Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Второй тайм: 64'
Стадион: Геламко
0:1
7' ГолВанзейр Данте
36' Желтая карточкаSiebe van der Heyden
0:1
37' Не забитый пенальтиВадис Оджиджа-Офоэ
41' Желтая карточкаDeniz Undav
43' Желтая карточкаКумс Свен
44' Желтая карточкаБолат Синан
0:2
45' ПенальтиТеума Тедди
45' Желтая карточкаМитома Каору
24
Кумс
Свен
49
Морис
Антони
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ilyes Ziani
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
7'
0:1
37'
41'
43'
44'
45'
0:2
45'
62'
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|4
|0.31
|Депуатр Лоран
|3
|0.23
|Фортуна Нуриу
|2
|0.15
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.15
|Безус Роман
|2 (1)
|0.15
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.15
|Нгадеу Майкл
|1
|0.08
|Бруно Джанни
|1
|0.08
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.08
|Лемайич Дарко
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|9
|0.69
|Deniz Undav
|8 (1)
|0.62
|Митома Каору
|3
|0.23
|Casper Nielsen2
|2
|0.15
|Теума Тедди
|2 (1)
|0.15
|Loic Lapoussin
|2
|0.15
|Senne Lynen
|1
|0.08
|Амани Жан
|1
|0.08
|Matthew Sorinola
|1
|0.08
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Нгадеу Майкл
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|4
|0
|Ниукоп Барт
|3
|0
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Matthew Sorinola
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Митома Каору
|1
|0
|Casper Nielsen2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Забито
21
27
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
3
14%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
5
24%
2
7%
31-45
3
14%
7
26%
46-60
5
24%
4
15%
61-75
3
14%
7
26%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0
Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|13
|9
|1
|3
|29 - 13
|28
|2.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Андерлехт
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Эйпен
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|10.
|Остенде
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|11.
|Гент
|0:2
|13
|5
|2
|6
|21 - 15
|17
|12.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Синт-Трейден
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|14.
|АХ Лёвен
|13
|2
|8
|3
|17 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|21 - 32
|13
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|0:2
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|6.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|11.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|АХ Лёвен
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|7.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Гент
|0:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2