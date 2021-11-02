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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Ландскруна
1:4
Конец матча
Эстер
0'
0:1
34' Гол
Энгквист Эмиль
0:2
66' Гол
Хейкссон Алекс
0:3
71' Гол
Варманен Тату
74' Желтая карточка
Вихльстранд Виктор
1:3
78' Гол
Viktor Ekblom
1:4
83' Гол
Хейкссон Алекс
90'+4
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
25
Бликст
Якоб
18
Оттоссон
Филип
15
Хейер
Мелкер
9
Олссон
Линус
10
Хофсё
Робин
21
Дженсен
Кевин
25
Нилльсон
Маттиас
5
Адольфссон
Маттис
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
33
Варманен
Тату
15
Энгквист
Эмиль
8
Хейкссон
Алекс
14
Сильверхолт
Оливер
10
Вестермарк
Йеспер
19
Мортенсен
Николас
2
Павич
Маттиас
Ландскруна
4-3-3
Эстер
3-4-3

История личных встреч

Ландскруна
Эстер

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0
С
2:3
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
2:3
С
4:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсен Кевин 6 0.22
Олссон Линус 6 0.22
Хофсё Робин 6 0.22
Оттоссон Филип 4 (1) 0.15
Олссон Филип 2 0.07
Хейер Мелкер 2 0.07
Вихльстранд Виктор 2 0.07
Рапп Йохан 1 0.04
Ткач Александр 1 0.04
Бликст Якоб 1 0.04
Петерссон Оскар 1 0.04
Асп Джонатан 1 (1) 0.04
Нильсен Никлас 1 0.04
Мурбек Андреас 1 0.04
Viktor Ekblom 1 0.04
Олофссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 8 0.3
Хейкссон Алекс 4 0.15
Рочестер Соренсен Марк 2 0.07
Павич Маттиас 2 0.07
Кин Джеймс 2 0.07
Вестермарк Йеспер 2 0.07
Магнуссон Исак 2 0.07
Эрнблом Филип 2 (1) 0.07
Лима Лукас 1 0.04
Варманен Тату 1 0.04
Энгквист Эмиль 1 0.04
Муянич Амел 1 0.04
Нордстрём Билли 0 0
Юханссон Карл 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Филип 7 1
Хофсё Робин 5 1
Альмаджед Сумар 6 0
Мурбек Андреас 6 0
Дженсен Кевин 4 0
Ткач Александр 3 0
Вихльстранд Виктор 3 0
Эквалл Монс 2 0
Бликст Якоб 2 0
Петерссон Оскар 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Асп Джонатан 1 0
Нильсен Никлас 1 0
Philip Andersson I 1 0
Йёнссон Эмиль 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Рапп Йохан 1 0
Viktor Ekblom 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортенсен Николас 5 0
Карлссон Монц 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Варманен Тату 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Хейкссон Алекс 3 0
Стенберг Джон 3 0
Рочестер Соренсен Марк 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Энгквист Эмиль 2 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
6
27%
4
29%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
6
43%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
21%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

20
11
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
6
30%
3
27%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
2
18%
76-90

Забито

36
28
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 11
6
17%
2
7%
1-15
8
22%
3
11%
16-30
1
3%
4
14%
31-45
7
19%
8
29%
46-60
5
14%
5
18%
61-75
9
25%
6
21%
76-90

Пропущено

32
25
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
2
6%
1
4%
1-15
7
22%
3
12%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
9
28%
4
16%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
7
22%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2
Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Эргрюте 1:1
Эстер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0 Васалунд - Эстер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 27 17 5 5 39 - 23 56
2. Сундсвалль Заявка 27 14 7 6 40 - 25 49
3. Хельсинборг Заявка 27 13 7 7 43 - 23 46
4. Треллеборг Заявка 27 11 9 7 39 - 33 42
5. Норрбю Заявка 27 11 9 7 37 - 28 42
6. Ландскруна Заявка 27 12 5 10 36 - 32 41
7. Эстер Заявка 27 10 9 8 29 - 24 39
8. Эргрюте Заявка 27 7 13 7 33 - 35 34
9. Йёнчёпинг Заявка 27 9 7 11 30 - 34 34
10. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
11. Вестерос Заявка 27 8 9 10 33 - 37 33
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 27 8 7 12 34 - 37 31
13. ГАИС Заявка 27 9 3 15 29 - 38 30
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Фалькенберг Заявка 27 6 7 14 30 - 48 25
16. Васалунд Заявка 27 6 5 16 31 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
3. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Эстер Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
8. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
14. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Энгквист Эмиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ландскруна 1:4 Эстер онлайн


 

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