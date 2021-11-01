Турция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
41' Желтая карточкаКалдырым Хасан Али
0:1
60' ПенальтиАссомбалонга Бритт
1:1
71' ГолШадли Насер
2:1
90' ПенальтиВишча Эдин
11
Шадли
Насер
91
Дели
Симон
23
Акгюн
Юнус
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Шадли НасерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Каплан ЭмреЗащитник
-
32 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
-
Главный тренер: Emre Belozoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чамдал ТарикПолузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Нападающий
-
16 Izzet Celik
-
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
Ход матча
60'
71'
90'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 6
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
67 Владение мячом, % 33
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окака Стефано
|6
|0.55
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.18
|Озджан Беркай
|2
|0.18
|Вишча Эдин
|1 (1)
|0.09
|Алексич Даниел
|1
|0.09
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.09
|Шадли Насер
|1
|0.09
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.09
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Чичек Атабей
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балотелли Марио
|5 (2)
|0.45
|Ассомбалонга Бритт
|4 (2)
|0.36
|Варгас Матиас
|3
|0.27
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.09
|Акинтола Дэвид
|1
|0.09
|Акгюн Юнус
|1
|0.09
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Дели Симон
|0
|0
|Okwuchukwu Ezeh
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Калдырым Хасан Али
|1
|0
|Джигерджи Толга
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балотелли Марио
|4
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|1
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Инлер Гёкхан
|1
|0
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0
|Каплан Ферхат
|1
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Дели Симон
|1
|0
|Гюлер Семих
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Metehan Mimaroglu
|1
|0
|Okwuchukwu Ezeh
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
4
50%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
40%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
33%
6
38%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
21%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
29%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 3:1
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 3:1 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Адана Демирспор - Нигде Анадолу 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2
Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 4:0 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Адана Демирспор - Бешикташ 1:1 Менемен Беледиеспор - Адана Демирспор 1:4 Адана Демирспор - Балыкесирспор 3:0 Тузласпор - Адана Демирспор 0:3 Адана Демирспор - Гиресунспор 3:0 Алтынорду - Адана Демирспор 0:1 Акхисар - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Кеджиоренгюджю 2:0 Эскишехирспор - Адана Демирспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|11
|8
|3
|0
|22 - 10
|27
|2.
|Хатайспор
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|3.
|Аланьяспор
|11
|6
|3
|2
|18 - 17
|21
|4.
|Бешикташ
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|5.
|Галатасарай
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|6.
|Коньяспор
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|7.
|Фенербахче
|11
|6
|1
|4
|15 - 13
|19
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Алтай
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Истанбул Башакшехир
|11
|5
|0
|6
|15 - 14
|15
|11.
|Кайсериспор
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|12.
|Адана Демирспор
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|13.
|Газиантеп
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|14.
|Антальяспор
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|15.
|Сивасспор
|11
|2
|6
|3
|15 - 13
|12
|16.
|Малатьяспор
|11
|4
|0
|7
|11 - 19
|12
|17.
|Касымпаша
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|18.
|Гиресунспор
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|19.
|Гёзтепе
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Ризеспор
|11
|1
|1
|9
|9 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Коньяспор
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Хатайспор
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Галатасарай
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Газиантеп
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|8.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|9.
|Алтай
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Аланьяспор
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|11.
|Кайсериспор
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|15.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|16.
|Сивасспор
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|17.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|18.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Ризеспор
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|20.
|Гёзтепе
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|6 - 8
|11
|3.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Фенербахче
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|5.
|Галатасарай
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Малатьяспор
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Гёзтепе
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Адана Демирспор
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Антальяспор
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Сивасспор
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Бешикташ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Кайсериспор
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|16.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Истанбул Башакшехир
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Касымпаша
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Газиантеп
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|20.
|Ризеспор
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0