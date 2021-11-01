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Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
1:4
Конец матча
Норрбю
0'
0:1
14' Гол
Стремберг Робин
0:2
20' Гол
Стремберг Робин
0:3
22' Гол
Вукоевич Диян
43' Желтая карточка
Стремберг Робин
53' Желтая карточка
Османагич Нино
0:4
67' Гол
Аргудо Луис
79' Желтая карточка
Берг Виктор
1:4
89' Гол
Ярсуват Ричард
90' Желтая карточка
Линдберг Йонас
90'+6
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
3
Эрнблом
Филип
24
Грозданич
Эмин
16
Андерссон
Йохан
II
10
Эгнелль
Адам
18
Лумбана
Борис
26
Моенза
Малкольм
25
Линдберг
Йонас
21
Александерссон
Симон
11
Линдберг
Юлиус
23
Кайтофт
Антон
15
Османагич
Нино
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
17
Берг
Виктор
13
Стремберг
Робин
22
Аргудо
Луис
21
Вукоевич
Диян
ГАИС
3-4-3
Норрбю
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Норрбю

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
3:3
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:0
К
3:3

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.22
Линдберг Юлиус 3 0.11
Стернер Даниэль 3 0.11
Александерссон Симон 3 0.11
Вангберг Август 2 0.07
Александерссон Виктор 2 0.07
Ярсуват Ричард 2 0.07
Марич Аднан 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.04
Эрнблом Филип 1 0.04
Лумбана Борис 1 0.04
Каргбо Майкл 1 0.04
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 13 (4) 0.48
Стремберг Робин 6 0.22
Джобе Бубакарр 5 0.19
Аргудо Луис 3 0.11
Эрквист Расмус 2 0.07
Берг Виктор 1 0.04
Браннефальк Йохан 1 0.04
Арлиг Вильхельм 1 0.04
Сало Александр 1 0.04
Османагич Нино 1 0.04
Саволайнен Никлас 1 0.04
Ялдыр Дениз 1 0.04
Пекальски Иво 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0
Ткалчич Никола 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 5 0
Андерссон Йохан II 4 0
Андерсен Никлас II 4 0
Грозданич Эмин 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Вангберг Август 3 0
Хульквист Даниэль 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Марич Аднан 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Александерссон Симон 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 0
Османагич Нино 6 0
Саволайнен Никлас 6 0
Аргудо Луис 5 0
Эрквист Расмус 5 0
Стремберг Робин 4 0
Браннефальк Йохан 4 0
Мохамад Аббас 4 0
Вукоевич Диян 3 0
Берг Виктор 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Милованович Вилльям 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Сало Александр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Олссон Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
40%
4
22%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
13%
3
19%
1-15
7
29%
29%
3
19%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
3
21%
3
17%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
5
36%
4
22%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
7%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
2
14%
5
38%
76-90

Забито

29
36
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
17%
6
17%
1-15
4
14%
7
19%
16-30
4
14%
4
11%
31-45
8
28%
5
14%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
6
21%
8
22%
76-90

Пропущено

38
29
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
4
11%
5
17%
1-15
10
26%
4
14%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
7
18%
6
21%
61-75
6
16%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - ГАИС 0:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0
ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2
Норрбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2
Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 27 17 5 5 39 - 23 56
2. Сундсвалль Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг Заявка 27 13 7 7 43 - 23 46
4. Треллеборг Заявка 27 11 9 7 39 - 33 42
5. Норрбю Заявка 27 11 9 7 37 - 28 42
6. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 27 7 13 7 33 - 35 34
9. Йёнчёпинг Заявка 27 9 7 11 30 - 34 34
10. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
11. Вестерос Заявка 27 8 9 10 33 - 37 33
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 27 8 7 12 34 - 37 31
13. ГАИС Заявка 27 9 3 15 29 - 38 30
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Фалькенберг Заявка 26 6 6 14 29 - 47 24
16. Васалунд Заявка 27 6 5 16 31 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
3. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
3. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
8. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
9. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
10. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
14. Фалькенберг Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
Где смотреть матч ГАИС 1:4 Норрбю онлайн


 

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