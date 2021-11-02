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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
1:0
Перерыв

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
36' Гол
Капу Этьен
38' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
13
Рульи
Херонимо
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
19
Коклен
Франсис
21
Пино
Йереми
16
Диа
Булайе
15
Данджума
Арно
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
14
Бюрги
Николас
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
13
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
Вильярреал
4-3-3
Янг Бойз
4-4-1-1

Ход матча

36'
Капу Этьен
1:0
38'
Педраса Альфонсо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Вильярреал
Янг Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 1 0.25
Данджума Арно 1 0.25
Капу Этьен 1 0.25
Алькасер Пако 1 0.25
Морено Альберто 1 0.25
Тригерос Мануэль 1 0.25
Чуквезе Саму 1 0.25
Пино Йереми 1 0.25
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 1 0.25
Нгамале Муми 1 0.25
Сибачо Жордан 1 0.25
Хефти Сильван 0 0
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коклен Франсис 1 1
Пино Йереми 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Морено Альберто 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Эбишер Мишель 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
2. Вильярреал 1:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Аталанта 1:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
4. Янг Бойз 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Аталанта 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Вильярреал 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Янг Бойз 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 1:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Аталанта 1:1 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
4. Янг Бойз 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Вильярреал" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Янг Бойз". Пока единственный мяч в этой встрече после розыгрыша углового забил Этьен Капу. В первой половине матча "Янг Бойз" смотрелся на самом деле неплохо, если команда Давида Вагнера не просядет во втором тайме физически, у неё ещё обязательно будут шансы, чтобы отыграться. 
  • 45'
    Игроки "Вильярреала" провели неплохую и быструю атаку. Диа отыгрался с Кокленом на правой половине поля, затем Арно прошёл вперёд и выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Данджума решил в касание пробить по воротам, мяч слабовато полетел точно в руки Февру. 
  • 44'
    Гарсия в очередной раз попытался развить атаку через левый фланг, но Пино очень удачно отработал в обороне, в итоге мяч ушёл в аут от игрока "Янг Бойз". 
  • 43'
    Из центра поля последовал неплохой заброс в центр штрафной площади "Вильярреала" на Диа, но Брюги за счёт грамотной позиции спокойно головой сбросил мяч в руки Февру. 
  • 42'
    Педраса попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Фасснахт и выбил мяч в аут. 
  • 41'
    Многовато стало свистком перед перерывом, видно, что футболисты "Янг Бойз" уже немного устали и начинают нервничать. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Хефти в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Данджума. 
  • Желтая карточка
    39'
    Фланговый защитник "Вильярреала" Альфонсо Педраса получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Педраса придержал за футболку Элиа и вновь не дал "Янг Бойз" провести быструю контратаку. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Сьерро в центре поля нарушил правила против Диа. Игроки "Вильярреала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 37'
    И всё же концовка первого тайма действительно остаётся за "Вильярреалом", а ведь стоило лишь немного добавить обороты. 
  • Описание гола
    36'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Капу!!! Игроки "Вильярреала" в очередной раз решили разыграть угловой, далее с левого фланга последовала подача к правому углу вратарской от Парехо, Гаспар головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, Капу головой пробил по воротам, Февр вместе с защитником отбили мяч, но точно на Этьена, который со второй попытки уже отправил мяч в сетку. 
  • 35'
    Педраса вновь прошёл вперёд по левому флангу, а далее последовал прострел в штрафную площадь, мяч попал в ногу Хефти и ушёл на угловой. 
  • 34'
    "Вильярреал" сейчас окончательно перехватил контроль над мячом, команда Унаи Эмери пытается оставить за собой концовку первого тайма. 
  • Угловой
    33'
    Игроки "Вильярреала" решили на этот раз обойтись без подачи в штрафную площадь, но ничего интересного придумать на правом фланге им также не удалось. 
  • 32'
    Гаспар совершил рывок к лицевой линии и выполнил прострел в штрафную площадь, Нгамале успел вернуться назад и в подкате выбить мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    31'
    Очень хорошую контратаку через левый фланг удалось провести "Вильярреалу". Педраса ворвался в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 30'
