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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
0:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
0:1
6' Гол
Каба Сори
0:2
15' Гол
Мертенс Матье
36'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
51
Версхарен
Яри
23
Зиркзее
Джошуа
9
Раман
Бенито
90
Ромо
Рафаэль
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
27
Mandela
Keita
8
Шрейверс
Сьебе
24
Де
Норре
Каспер
33
Мертенс
Матье
9
Каба
Сори
10
Мерсье
Ксавье
Андерлехт
4-4-2
АХ Лёвен
3-4-3

История личных встреч

Андерлехт
АХ Лёвен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:2
К
1:0
ТМК
1:4
ЛП
3:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 4 0.31
Раман Бенито 4 0.31
Гомес Серхио 3 (2) 0.23
Куаме Кристиан 3 0.23
Рафаэлов Лиор 3 (2) 0.23
Амузу Френсис 2 0.15
Версхарен Яри 2 0.15
Мурильо Микаэль 1 0.08
Телин Исаак 1 0.08
Ашимеру Маджид 1 0.08
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 4 (1) 0.31
Анри Тома 3 (1) 0.23
Мертенс Матье 2 0.15
Шрейверс Сьебе 2 0.15
Шенгелия Леван 2 0.15
Озкаджар Дженк 2 0.15
Мерсье Ксавье 1 0.08
Де Сарт Алексис 1 0.08
Резаи Кавех 0 0
Шакла Софьян 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Де Норре Каспер 0 0
Аль-Тамари Мусса 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 4 0
Олссон Кристоффер 3 0
Мурильо Микаэль 3 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Раман Бенито 2 0
Худт Уэсли 2 0
Гомес Серхио 2 0
Куаме Кристиан 0 1
Рафаэлов Лиор 1 0
Каллен Джош 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 1
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мертенс Матье 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Де Сарт Алексис 2 0
Де Норре Каспер 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Патрис Луи 1 0
Mandela Keita 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
5
31%
3
43%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

24
16
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
7
44%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
4
24%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1
Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Генк 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
2. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
3. Антверпен 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
5. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
6. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
7. Андерлехт 0:2 13 5 5 3 25 - 18 20
8. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
9. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
10. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
11. Гент 12 5 2 5 21 - 13 17
12. АХ Лёвен 2:0 13 3 7 3 17 - 20 16
13. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
14. Синт-Трейден 13 4 3 6 14 - 20 15
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 21 - 32 13
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
6. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
8. Андерлехт 0:2 7 3 2 2 17 - 11 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 2:0 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
2. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
7. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 0:2 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
13. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
14. АХ Лёвен 2:0 7 1 4 2 8 - 12 7
15. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
16. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
АХ Лёвен
4.74
5.70
9.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 0:2 АХ Лёвен онлайн




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