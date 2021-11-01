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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7789
Орхус
0'
25' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
80' Желтая карточка
Томасен Йенс
90'+3
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
19
Трандарсон
Арон-Элис
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
25
Опондо
Мозес
15
Фенгер
Макс
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
37
Хауснер
Себастиан
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
7
Бунду
Мустафа
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Оденсе
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

Ход матча

25'
 
Андерсон Микаэль
53'
 
Лунд Оливер
Каль Эрик
66'
 
Грёнбек Альберт
Андерсон Микаэль
74'
Кадри Башким
Фенгер Макс
 
74'
Лидер Март
Опондо Мозес
 
74'
Джейбали Иссам
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
80'
Томасен Йенс
 
82'
 
Линкс Гифт
Торстейнссон Йон
82'
 
Курминовски Давид
Бунду Мустафа

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Оденсе
Орхус

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
44.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.8%
35.9%
33.3%
12 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.5%
35.9%
25.6%
15 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
СД
0:0
СД
4:2
СДЛЕ
2:1
СД
1:0
К
1:0
СД
1:2
СД
1:2
ТМК
2:3
СД
2:2
СДЛЕ
2:3
СДЛЕ
3:2
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:1
СД
3:6
СД
2:1
СД
2:4
СД
1:2
ММ(
0:0
С
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:2
ТМС
1:1
СЛ
0:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
2:1
К
1:0
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 4 0.29
Сабби Эммануэль 2 0.14
Шельвик Йорген 2 0.14
Лидер Март 2 0.14
Томасен Йенс 2 0.14
Фенгер Макс 2 0.14
Кадри Башким 1 0.07
Андерсен Александр 1 0.07
Джейбали Иссам 1 0.07
Клеве Троэльс 1 0.07
Опондо Мозес 1 0.07
Jakob Martinsen 1 0.07
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каль Эрик 2 0.14
Андерсон Микаэль 2 0.14
Торстейнссон Йон 2 0.14
Мортенсен Патрик 1 (1) 0.07
Frederik Brandhof 1 0.07
Биссек Янн-Аурель 1 0.07
Курминовски Давид 1 0.07
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Бунду Мустафа 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 4 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Джейбали Иссам 2 0
Трандарсон Арон-Элис 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Андерсон Микаэль 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Лунд Оливер 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
38%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
6
30%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
5
26%
2
13%
1-15
1
5%
6
38%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0
Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0 Несбю - Оденсе 1:3
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0
Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Орхус - Копенгаген 1:3 Ольборг - Орхус 2:0 Орхус - Раннерс 1:2 Орхус - Ларн 1:1 Нордшелланн - Орхус 0:0 Ларн - Орхус 2:1 Орхус - Брондбю 1:1 Ольборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 0:1 Орхус - Ольборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 1 2 29 - 10 34
2. Копенгаген 14 8 4 2 30 - 11 28
3. Ольборг 14 7 3 4 22 - 15 24
4. Раннерс 14 7 3 4 18 - 16 24
5. Силькеборг 14 5 7 2 24 - 14 22
6. Брондбю 14 5 6 3 20 - 18 21
7. Оденсе 14 3 7 4 20 - 19 16
8. Орхус 14 4 4 6 10 - 17 16
9. Виборг 14 3 6 5 20 - 22 15
10. Нордшелланн 14 4 2 8 17 - 26 14
11. Сённерйюск 14 2 3 9 8 - 26 9
12. Вайле 14 1 2 11 11 - 35 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 6 0 1 18 - 5 18
2. Брондбю 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Ольборг 6 4 0 2 12 - 7 12
4. Копенгаген 7 3 3 1 12 - 6 12
5. Силькеборг 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Раннерс 8 3 3 2 9 - 10 12
7. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Оденсе 7 2 3 2 12 - 8 9
9. Нордшелланн 7 2 2 3 10 - 13 8
10. Сённерйюск 7 2 2 3 5 - 13 8
11. Виборг 7 1 2 4 7 - 10 5
12. Вайле 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Копенгаген 7 5 1 1 18 - 5 16
3. Ольборг 8 3 3 2 10 - 8 12
4. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
5. Силькеборг 7 2 4 1 13 - 8 10
6. Виборг 7 2 4 1 13 - 12 10
7. Брондбю 7 1 4 2 9 - 11 7
8. Оденсе 7 1 4 2 8 - 11 7
9. Нордшелланн 7 2 0 5 7 - 13 6
10. Орхус 7 1 2 4 2 - 9 5
11. Сённерйюск 7 0 1 6 3 - 13 1
12. Вайле 7 0 0 7 4 - 21 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Оденсе 0:0 Орхус онлайн


 

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