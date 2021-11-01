Швеция: Суперэттан 2021
0:1
14' ГолСтремберг Робин
0:2
20' ГолСтремберг Робин
0:3
22' ГолВукоевич Диян
43' Желтая карточкаСтремберг Робин
53' Желтая карточкаОсманагич Нино
0:4
67' ГолАргудо Луис
79' Желтая карточкаБерг Виктор
1:4
89' ГолЯрсуват Ричард
90' Желтая карточкаЛиндберг Йонас
10
Эгнелль
Адам
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
14'
0:1
20'
0:2
22'
0:3
43'
53'
67'
0:4
79'
89'
90'
История личных встреч
ГАИС
Норрбю
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.22
|Линдберг Юлиус
|3
|0.11
|Стернер Даниэль
|3
|0.11
|Александерссон Симон
|3
|0.11
|Вангберг Август
|2
|0.07
|Александерссон Виктор
|2
|0.07
|Ярсуват Ричард
|2
|0.07
|Марич Аднан
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Эрнблом Филип
|1
|0.04
|Лумбана Борис
|1
|0.04
|Каргбо Майкл
|1
|0.04
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|0.48
|Стремберг Робин
|6
|0.22
|Джобе Бубакарр
|5
|0.19
|Аргудо Луис
|3
|0.11
|Эрквист Расмус
|2
|0.07
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.04
|Сало Александр
|1
|0.04
|Османагич Нино
|1
|0.04
|Саволайнен Никлас
|1
|0.04
|Ялдыр Дениз
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|Ткалчич Никола
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лумбана Борис
|5
|0
|Андерссон Йохан II
|4
|0
|Андерсен Никлас II
|4
|0
|Грозданич Эмин
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Хульквист Даниэль
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Марич Аднан
|2
|0
|Карлссон Матиас
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ярсуват Ричард
|1
|0
|Александерссон Симон
|1
|0
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|0
|Османагич Нино
|6
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Аргудо Луис
|5
|0
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Стремберг Робин
|4
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Мохамад Аббас
|4
|0
|Вукоевич Диян
|3
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
40%
4
22%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
13%
3
19%
1-15
7
29%
29%
3
19%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
3
21%
3
17%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
5
36%
4
22%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
7%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
2
14%
5
38%
76-90
Забито
29
36
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
17%
6
17%
1-15
4
14%
7
19%
16-30
4
14%
4
11%
31-45
8
28%
5
14%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
6
21%
8
22%
76-90
Пропущено
38
29
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
4
11%
5
17%
1-15
10
26%
4
14%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
7
18%
6
21%
61-75
6
16%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - ГАИС 0:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0
ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2
Норрбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2
Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|39 - 23
|56
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|43 - 23
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|39 - 33
|42
|5.
|Норрбю
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 28
|42
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|33 - 35
|34
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 34
|34
|10.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|11.
|Вестерос
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|33 - 37
|33
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|34 - 37
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|29 - 38
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 47
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|31 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|7.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6