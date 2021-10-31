Голландия: Эредивизие 2021-2022
4:3
Конец матча
Стадион: Де Аделарсхорст
0:1
11' ГолСёнтьенс Матс
0:2
18' ГолРинстра Бен
41' Желтая карточкаКордоба Иньиго
1:2
53' ГолБрауэрс Люк
1:3
55' ГолТеки Тесфальдет
2:3
61' ГолКардона Марк
3:3
83' ГолКордоба Иньиго
4:3
89' ГолКрамер Йорис
90' Желтая карточкаБотос Яннис-Фивос
29
Кардона
Марк
12
Пинту
Иву
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
0:1
18'
0:2
41'
53'
1:2
55'
1:3
61'
83'
3:3
89'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|5
|0.45
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.45
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.18
|Крамер Йорис
|1
|0.09
|Дейл Матс
|1
|0.09
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.09
|Кардона Марк
|1
|0.09
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|6 (1)
|0.6
|Теки Тесфальдет
|1
|0.1
|Toshio Lake
|1
|0.1
|Кокс Джордж
|1
|0.1
|Ринстра Бен
|1
|0.1
|Samy Baghdadi
|1
|0.1
|Tijjani Noslin
|1
|0.1
|Флемминг Зиан
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидберг Исак
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Флемминг Зиан
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
3
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
16
12
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
2
10%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
7
30%
5
24%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
5
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2
Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3
Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|11
|7
|2
|2
|26 - 12
|23
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|Виллем II
|11
|5
|3
|3
|15 - 17
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|9.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|10.
|Камбюр
|11
|5
|0
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|12.
|Херенвен
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|13.
|Хераклес
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ваалвейк
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|15.
|Гронинген
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|6.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|7.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|8.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|9.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|10.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|6 - 14
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0