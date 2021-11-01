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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Кальяри
0'
40' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
44'
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
32
Сванберг
Маттиас
8
Домингес
Николас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
28
Краньо
Алессио
18
Нандес
Найтан
25
Дзаппа
Габриэле
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
14
Дейола
Алессандро
16
Стротман
Кевин
8
Марин
Рэзван
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
Болонья
3-4-2-1
Кальяри
5-3-2

Ход матча

40'
Сванберг Маттиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Болонья
Кальяри

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
К
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу Муса 4 0.36
Арнаутович Марко 3 (1) 0.27
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.18
Теате Артур 2 0.18
Хики Аарон 2 0.18
Сванберг Маттиас 1 0.09
Сориано Роберто 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (2) 0.55
Кейта Бальде 2 0.18
Касерес Мартин 1 0.09
Чеппители Лука 1 0.09
Паволетти Леонардо 1 0.09
Дейола Алессандро 1 0.09
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 2
Сумаоро Адама 2 1
Медель Гари 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Домингес Николас 3 0
Хики Аарон 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Арнаутович Марко 2 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Нандес Найтан 3 0
Годин Диего 2 0
Педро Жоао 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Касерес Мартин 1 0
Чеппители Лука 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Кейта Бальде 1 0
Марин Рэзван 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Белланова Рауль 1 0
Карбони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
4
18%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
5
23%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0
Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1
Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 10 1 0 23 - 3 31
2. Милан Заявка 11 10 1 0 25 - 10 31
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 11 6 0 5 16 - 13 18
8. Эмполи Заявка 11 5 0 6 16 - 21 15
9. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
10. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
11. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
12. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Болонья 0:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 22 13
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
18. Специя Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
20. Кальяри 0:0 Заявка 11 1 4 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
6. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
7. Болонья 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри 0:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Кальяри 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
20. Болонья 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Болонья 80.6% (116)
X 14.6% (21)
Кальяри 4.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Кальяри
1.92
4.10
5.64
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Где смотреть матч Болонья 0:0 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Болонья 0:0 Кальяри

Исход игры
Болонья
80.6% (116)
Ничья
14.6% (21)
Кальяри
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
2:1 Болонья
47.9% (69)
1:0 Болонья
17.4% (25)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:0 Болонья
7.6% (11)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Болонья
2.1% (3)
3:1 Болонья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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