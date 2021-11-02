Лига чемпионов 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Эстадио де ла Керамика
1:0
36' ГолКапу Этьен
38' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
21
Пино
Йереми
16
Диа
Булайе
91
Февр
Гийом
13
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Туре ЯнникНападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
36'
1:0
38'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
Вильярреал
Янг Бойз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|1
|0.25
|Данджума Арно
|1
|0.25
|Капу Этьен
|1
|0.25
|Алькасер Пако
|1
|0.25
|Морено Альберто
|1
|0.25
|Тригерос Мануэль
|1
|0.25
|Чуквезе Саму
|1
|0.25
|Пино Йереми
|1
|0.25
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мешак
|1
|0.25
|Нгамале Муми
|1
|0.25
|Сибачо Жордан
|1
|0.25
|Хефти Сильван
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коклен Франсис
|1
|1
|Пино Йереми
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Морено Альберто
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|2.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|4.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Янг Бойз
Исход игры
Вильярреал
93.5% (143)
Ничья
2.6% (4)
Янг Бойз
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
63.57% (89)
Нет
36.43% (51)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
43.1% (66)
2:0 Вильярреал
15% (23)
1:0 Вильярреал
15% (23)
3:1 Вильярреал
9.2% (14)
3:0 Вильярреал
2.6% (4)
3:2 Вильярреал
2% (3)
1:2 Янг Бойз
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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