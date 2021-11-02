Швеция: Суперэттан 2021
0:1
Второй тайм: 55'
0:1
34' ГолЭнгквист Эмиль
25
Бликст
Якоб
15
Хейер
Мелкер
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
-
22 Фехрм ХампусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Лима ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
34'
0:1
История личных встреч
Ландскруна
Эстер
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсен Кевин
|6
|0.22
|Хофсё Робин
|6
|0.22
|Олссон Линус
|6
|0.22
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.15
|Олссон Филип
|2
|0.07
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Ткач Александр
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|1
|0.04
|Петерссон Оскар
|1
|0.04
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Никлас
|1
|0.04
|Мурбек Андреас
|1
|0.04
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|8
|0.3
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.07
|Павич Маттиас
|2
|0.07
|Кин Джеймс
|2
|0.07
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.07
|Магнуссон Исак
|2
|0.07
|Хейкссон Алекс
|2
|0.07
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.07
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Энгквист Эмиль
|1
|0.04
|Муянич Амел
|1
|0.04
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Юханссон Карл
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|7
|1
|Хофсё Робин
|5
|1
|Альмаджед Сумар
|6
|0
|Мурбек Андреас
|6
|0
|Дженсен Кевин
|4
|0
|Ткач Александр
|3
|0
|Эквалл Монс
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Петерссон Оскар
|2
|0
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Асп Джонатан
|1
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Варманен Тату
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Энгквист Эмиль
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
14%
0
0%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
5
24%
3
30%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
21%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Пропущено
20
11
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
6
30%
3
27%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
2
18%
76-90
Забито
35
24
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
6
17%
2
8%
1-15
8
23%
3
13%
16-30
1
3%
3
13%
31-45
7
20%
8
33%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
8
23%
5
21%
76-90
Пропущено
28
24
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
2
7%
1
4%
1-15
7
25%
3
13%
16-30
1
4%
5
21%
31-45
9
32%
4
17%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
6
21%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2
Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Эргрюте 1:1
Эстер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0 Васалунд - Эстер 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|39 - 23
|56
|2.
|Сундсвалль
|1:1 Заявка
|27
|14
|7
|6
|40 - 25
|49
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|43 - 23
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|39 - 33
|42
|5.
|Норрбю
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 28
|42
|6.
|Ландскруна
|0:1 Заявка
|27
|12
|5
|10
|35 - 29
|41
|7.
|Эстер
|1:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|26 - 23
|39
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|33 - 35
|34
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 34
|34
|10.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|11.
|Вестерос
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|33 - 37
|33
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|34 - 37
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|29 - 38
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|27
|6
|7
|14
|30 - 48
|25
|16.
|Васалунд
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|31 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|2.
|Ландскруна
|0:1 Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|Сундсвалль
|1:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|1:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|7.
|Эстер
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|8.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|14.
|Ландскруна
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6