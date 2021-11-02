Швеция: Суперэттан 2021
1:1
Второй тайм: 57'
0:1
10' ГолДаль Линус
1:1
15' ГолМюрестам Давид
20
Даль
Линус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
32 Gray Hoffman
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Даль ЛинусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Nsima PeterНападающий
-
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
10'
0:1
15'
1:1
История личных встреч
Сундсвалль
Фалькенберг
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|13
|0.48
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.26
|Андерссон Эрик
|4
|0.15
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.15
|Пичках Пайя
|2
|0.07
|Блумквист Александр
|2
|0.07
|Дальстрём Никлас
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Лундстрём Роберт
|1
|0.04
|Ludvig Naavik
|1
|0.04
|Мюрестам Давид
|1
|0.04
|Экстрём Альбин
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Стенсхаген Теодор
|0
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|6 (1)
|0.22
|Кизито Кваме
|6
|0.22
|Веде Антон
|4
|0.15
|Хинтса Оливер
|3
|0.11
|Нильссон Мелькер
|2
|0.07
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.07
|Энглунд Тобиас
|1
|0.04
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.04
|Даль Линус
|1
|0.04
|Эрикссон Адам
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Godwin Aguda
|1
|0.04
|Бьерклунд Калле
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Nsima Peter
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлениус Линус
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Карстрем Йеспер
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Андерссон Андреас
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|8
|1
|Норен Аксель
|6
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0
|Озен Махмут
|3
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Даль Линус
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|Адеми Лорик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
4
17%
2
15%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
7
29%
29%
4
31%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
3
13%
2
15%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
4
33%
7
32%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Пропущено
13
24
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
3
23%
8
33%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90
Забито
38
30
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
5
13%
5
17%
1-15
7
18%
7
23%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
10
26%
7
23%
46-60
6
16%
3
10%
61-75
7
18%
4
13%
76-90
Пропущено
25
46
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 22
3
12%
1
2%
1-15
2
8%
2
4%
16-30
2
8%
9
20%
31-45
4
16%
13
28%
46-60
6
24%
7
15%
61-75
8
32%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2
Фалькенберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вернаму - Фалькенберг 3:2 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1
ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|39 - 23
|56
|2.
|Сундсвалль
|1:1 Заявка
|27
|14
|7
|6
|40 - 25
|49
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|43 - 23
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|39 - 33
|42
|5.
|Норрбю
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 28
|42
|6.
|Ландскруна
|0:1 Заявка
|27
|12
|5
|10
|35 - 29
|41
|7.
|Эстер
|1:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|26 - 23
|39
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|33 - 35
|34
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 34
|34
|10.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|11.
|Вестерос
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|33 - 37
|33
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|34 - 37
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|29 - 38
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|27
|6
|7
|14
|30 - 48
|25
|16.
|Васалунд
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|31 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|2.
|Ландскруна
|0:1 Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|Сундсвалль
|1:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|1:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|7.
|Эстер
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|8.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Фалькенберг
|1:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|14.
|Ландскруна
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6