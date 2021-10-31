Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ферати Арианит

95' Мартин Берден выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Тиджани Нослин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Ромменс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ферати Арианит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92' Анга-Лётшер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Матч возобновлен

91' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ринстра Бен и попал в каркас ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Дейл Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Ох, нехорошо это выглядит. Огечика Хейл получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Огечика Хейл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Г О О О О Л - Кордоба Иньиго забивает с правой ноги!

82' Ох, нехорошо это выглядит. Йоханссон Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Йоханссон Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Йоханссон Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Пинту Иву выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Флемминг Зиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ринстра Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Сёнтьенс Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

67' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Пинту Иву выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Оратмангун Рагнар нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

59' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

56' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

55' Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Плохо сыграл Пинту Иву - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Сёнтьенс Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Сёнтьенс Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Пинту Иву выносит мяч и сбавляет давление на ворота