
|15
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 18
|13
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 18
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 19
|10
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|10.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
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Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Бохум
Исход игры
Боруссия М
94.9% (130)
Ничья
5.1% (7)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.7% (59)
Меньше
55.3% (73)
Обе команды забьют
Да
43.94% (58)
Нет
56.06% (74)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
36.5% (50)
2:1 Боруссия М
24.1% (33)
1:0 Боруссия М
12.4% (17)
3:1 Боруссия М
11.7% (16)
3:0 Боруссия М
4.4% (6)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:2 Боруссия М
1.5% (2)
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