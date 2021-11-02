Бразилия: Серия A 2021
2:2
Конец матча
6' Желтая карточкаDavid Terans
0:1
18' ГолГабриэл Барбоза
21' Желтая карточкаThiago Heleno
24' Желтая карточкаЛео Перейра
0:2
29' ГолГабриэл Барбоза
36' Желтая карточкаRenato Kayzer
1:2
65' ГолRenato Kayzer
70' Желтая карточкаNicolas Hernandez2
77' Желтая карточкаПерейра Андреас
2:2
90' ГолBissoli
26
Erick2
16
Abner2
11
Nikao
80
David
Terans
36
Рамон
19
Michael
3
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Abner2Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
-
80 David TeransНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Lucas Fasson
-
-
-
-
-
13 Khellven
-
-
17 Bissoli
-
19 Jaderson
-
Главный тренер: Alberto Valentim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
6'
18'
0:1
21'
24'
29'
0:2
36'
65'
1:2
77'
90'
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
39 матчей
38.5%
20.5%
41%
15 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
43.6%
23.1%
13 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|5
|0.17
|Renato Kayzer
|5
|0.17
|Nikao
|3 (1)
|0.1
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.1
|Bissoli
|3 (1)
|0.1
|Витиньо Витор V
|2
|0.07
|Jadson I
|2
|0.07
|Роша Педро
|2
|0.07
|Christian Cardoso
|2
|0.07
|Марсиньо Силва
|1
|0.03
|Khellven
|1
|0.03
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|Фернандо Матос
|1
|0.03
|Carlos Eduardo III
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.03
|Abner2
|0
|0
|Энрике Педру II
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Erick2
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|9
|0.33
|Габриэл Барбоза
|8 (2)
|0.3
|Педро Гильерме
|7
|0.26
|Michael 3
|7
|0.26
|Витиньо Виктор
|3
|0.11
|Перейра Андреас
|3
|0.11
|Муниз Родриго
|3
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Энрике Густаво
|2
|0.07
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Кенеди Роберт
|1
|0.04
|Виллиан Арао
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|1
|0.04
|Исла Маурисио
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|5
|1
|Nikao
|6
|0
|Ivaldo
|6
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|Christian Cardoso
|4
|0
|Erick2
|4
|0
|David Terans
|3
|0
|Renato Kayzer
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Abner2
|2
|0
|Марсиньо Силва
|0
|1
|Фернандо Матос
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Lucas Fasson
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Диего Рибас
|6
|0
|Энрике Бруно
|6
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
27
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
10%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
8
38%
4
15%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
7
33%
6
22%
61-75
2
10%
7
26%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
28%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
0
0%
4
19%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
26%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
6
32%
3
20%
61-75
1
5%
3
20%
76-90
Забито
36
48
16 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
2
6%
6
13%
1-15
2
6%
9
19%
16-30
12
33%
7
15%
31-45
5
14%
4
8%
46-60
9
25%
11
23%
61-75
6
17%
11
23%
76-90
Пропущено
37
28
17 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 18
7
19%
2
7%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
4
11%
3
11%
31-45
8
22%
8
29%
46-60
7
19%
5
18%
61-75
5
14%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2
Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|28
|18
|5
|5
|44 - 21
|59
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|16
|4
|9
|45 - 35
|52
|3.
|Фламенго
|27
|15
|5
|7
|50 - 26
|50
|4.
|Брагантино
|30
|12
|13
|5
|47 - 33
|49
|5.
|Форталеза
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|6.
|Коринтианс
|29
|11
|11
|7
|31 - 26
|44
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|29
|10
|11
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Флуминенсе
|29
|10
|9
|10
|28 - 31
|39
|9.
|Америка Минейро
|29
|9
|11
|9
|29 - 30
|38
|10.
|Куяба
|29
|8
|14
|7
|28 - 28
|38
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|28
|9
|10
|9
|24 - 26
|37
|12.
|Сан-Паулу
|29
|8
|13
|8
|23 - 27
|37
|13.
|Сеара
|29
|7
|15
|7
|27 - 30
|36
|14.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|16.
|Байя
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|17.
|Спорт Ресифи
|30
|7
|9
|14
|17 - 27
|30
|18.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|19.
|Гремио
|27
|7
|5
|15
|24 - 35
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|29
|1
|10
|18
|24 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Фламенго
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|4.
|Сеара
|15
|7
|6
|2
|19 - 12
|27
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|9.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|10.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|11.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|12.
|Коринтианс
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|14.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|15.
|Куяба
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|17.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|18.
|Спорт Ресифи
|15
|4
|5
|6
|8 - 8
|17
|19.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|16 - 16
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|7
|2
|5
|19 - 13
|23
|4.
|Фламенго
|13
|6
|4
|3
|27 - 13
|22
|5.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|6.
|Форталеза
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|7.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|19.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|1
|5
|9
|14 - 27
|8