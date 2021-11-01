Португалия: Примейра-лига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Брага Мунисипал
1:0
6' ГолГалено Вандерсон
24' Желтая карточкаСа Педру
38' Желтая карточкаВиллиан II
38' Желтая карточкаМедейруш Юри
38' Желтая карточкаАнгуло Иван
47' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
49' Желтая карточкаКарлинос
2:0
53' ГолГалено Вандерсон
55' Желтая карточкаНакацзима Шоя
2
Коуто
Ян
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
18
Муфи
Фахд
21
Са
Педру
76
Карлинос
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
18 Муфи ФахдПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Ангуло ИванНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
6'
1:0
24'
35'
38'
38'
38'
49'
53'
2:0
55'
История личных встреч
Брага
Портимоненсе
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|4
|0.4
|Медейруш Юри
|4
|0.4
|Галено Вандерсон
|2
|0.2
|Руис Абель
|1
|0.1
|Паулу Оливейра
|1
|0.1
|Мартинш Фабиу
|1
|0.1
|Раул Силва
|1
|0.1
|Оливейра Витор
|1
|0.1
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|2
|0.2
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.1
|Канде Фали
|1
|0.1
|Апонса Вилинтон
|1
|0.1
|Боа Морте Аилтон
|1 (1)
|0.1
|Карлинос
|1
|0.1
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.1
|Виллиан II
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Сильва Фабиано
|1
|0
|Мартинш Фабиу
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Медейруш Юри
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|5
|0
|Карлинос
|4
|0
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Португал Самуэл
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Энрике Педро VI
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Апонса Вилинтон
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Имбула Ганелли
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Ангуло Иван
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
2
33%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5
Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1 Фаренсе - Брага 0:0
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0
Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1 Портимоненсе - Брага 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:2 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Риу Аве 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 7
|26
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|15 - 4
|26
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 6
|25
|4.
|Брага
|2:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|5.
|Эшторил
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|6.
|Портимоненсе
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 15
|11
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|11.
|Арока
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|Визела
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 15
|9
|13.
|Тондела
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 19
|9
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 13
|8
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|17.
|Маритиму
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Порту
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Боавишта
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|Брага
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|Арока
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эшторил
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Тондела
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Визела
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Портимоненсе
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|18.
|Маритиму
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Эшторил
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Порту
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Брага
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Портимоненсе
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|Маритиму
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|12.
|Визела
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|13.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Арока
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Прогнозы на матч Брага 2:0 Портимоненсе
Исход игры
Брага
93.6% (132)
Ничья
5.7% (8)
Портимоненсе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (51)
Меньше
62.22% (84)
Обе команды забьют
Да
40% (54)
Нет
60% (81)
Популярный счёт
2:1 Брага
32.6% (46)
2:0 Брага
27.7% (39)
1:0 Брага
27% (38)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:1 Брага
1.4% (2)
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