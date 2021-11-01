Первый тайм

43' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Болонья выполняет удар от ворот.

41' Марин Рэзван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Сванберг Маттиас получает желтую карточку за игру рукой

40' Ликояннис Хараламбос пробил со штрафного прямо в стенку

38' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

31' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хорошую попытку сделал Дзаппа Габриэле . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Кальяри

25' Удар от ворот произведет Кальяри

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Дзаппа Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

20' Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Теате Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

16' Удар от ворот произведет Кальяри

15' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Барроу Муса из команды Болонья делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

12' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Теате Артур наказан за толчок Жуан Педро

8' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Отличные скиллы показывает Барроу Муса , обводя своих соперников

7' Сванберг Маттиас из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

4' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Дзаппа Габриэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Кальяри начинает с центра поля