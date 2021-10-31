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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
4:3
Конец матча

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
0:1
11' Гол
Сёнтьенс Матс
0:2
18' Гол
Ринстра Бен
41' Желтая карточка
Кордоба Иньиго
1:2
53' Гол
Брауэрс Люк
1:3
55' Гол
Теки Тесфальдет
2:3
61' Гол
Кардона Марк
3:3
83' Гол
Кордоба Иньиго
4:3
89' Гол
Крамер Йорис
90' Желтая карточка
Ботос Яннис-Фивос
90'+5
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
11
Оратмангун
Рагнар
29
Кардона
Марк
1
Ван
Осх
Яник
19
Ферати
Арианит
2
Анга-Лётшер
Мартин
12
Пинту
Иву
28
Йоханссон
Райан
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
23
Ринстра
Бен
11
Ханссон
Эмиль
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Сёнтьенс Матс
(Флемминг Зиан)
18'
0:2
Ринстра Бен
(Флемминг Зиан)
41'
Кордоба Иньиго
 
53'
Брауэрс Люк
1:2
55'
1:3
Теки Тесфальдет
61'
Кардона Марк
(Оратмангун Рагнар)
2:3
64'
Ogechika Heil
Оратмангун Рагнар
 
64'
 
Самбу Бассала
Ханссон Эмиль
74'
Дейл Матс
Кардона Марк
 
79'
 
Tijjani Noslin
Дуарте Дерой
83'
Кордоба Иньиго
(Крамер Йорис)
3:3
85'
 
Toshio Lake
Сёнтьенс Матс
87'
Martjin Berden
Ogechika Heil
 
89'
Крамер Йорис
(Ромменс Филипп)
4:3
90'
Ботос Яннис-Фивос
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:1
К
3:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 5 0.45
Брауэрс Люк 5 (1) 0.45
Ботос Яннис-Фивос 2 0.18
Крамер Йорис 1 0.09
Дейл Матс 1 0.09
Баккер Юстин 1 (1) 0.09
Кардона Марк 1 0.09
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Люкассен Бойд 0 0
Ogechika Heil 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 6 (1) 0.6
Теки Тесфальдет 1 0.1
Toshio Lake 1 0.1
Кокс Джордж 1 0.1
Ринстра Бен 1 0.1
Samy Baghdadi 1 0.1
Tijjani Noslin 1 0.1
Флемминг Зиан 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Хан Уорнер 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Крамер Йорис 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Идзес Джей 1 0
Ogechika Heil 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Дерой 3 0
Янссен Рул 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Анга-Лётшер Мартин 2 0
Самбу Бассала 2 0
Флемминг Зиан 2 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
3
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

16
12
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
2
10%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
7
30%
5
24%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
5
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2
Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3
Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Виллем II 11 5 3 3 15 - 17 18
7. НЕК Неймеген 11 5 2 4 15 - 17 17
8. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
9. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
10. Камбюр 11 5 0 6 19 - 25 15
11. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
12. Херенвен 11 4 1 6 13 - 18 13
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 11 2 4 5 13 - 16 10
15. Гронинген 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Фортуна Ситтард 10 2 3 5 12 - 21 9
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 8 - 19 7
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
6. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
7. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
8. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
9. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
10. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
11. НЕК Неймеген 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Камбюр 5 2 0 3 6 - 14 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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