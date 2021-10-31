Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Де Аделарсхорст
0:1
11' ГолСёнтьенс Матс
0:2
18' ГолРинстра Бен
41' Желтая карточкаКордоба Иньиго
29
Кардона
Марк
12
Пинту
Иву
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
0:1
18'
0:2
41'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|4
|0.36
|Брауэрс Люк
|4 (1)
|0.36
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.18
|Дейл Матс
|1
|0.09
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.09
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|6 (1)
|0.6
|Toshio Lake
|1
|0.1
|Кокс Джордж
|1
|0.1
|Ринстра Бен
|1
|0.1
|Samy Baghdadi
|1
|0.1
|Tijjani Noslin
|1
|0.1
|Теки Тесфальдет
|0
|0
|Флемминг Зиан
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидберг Исак
|2
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|0
|1
|Хан Уорнер
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Флемминг Зиан
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
2
12%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
6
30%
4
24%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
5
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2
Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3
Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|11
|7
|2
|2
|26 - 12
|23
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|Виллем II
|11
|5
|3
|3
|15 - 17
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|8.
|Камбюр
|11
|5
|0
|6
|19 - 25
|15
|9.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|11.
|Херенвен
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:2
|11
|4
|1
|6
|13 - 21
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|14.
|Хераклес
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|15.
|Ваалвейк
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|16.
|Гронинген
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|8.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|10.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|6 - 14
|6
|12.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|14.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0