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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Мальмё
 
Позже

Стадион:
Челси
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
20
Инносент
Бонке
8
Пенья
Серхио
37
Нанаси
Себастьян
5
Рикс
Сёрен
9
Чолак
Антонио-Мирко
7
Ракип
Эрдаль
16
Менди
Эдуар
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
12
Лофтус-Чик
Рубен
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
20
Хадсон-Одои
Каллум
29
Хаверц
Кай
Мальмё
3-5-2
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Мальмё
Челси

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
4:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоржиньо II 2 (2) 0.67
Лукаку Ромелу 1 0.33
Кристенсен Андреас 1 0.33
Хаверц Кай 1 0.33
Аспиликуэта Сесар 0 0
Силва Тьяго 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе 2 0
Брорссон Франц 2 0
Ахмедходжич Анел 0 1
Кристиансен Андерс 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0
Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0
Челси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0
Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Челси Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
3. Зенит Заявка 3 1 0 2 4 - 2 3
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Челси Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальмё - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2021, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Брых Феликс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 175
    Мальмё 1.1% (2)
    X 5.7% (10)
    Челси 93.1% (163)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальмё
    Ничья
    Челси
    22.00
    7.20
    1.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Мальмё - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Мальмё - Челси

    Исход игры
    Мальмё
    1.2% (2)
    Ничья
    5.8% (10)
    Челси
    93% (160)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.26% (67)
    Меньше
    50.74% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    27.94% (38)
    Нет
    72.06% (98)
    Популярный счёт
    0:2 Челси
    36% (62)
    0:3 Челси
    18% (31)
    1:2 Челси
    10.5% (18)
    1:3 Челси
    9.3% (16)
    0:1 Челси
    2.3% (4)
    1:4 Челси
    1.2% (2)
    1:1 Ничья
    1.2% (2)
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