Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Ренато Далл'Ара
40' Желтая карточкаСванберг Маттиас
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Болонья
Кальяри
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барроу Муса
|4
|0.36
|Арнаутович Марко
|3 (1)
|0.27
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.18
|Теате Артур
|2
|0.18
|Хики Аарон
|2
|0.18
|Сванберг Маттиас
|1
|0.09
|Сориано Роберто
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (2)
|0.55
|Кейта Бальде
|2
|0.18
|Касерес Мартин
|1
|0.09
|Чеппители Лука
|1
|0.09
|Паволетти Леонардо
|1
|0.09
|Дейола Алессандро
|1
|0.09
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|2
|2
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Хики Аарон
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Нандес Найтан
|3
|0
|Годин Диего
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
4
18%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
5
23%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0
Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1
Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|23 - 3
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 10
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 13
|18
|8.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|16 - 21
|15
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|10.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|11.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 22
|8
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|7.
|Болонья
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|20.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|20.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Кальяри
Исход игры
Болонья
80.6% (116)
Ничья
14.6% (21)
Кальяри
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
2:1 Болонья
47.9% (69)
1:0 Болонья
17.4% (25)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:0 Болонья
7.6% (11)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Болонья
2.1% (3)
3:1 Болонья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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