Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Йоханссон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Йоханссон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Кордоба Иньиго тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

40' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ван Осх Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Йоханссон Райан не смог попасть в створ ударом издали

38' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Кардона Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Пинту Иву выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ван Осх Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Пинту Иву выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ферати Арианит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ботос Яннис-Фивос и попал в каркас ворот!

27' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Отличный командный гол!

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Дуарте Дерой пробует нанести удар издали, но Уорнер Хан держит все под контролем

11' Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс забивает с правой ноги!

11' Флемминг Зиан разрезает оборону соперника отличным пасом

10' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Кардона Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Йоханссон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.