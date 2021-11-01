Швеция: Суперэттан 2021
0:2
Конец матча
0:1
28' ГолДе Врис Фрэнсис
0:2
37' ГолЛарссон Виктор
45' Желтая карточкаАлсанати Андре
68' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
70' Желтая карточкаКоффей Эшли
77' Желтая карточкаЛушаку Исмет
90' Желтая карточкаЛарссон Адам
90' Желтая карточкаВинст Фредди
15
Форс
Виктор
16
Рафаэль
Йорк
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Якубу АлиюЗащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Исмаил ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
28'
0:1
37'
45'
70'
77'
90'
90'
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Вернаму
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.33
|Коффей Эшли
|8
|0.3
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.11
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.11
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.07
|Гётессон Виктор
|2
|0.07
|Якубу Алию
|2
|0.07
|Линнер Альбин
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Базе Марван
|1
|0.04
|Ларссон Адам
|1
|0.04
|Тихи Робин
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
|Такахаши Кадзуки
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|7
|0.26
|Удденес Оскар
|5
|0.19
|Бечирович Эдвин
|5
|0.19
|Christian Moses
|4
|0.15
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.11
|Дзабич Робин
|3
|0.11
|Оливейра Вендерсон
|2
|0.07
|Де Врис Фрэнсис
|1
|0.04
|Винст Фредди
|1
|0.04
|Ларссон Виктор
|1
|0.04
|Вилар Бернардо
|1
|0.04
|Стивенс Джоэл
|1
|0.04
|Камара Креспо
|1
|0.04
|Эрикссон Виктор
|1
|0.04
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.04
|Исмаил Исса
|0
|0
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|8
|2
|Коффей Эшли
|8
|0
|Такахаши Кадзуки
|7
|0
|Редин Понтус
|4
|1
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|0
|Туре Ибрахим
|4
|0
|Алсанати Андре
|4
|0
|Мишель Феликс
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Сабах Лоусон
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|Винст Фредди
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Удденес Оскар
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Йоханссон Оскар
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
5
29%
29%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
2
18%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
9
45%
76-90
Пропущено
23
8
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
9%
1
13%
1-15
4
17%
1
13%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
5
22%
1
13%
46-60
3
13%
2
25%
61-75
6
26%
1
13%
76-90
Забито
35
37
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
6
17%
5
14%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
6
17%
2
5%
61-75
9
26%
12
32%
76-90
Пропущено
36
25
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
3
8%
2
8%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
5
14%
6
24%
31-45
7
19%
5
20%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
9
25%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3
Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2
Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1 Эргрюте - Вернаму 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|39 - 23
|56
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|43 - 23
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|39 - 33
|42
|5.
|Норрбю
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 28
|42
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|33 - 35
|34
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 34
|34
|10.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|11.
|Вестерос
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|33 - 37
|33
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|34 - 37
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|29 - 38
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 47
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|31 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|7.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6