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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Истанбул Башакшехир
2:1
Конец матча

Стадион:
Адана Демирспор
0'
41' Желтая карточка
Калдырым Хасан Али
0:1
60' Пенальти
Ассомбалонга Бритт
1:1
71' Гол
Шадли Насер
2:1
90' Пенальти
Вишча Эдин
90'+10
1
Бабаджан
Волкан
11
Шадли
Насер
55
Ндайишимийе
Юссуф
6
Епуряну
Александр
3
Калдырым
Хасан
Али
21
Текдемир
Махмут
7
Вишча
Эдин
28
Джигерджи
Толга
10
Озджан
Беркай
42
Шахинер
Омер
Али
77
Окака
Стефано
49
Мурич
Ариянет
22
Свенссон
Юнас
5
Samet
Akaydin
91
Дели
Симон
95
Joher
Khadim
Rassoul
8
Sinan
Kurt
II
90
Стамбули
Бенжамен
23
Акгюн
Юнус
67
Бьярнасон
Биркир
77
Варгас
Матиас
7
Ассомбалонга
Бритт
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
2:0
К
1:1
ТПЛ
1:3
ТПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 6 0.55
Гульбрандсен Фредрик 2 0.18
Озджан Беркай 2 0.18
Вишча Эдин 1 (1) 0.09
Алексич Даниел 1 0.09
Ндайишимийе Юссуф 1 0.09
Шадли Насер 1 0.09
Тюрюдж Дениз 1 0.09
Калдырым Хасан Али 0 0
Чичек Атабей 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балотелли Марио 5 (2) 0.45
Ассомбалонга Бритт 4 (2) 0.36
Варгас Матиас 3 0.27
Бьярнасон Биркир 1 0.09
Акинтола Дэвид 1 0.09
Акгюн Юнус 1 0.09
Стамбули Бенжамен 0 0
Дели Симон 0 0
Okwuchukwu Ezeh 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Понк Карлуш 2 0
Лима Лукас 2 0
Бабаджан Волкан 1 0
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Калдырым Хасан Али 1 0
Джигерджи Толга 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балотелли Марио 4 0
Акинтола Дэвид 1 1
Стамбули Бенжамен 2 0
Свенссон Юнас 2 0
Инлер Гёкхан 1 0
Ассомбалонга Бритт 1 0
Каплан Ферхат 1 0
Кастро Лукас 1 0
Дели Симон 1 0
Гюлер Семих 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Metehan Mimaroglu 1 0
Okwuchukwu Ezeh 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
4
50%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
40%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
33%
6
38%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
21%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 3:1
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 3:1 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Адана Демирспор - Нигде Анадолу 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2
Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 4:0 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Адана Демирспор - Бешикташ 1:1 Менемен Беледиеспор - Адана Демирспор 1:4 Адана Демирспор - Балыкесирспор 3:0 Тузласпор - Адана Демирспор 0:3 Адана Демирспор - Гиресунспор 3:0 Алтынорду - Адана Демирспор 0:1 Акхисар - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Кеджиоренгюджю 2:0 Эскишехирспор - Адана Демирспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 11 8 3 0 22 - 10 27
2. Хатайспор 11 7 2 2 20 - 8 23
3. Аланьяспор 11 6 3 2 18 - 17 21
4. Бешикташ 11 6 2 3 20 - 13 20
5. Галатасарай 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Коньяспор 11 5 5 1 16 - 10 20
7. Фенербахче 11 6 1 4 15 - 13 19
8. Фатих Карагюмрюк 11 5 3 3 17 - 14 18
9. Алтай 11 5 1 5 17 - 17 16
10. Истанбул Башакшехир 11 5 0 6 15 - 14 15
11. Кайсериспор 11 4 2 5 15 - 18 14
12. Адана Демирспор 11 3 4 4 16 - 17 13
13. Газиантеп 11 3 3 5 12 - 16 12
14. Антальяспор 11 3 3 5 13 - 17 12
15. Сивасспор 11 2 6 3 15 - 13 12
16. Малатьяспор 11 4 0 7 11 - 19 12
17. Касымпаша 11 2 3 6 12 - 16 9
18. Гиресунспор 11 2 3 6 7 - 12 9
19. Гёзтепе 11 2 3 6 11 - 16 9
20. Ризеспор 11 1 1 9 9 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Коньяспор 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Хатайспор 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Галатасарай 5 4 0 1 7 - 3 12
5. Истанбул Башакшехир 6 4 0 2 10 - 5 12
6. Фатих Карагюмрюк 5 3 2 0 11 - 4 11
7. Газиантеп 5 3 2 0 8 - 2 11
8. Трабзонспор 5 3 2 0 10 - 6 11
9. Алтай 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Аланьяспор 5 3 1 1 12 - 9 10
11. Кайсериспор 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Фенербахче 5 3 1 1 8 - 5 10
13. Касымпаша 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
15. Антальяспор 6 2 1 3 9 - 10 7
16. Сивасспор 6 1 4 1 10 - 7 7
17. Малатьяспор 6 2 0 4 8 - 13 6
18. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Ризеспор 5 1 1 3 5 - 8 4
20. Гёзтепе 5 1 0 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Аланьяспор 6 3 2 1 6 - 8 11
3. Хатайспор 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Фенербахче 6 3 0 3 7 - 8 9
5. Галатасарай 6 2 2 2 10 - 11 8
6. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 6 - 10 7
7. Малатьяспор 5 2 0 3 3 - 6 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Гёзтепе 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Адана Демирспор 6 1 3 2 8 - 12 6
12. Антальяспор 5 1 2 2 4 - 7 5
13. Сивасспор 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Бешикташ 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Кайсериспор 6 1 1 4 6 - 14 4
16. Гиресунспор 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Истанбул Башакшехир 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Касымпаша 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Газиантеп 6 0 1 5 4 - 14 1
20. Ризеспор 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Калдырым Хасан Али получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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