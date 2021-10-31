  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
0:2
Второй тайм: 64'

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
7' Гол
Ванзейр Данте
36' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
0:1
37' Не забитый пенальти
Вадис Оджиджа-Офоэ
41' Желтая карточка
Deniz Undav
43' Желтая карточка
Кумс Свен
44' Желтая карточка
Болат Синан
0:2
45' Пенальти
Теума Тедди
45' Желтая карточка
Митома Каору
64'
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
29
Депуатр
Лоран
34
Тиссудали
Тарик
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
25
Марк
Дамьен
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Гент
3-5-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 4 0.31
Депуатр Лоран 3 0.23
Фортуна Нуриу 2 0.15
Кастро-Монтес Алессио 2 0.15
Безус Роман 2 (1) 0.15
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.15
Нгадеу Майкл 1 0.08
Бруно Джанни 1 0.08
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.08
Лемайич Дарко 1 0.08
Самуаз Матисс 1 0.08
Чакветадзе Георгий 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Опери Кристофер 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 9 0.69
Deniz Undav 8 (1) 0.62
Митома Каору 3 0.23
Casper Nielsen2 2 0.15
Теума Тедди 2 (1) 0.15
Loic Lapoussin 2 0.15
Senne Lynen 1 0.08
Амани Жан 1 0.08
Matthew Sorinola 1 0.08
Багер Йонас 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 3 0
Нгадеу Майкл 3 0
Болат Синан 2 0
Годо Бруно 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Опери Кристофер 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 4 0
Ниукоп Барт 3 0
Ismael Kandouss 3 0
Амани Жан 1 1
Авенатти Фелипе 2 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Deniz Undav 2 0
Теума Тедди 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Matthew Sorinola 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Митома Каору 1 0
Casper Nielsen2 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

21
27
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
3
14%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
5
24%
2
7%
31-45
3
14%
7
26%
46-60
5
24%
4
15%
61-75
3
14%
7
26%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0
Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 13 9 1 3 29 - 13 28
2. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
3. Антверпен 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
5. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
6. Андерлехт 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Эйпен 13 6 2 5 23 - 20 20
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
10. Остенде 13 5 2 6 18 - 24 17
11. Гент 0:2 13 5 2 6 21 - 15 17
12. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
13. Синт-Трейден 13 4 3 6 14 - 20 15
14. АХ Лёвен 13 2 8 3 17 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 21 - 32 13
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 0:2 7 4 1 2 16 - 9 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
6. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
10. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
11. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
12. АХ Лёвен 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
7. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
13. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Гент 0:2 6 1 1 4 5 - 6 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Митома Каору получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Теума Тедди из команды Унион Сент-Жиллуаз забивает с точки!
  • Желтая карточка
    44'
    Болат Синан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Матисс Самуас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Deniz Undav получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Вадис Оджиджа-Офоэ пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    36'
    Siebe van der Heyden получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
2.29
3.48
2.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 0:2 Унион Сент-Жиллуаз онлайн


 

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 