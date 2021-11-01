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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Брага
2:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Портимоненсе
0'
1:0
6' Гол
Галено Вандерсон
24' Желтая карточка
Са Педру
38' Желтая карточка
Виллиан II
38' Желтая карточка
Медейруш Юри
38' Желтая карточка
Ангуло Иван
47' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
49' Желтая карточка
Карлинос
2:0
53' Гол
Галено Вандерсон
55' Желтая карточка
Накацзима Шоя
74'
1
Матеус
Лима
2
Коуто
Ян
15
Паулу
Оливейра
4
Лейте
Диогу
5
Секейра
Нуну
88
Каштру
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
90
Галено
Вандерсон
99
Оливейра
Витор
94
Португал
Самуэл
3
Поссиньоло
Лукас
4
Виллиан
II
44
Энрике
Педро
VI
18
Муфи
Фахд
8
Фернандес
Лукас
IV
21
Са
Педру
76
Карлинос
5
Канде
Фали
91
Жуниор
Ренато
77
Боа
Морте
Аилтон
Брага
4-2-3-1
Портимоненсе
3-5-2

История личных встреч

Брага
Портимоненсе

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 4 0.4
Медейруш Юри 4 0.4
Галено Вандерсон 2 0.2
Руис Абель 1 0.1
Паулу Оливейра 1 0.1
Мартинш Фабиу 1 0.1
Раул Силва 1 0.1
Оливейра Витор 1 0.1
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Секейра Нуну 0 0
Орта Андре 0 0
Коуто Ян 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 2 0.2
Фернандес Лукас IV 1 0.1
Канде Фали 1 0.1
Апонса Вилинтон 1 0.1
Боа Морте Аилтон 1 (1) 0.1
Карлинос 1 0.1
Поссиньоло Лукас 1 0.1
Виллиан II 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Франсержио Родригес 2 0
Секейра Нуну 2 0
Раул Силва 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Каштру Андре 1 0
Паулу Оливейра 1 0
Сильва Фабиано 1 0
Мартинш Фабиу 1 0
Орта Рикарду 1 0
Медейруш Юри 1 0
Лейте Диогу 1 0
Моура Франсишку 1 0
Коуто Ян 1 0
Оливейра Витор 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан II 5 0
Карлинос 4 0
Поссиньоло Лукас 4 0
Канде Фали 3 0
Португал Самуэл 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Энрике Педро VI 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Апонса Вилинтон 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Имбула Ганелли 1 0
Фабрисио Месиас 1 0
Са Педру 1 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Муфи Фахд 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Ангуло Иван 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5
Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1 Фаренсе - Брага 0:0
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0
Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1 Портимоненсе - Брага 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:2 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Риу Аве 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 10 8 2 0 25 - 7 26
2. Спортинг Л Заявка 10 8 2 0 15 - 4 26
3. Бенфика Заявка 10 8 1 1 21 - 6 25
4. Брага 2:0 Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
5. Эшторил Заявка 10 5 4 1 15 - 8 19
6. Портимоненсе 0:2 Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
7. Витория Гимарайнш Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
8. Жил Висенте Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Боавишта Заявка 10 2 5 3 12 - 15 11
10. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
11. Арока Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
12. Визела Заявка 10 1 6 3 8 - 15 9
13. Тондела Заявка 10 3 0 7 13 - 19 9
14. Белененсеш Заявка 10 1 5 4 7 - 13 8
15. Фамаликан Заявка 10 1 4 5 11 - 15 7
16. Морейренсе Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
17. Маритиму Заявка 10 1 4 5 8 - 13 7
18. Санта-Клара Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Порту Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Боавишта Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
5. Брага 2:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
7. Арока Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эшторил Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Тондела Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
10. Пасуш де Феррейра Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
11. Визела Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Санта-Клара Заявка 5 1 2 2 4 - 10 5
14. Морейренсе Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Жил Висенте Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Портимоненсе 0:2 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
17. Фамаликан Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
18. Маритиму Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Эшторил Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Порту Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Брага 2:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Портимоненсе 0:2 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Жил Висенте Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Витория Гимарайнш Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Пасуш де Феррейра Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Фамаликан Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
11. Маритиму Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
12. Визела Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
13. Тондела Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
14. Морейренсе Заявка 5 0 3 2 3 - 9 3
15. Белененсеш Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Арока Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Боавишта Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Санта-Клара Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Прогнозы 141
Брага 93.6% (132)
X 5.7% (8)
Портимоненсе 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Портимоненсе
1.55
7.20
7.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брага 2:0 Портимоненсе онлайн


Прогнозы на матч Брага 2:0 Портимоненсе

Исход игры
Брага
93.6% (132)
Ничья
5.7% (8)
Портимоненсе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (51)
Меньше
62.22% (84)
Обе команды забьют
Да
40% (54)
Нет
60% (81)
Популярный счёт
2:1 Брага
32.6% (46)
2:0 Брага
27.7% (39)
1:0 Брага
27% (38)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:1 Брага
1.4% (2)
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