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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 14'
Фламенго
0'
5' Желтая карточка
David Terans
14'
1
Дос
Сантос
Адербар
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
2
Nicolas
Hernandez2
5
Марсиньо
Силва
26
Erick2
18
Лео
Ситтадини
16
Abner2
11
Nikao
79
Renato
Kayzer
80
David
Terans
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
36
Рамон
5
Виллиан
Арао
18
Перейра
Андреас
11
Витиньо
Виктор
7
Рибейро
Эвертон
19
Michael
3
9
Габриэл
Барбоза
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

5'
David Terans
 

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Фламенго

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

39 матчей

38.5%
20.5%
41%
15 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
43.6%
23.1%
13 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 5 0.18
Renato Kayzer 4 0.14
Nikao 3 (1) 0.11
Nascimento Leite Matheus3 3 0.11
Витиньо Витор V 2 0.07
Jadson I 2 0.07
Роша Педро 2 0.07
Christian Cardoso 2 0.07
Bissoli 2 (1) 0.07
Марсиньо Силва 1 0.04
Khellven 1 0.04
Thiago Heleno 1 0.04
Фернандо Матос 1 0.04
Carlos Eduardo III 1 0.04
Ivaldo 1 0.04
Richard Almeida de Oliveira2 1 0.04
Abner2 0 0
Энрике Педру II 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Erick2 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 9 0.35
Педро Гильерме 7 0.27
Michael 3 7 0.27
Габриэл Барбоза 6 (2) 0.23
Витиньо Виктор 3 0.12
Перейра Андреас 3 0.12
Муниз Родриго 3 0.12
Рибейро Эвертон 2 0.08
Энрике Густаво 2 0.08
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Кенеди Роберт 1 0.04
Виллиан Арао 1 0.04
Тьяго Маия 1 0.04
Луис Филипе 0 0
Котулио Матеус 0 0
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikao 6 0
Ivaldo 6 0
Thiago Heleno 4 1
Richard Almeida de Oliveira2 4 1
Nascimento Leite Matheus3 5 0
Christian Cardoso 4 0
Erick2 4 0
Витиньо Витор V 3 0
David Terans 2 0
Лео Ситтадини 2 0
Renato Kayzer 2 0
Nicolas Vichiatto 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
Abner2 2 0
Марсиньо Силва 0 1
Фернандо Матос 1 0
Педринью Роша 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Bissoli 1 0
Khellven 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Lucas Fasson 1 0
Bento Krepski 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 7 0
Диего Рибас 6 0
Энрике Бруно 6 0
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Котулио Матеус 3 0
Габриэл Барбоза 1 1
Рибейро Эвертон 2 0
Марсело Родиней 2 0
Max Alves 2 0
Алвес Диего 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Лео Перейра 1 0
Перейра Андреас 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
11%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
8
42%
4
16%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
6
32%
6
24%
61-75
1
5%
7
28%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
5
31%
3
27%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
0
0%
4
19%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
26%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
6
32%
3
20%
61-75
1
5%
3
20%
76-90

Забито

34
46
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
2
6%
6
13%
1-15
2
6%
7
15%
16-30
12
35%
7
15%
31-45
5
15%
4
9%
46-60
8
24%
11
24%
61-75
5
15%
11
24%
76-90

Пропущено

35
26
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
7
20%
2
8%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
4
11%
3
12%
31-45
8
23%
8
31%
46-60
7
20%
4
15%
61-75
5
14%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2
Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 28 18 5 5 44 - 21 59
2. Палмейрас Сан-Паулу 29 16 4 9 45 - 35 52
3. Фламенго 0:0 27 15 5 7 48 - 24 50
4. Брагантино 30 12 13 5 47 - 33 49
5. Форталеза 29 14 6 9 39 - 32 48
6. Коринтианс 29 11 11 7 31 - 26 44
7. Интернасьонал Порту Алегре 29 10 11 8 37 - 31 41
8. Флуминенсе 29 10 9 10 28 - 31 39
9. Америка Минейро 29 9 11 9 29 - 30 38
10. Куяба 29 8 14 7 28 - 28 38
11. Атлетико Гойяненсе 28 9 10 9 24 - 26 37
12. Сан-Паулу 29 8 13 8 23 - 27 37
13. Сеара 29 7 15 7 27 - 30 36
14. Сантос 29 8 11 10 26 - 34 35
15. Атлетико Паранаэнсе 0:0 29 10 5 14 32 - 37 35
16. Байя 29 8 9 12 32 - 39 33
17. Спорт Ресифи 30 7 9 14 17 - 27 30
18. Жувентуде 29 6 12 11 27 - 36 30
19. Гремио 27 7 5 15 24 - 35 26
20. Шапекоэнсе 29 1 10 18 24 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
3. Фламенго 0:0 14 9 1 4 23 - 13 28
4. Сеара 15 7 6 2 19 - 12 27
5. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
6. Брагантино 15 5 8 2 23 - 17 23
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
9. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
10. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
11. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
12. Коринтианс 14 6 4 4 18 - 15 22
13. Атлетико Паранаэнсе 0:0 15 6 4 5 18 - 17 22
14. Жувентуде 15 5 6 4 14 - 14 21
15. Куяба 15 5 5 5 15 - 17 20
16. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
17. Байя 14 5 4 5 19 - 18 19
18. Спорт Ресифи 15 4 5 6 8 - 8 17
19. Гремио 14 4 5 5 16 - 16 17
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 15 7 5 3 24 - 16 26
2. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 7 2 5 19 - 13 23
4. Фламенго 0:0 13 6 4 3 25 - 11 22
5. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
6. Форталеза 15 6 3 6 18 - 19 21
7. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
8. Атлетико Гойяненсе 14 5 3 6 13 - 15 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 14 - 15 18
10. Флуминенсе 15 4 4 7 13 - 18 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 15 3 4 8 9 - 19 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 13 3 0 10 8 - 19 9
19. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
20. Шапекоэнсе 15 1 5 9 14 - 27 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Давид Теранс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Фламенго
3.26
3.38
2.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фламенго онлайн


 

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