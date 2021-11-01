Второй тайм

93' Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Д'Альберто Антони нанес удар издали, а Ханс Кристиан Бернат отбил его обратно в игру!

91' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

91' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Биссек Янн-Аурель из команды Орхус

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

89' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Орхус

88' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Игрок Кадри Башким из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Орхус

86' Как он промахнулся? Лидер Март имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

85' Сегодняшная посещаемость составляет 7789 болельщиков

84' Оденсе выполняет удар от ворот.

84' Шанс! Альберт Гроенбек из команды Орхус пробил головой, но мимо

83' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Оденсе выполняет удар от ворот.

81' Альберт Гроенбек решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Томасен Йенс получил желтую карточку от судьи

80' Судья свистит. Томасен Йенс атаковал сзади соперника. Это Альберт Гроенбек заработал своей команде штрафной

80' Альберт Гроенбек из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...

79' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хауснер Себастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Орхус

73' Сабби Эммануэль из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Альберт Гроенбек нанес удар, но тот был заблокирован.

69' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Оденсе

68' Лунд Оливер из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

67' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Удар от ворот произведет Орхус

66' Матч возобновлен

66' Андерсон Микаэль получил травму и заменен. Альберт Гроенбек выходит на поле.

66' Андерсон Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Орхус

63' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Оденсе выполняет удар от ворот.

61' Торстейнссон Йон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

60' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Бунду Мустафа нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

54' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Орхус

52' Как он промахнулся? Фенгер Макс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

52' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Оденсе

51' Фредерик Брандоф из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

51' Фенгер Макс имел все шансы забить, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв!

50' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

50' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

49' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

48' Игрок Сабби Эммануэль из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля