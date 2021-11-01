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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
0:2
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
28' Гол
Де Врис Фрэнсис
0:2
37' Гол
Ларссон Виктор
45' Желтая карточка
Алсанати Андре
68' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
70' Желтая карточка
Коффей Эшли
77' Желтая карточка
Лушаку Исмет
90' Желтая карточка
Ларссон Адам
90' Желтая карточка
Винст Фредди
90'+4
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
13
Мишель
Феликс
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Рафаэль
Йорк
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
17
Лушаку
Исмет
24
Гётессон
Виктор
9
Коффей
Эшли
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
3
Hugo
Andersson2
2
Де
Врис
Фрэнсис
10
Брэндон
Эрик
8
Кенндал
Уильям
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
11
Бечирович
Эдвин
17
Удденес
Оскар
Сирианска Эскильстуна
5-3-1-1
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Вернаму

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
К
4:0
С
0:0
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.33
Коффей Эшли 8 0.3
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.11
Алсанати Андре 3 (1) 0.11
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.07
Гётессон Виктор 2 0.07
Якубу Алию 2 0.07
Линнер Альбин 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Базе Марван 1 0.04
Ларссон Адам 1 0.04
Тихи Робин 1 0.04
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0
Такахаши Кадзуки 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 7 0.26
Удденес Оскар 5 0.19
Бечирович Эдвин 5 0.19
Christian Moses 4 0.15
Магаши Абдуссалам 3 0.11
Дзабич Робин 3 0.11
Оливейра Вендерсон 2 0.07
Де Врис Фрэнсис 1 0.04
Винст Фредди 1 0.04
Ларссон Виктор 1 0.04
Вилар Бернардо 1 0.04
Стивенс Джоэл 1 0.04
Камара Креспо 1 0.04
Эрикссон Виктор 1 0.04
Брэндон Эрик 1 (1) 0.04
Исмаил Исса 0 0
Сундгрен Альбин 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 8 2
Коффей Эшли 8 0
Такахаши Кадзуки 7 0
Редин Понтус 4 1
Рафаэль Йорк 5 0
Форс Виктор 5 0
Шауш Абделькарим Маммар 5 0
Туре Ибрахим 4 0
Алсанати Андре 4 0
Мишель Феликс 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Ларссон Адам 1 0
Линнер Альбин 1 0
Сабах Лоусон 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндехолл Чарли 8 0
Винст Фредди 4 0
Эрикссон Виктор 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Удденес Оскар 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Бечирович Эдвин 1 1
Йоханссон Оскар 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Стивенс Джоэл 1 0
Christian Moses 1 0
Камара Креспо 1 0
Исмаил Исса 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Сундгрен Альбин 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
5
29%
29%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
2
18%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
9
45%
76-90

Пропущено

23
8
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
9%
1
13%
1-15
4
17%
1
13%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
5
22%
1
13%
46-60
3
13%
2
25%
61-75
6
26%
1
13%
76-90

Забито

35
37
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
6
17%
5
14%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
6
17%
2
5%
61-75
9
26%
12
32%
76-90

Пропущено

36
25
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
3
8%
2
8%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
5
14%
6
24%
31-45
7
19%
5
20%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
9
25%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3
Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2
Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1 Эргрюте - Вернаму 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 27 17 5 5 39 - 23 56
2. Сундсвалль Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг Заявка 27 13 7 7 43 - 23 46
4. Треллеборг Заявка 27 11 9 7 39 - 33 42
5. Норрбю Заявка 27 11 9 7 37 - 28 42
6. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 27 7 13 7 33 - 35 34
9. Йёнчёпинг Заявка 27 9 7 11 30 - 34 34
10. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
11. Вестерос Заявка 27 8 9 10 33 - 37 33
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 27 8 7 12 34 - 37 31
13. ГАИС Заявка 27 9 3 15 29 - 38 30
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Фалькенберг Заявка 26 6 6 14 29 - 47 24
16. Васалунд Заявка 27 6 5 16 31 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
3. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
3. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
8. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
9. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
10. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
14. Фалькенберг Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Алсанати Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ларссон Виктор бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Де Врис Фрэнсис бьет в цель!
  • 16'
    Victor Eriksson уходит с поля. Ларссон Виктор выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:2 Вернаму онлайн


 

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