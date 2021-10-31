Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Первый тайм: 36'
Стадион: Lotto Park
0:1
6' ГолКаба Сори
0:2
15' ГолМертенс Матье
17
Гомес
Серхио
90
Ромо
Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
6'
0:1
15'
0:2
История личных встреч
Андерлехт
АХ Лёвен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|4
|0.31
|Раман Бенито
|4
|0.31
|Гомес Серхио
|3 (2)
|0.23
|Куаме Кристиан
|3
|0.23
|Рафаэлов Лиор
|3 (2)
|0.23
|Амузу Френсис
|2
|0.15
|Версхарен Яри
|2
|0.15
|Мурильо Микаэль
|1
|0.08
|Телин Исаак
|1
|0.08
|Ашимеру Маджид
|1
|0.08
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|4 (1)
|0.31
|Анри Тома
|3 (1)
|0.23
|Мертенс Матье
|2
|0.15
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.15
|Шенгелия Леван
|2
|0.15
|Озкаджар Дженк
|2
|0.15
|Мерсье Ксавье
|1
|0.08
|Де Сарт Алексис
|1
|0.08
|Резаи Кавех
|0
|0
|Шакла Софьян
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Де Норре Каспер
|0
|0
|Аль-Тамари Мусса
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|4
|0
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Худт Уэсли
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Куаме Кристиан
|0
|1
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|1
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Де Сарт Алексис
|2
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
5
31%
3
43%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
24
16
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
7
44%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
4
24%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1
Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Генк 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|7.
|Андерлехт
|0:2
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|8.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|9.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|10.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|11.
|Гент
|12
|5
|2
|5
|21 - 13
|17
|12.
|АХ Лёвен
|2:0
|13
|3
|7
|3
|17 - 20
|16
|13.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|14.
|Синт-Трейден
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|21 - 32
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|Андерлехт
|0:2
|7
|3
|2
|2
|17 - 11
|11
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|11.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|2:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|2.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|7.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|0:2
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|АХ Лёвен
|2:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|15.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2