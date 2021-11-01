Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 7789
25' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
80' Желтая карточкаТомасен Йенс
14
Томасен
Йенс
25
Опондо
Мозес
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
Оденсе
Орхус
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
44.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
39 матчей
33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.8%
35.9%
33.3%
12 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.5%
35.9%
25.6%
15 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|4
|0.29
|Сабби Эммануэль
|2
|0.14
|Шельвик Йорген
|2
|0.14
|Лидер Март
|2
|0.14
|Томасен Йенс
|2
|0.14
|Фенгер Макс
|2
|0.14
|Кадри Башким
|1
|0.07
|Андерсен Александр
|1
|0.07
|Джейбали Иссам
|1
|0.07
|Клеве Троэльс
|1
|0.07
|Опондо Мозес
|1
|0.07
|Jakob Martinsen
|1
|0.07
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каль Эрик
|2
|0.14
|Андерсон Микаэль
|2
|0.14
|Торстейнссон Йон
|2
|0.14
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.07
|Frederik Brandhof
|1
|0.07
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.07
|Курминовски Давид
|1
|0.07
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бунду Мустафа
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Томасен Йенс
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Джейбали Иссам
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Лунд Оливер
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
38%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
6
30%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
5
26%
2
13%
1-15
1
5%
6
38%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0
Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0 Несбю - Оденсе 1:3
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0
Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|1
|2
|29 - 10
|34
|2.
|Копенгаген
|14
|8
|4
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Ольборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|4.
|Раннерс
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|5.
|Силькеборг
|14
|5
|7
|2
|24 - 14
|22
|6.
|Брондбю
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|7.
|Оденсе
|14
|3
|7
|4
|20 - 19
|16
|8.
|Орхус
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|9.
|Виборг
|14
|3
|6
|5
|20 - 22
|15
|10.
|Нордшелланн
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Сённерйюск
|14
|2
|3
|9
|8 - 26
|9
|12.
|Вайле
|14
|1
|2
|11
|11 - 35
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|Брондбю
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Ольборг
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|4.
|Копенгаген
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Раннерс
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Оденсе
|7
|2
|3
|2
|12 - 8
|9
|9.
|Нордшелланн
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Сённерйюск
|7
|2
|2
|3
|5 - 13
|8
|11.
|Виборг
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|Вайле
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|Ольборг
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 8
|10
|6.
|Виборг
|7
|2
|4
|1
|13 - 12
|10
|7.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|8.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|9.
|Нордшелланн
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|Орхус
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|11.
|Сённерйюск
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
|12.
|Вайле
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0