    "Янг Бойз" удалось провести ещё одну атаку, которая завершилась ударом по воротам из центра штрафной от Ридера, но Альбиоль грамотно подставился под мяч. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Бюрги в центре поля достаточно грубо сыграл против Данджума, но Сердар Гёзюбююк пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 28'
    Пока стоит отметить, что "Янг Бойз" даже ближе к забитому мячу в этот вечер, если "Вильярреал" не перестроится, команда Унаи Эмери может оказаться в довольно неудобном положении. 
  • Опасный момент
    27'
    Элиа вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Фасснахт оторвался от соперника и в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 26'
    Парехо выполнил неплохую передачу к правому углу вратарской на ход Пино, но Йереми поздно стартовал и в итоге не успел к мячу. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Альбиоль в центре поля придержал за футболку Элиа и тем самым не дал "Янг Бойз" развить ответную атаку. 
  • 24'
    Парехо со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч при стандарте. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Гарсия на правом фланге нарушил правила против Пино. "Вильярреал" заработал неплохой стандарт. 
  • Судья
    22'
    Примечательно, что в прошлом эпизоде уже после передачи Капу налетел на Сердара Гёзюбююка, но игрок "Вильярреала" не видел главного арбитра матча. Гёзюбююк быстро поднялся и не стал останавливать игру. 
  • 21'
    Капу перехватил мяч в центре поля и удачно разогнал атаку по левой половине поля, но затем уже после передачи к радиусу штрафной площади, Диа не смог как следует обработать мяч. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Нгамале с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Элиа в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Педрасы. 
  • Судья
    19'
    Февр сейчас довольно долго вводил мяч в игру при ударе от ворот, болельщики "Вильярреала" уже недовольно свистели, но пока Сердар Гёзюбююк даже не стал общаться с голкипером "Янг Бойз". 
  • 18'
    Гарсия с левого фланга выполнил очередную подачу в штрафную площадь, Пино успел вернуться и блокировать попытку, а затем мяч подхватили защитники "Вильярреала". 
  • 17'
    Диа выполнил неплохую передачу к правому углу штрафной площади на ход Пино, но Йереми неудачно обработал мяч и в итоге упустил шанс создать голевой момент. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Ридер слишком активно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Вильярреала", правила в итоге были нарушены против Капу. 
  • 15'
    А вот "Янг Бойз" регулярно старается действовать через фланги, но такую игру "Вильярреал" читает и не даёт сопернику развивать атаки. 
  • 14'
    Болельщики "Вильярреала" активно гонят свою команду вперёд, но пока испанский клуб зачастую вынужден действовать без мяча. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Теперь уже Гарсия в центре поля нарушил правила против Пино. "Вильярреал" достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Нгамале перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Вильярреала" на левом фланге, правила были нарушены против Гаспара. 
  • 11'
    В среднем темпе у нас стала проходить игра, сегодня "Янг Бойз" играет достаточно неплохо, Давид Вагнер хорошо подготовил свою команду. 
  • Угловой
    10'
    Парехо с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    9'
    И вот уже через левый фланг "Вильярреал" провёл хорошую атаку, которая завершилась ударом от Коклена с линии штрафной площади в правый угол ворот, Февр в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 8'
    Игроки "Вильярреала" перехватили контроль над мячом, после не самого лучшего начала испанскому клубу нужно просто хотя бы отвести игру от своих ворот. 
  • Офсайд
    7'
    Из центра поля последовал заброс на ход Элиа по левой половине поля, форвард "Янг Бойз" забрался в офсайд. 
  • Угловой
    6'
    Ридер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Вильярреала" очень уверенно отбились при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    5'
    Сьерро после удачного отскока пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел с отскоком от газона, но Рульи в прыжке смог перевести его на угловой. 
  • 4'
    Гарсия прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Вильярреала" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 3'
    Февр попал под прессинг у своей штрафной площади после далеко не самого лучшего паса назад, но всё же голкипер "Янг Бойз" успел выбить мяч в центр поля. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Парехо при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Сердар Гёзюбююк всё видел и дал свисток в пользу "Янг Бойз". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра. "Вильярреал" и "Янг Бойз" ещё имеют шансы попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов, но победитель этого матча практически гарантирует себе участие как минимум в плей-офф Лиги Европы. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогать ему на бровках будут Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервным арбитром на этот матч назначен Йерун Мансхот. За VAR будут отвечать Камфус Йохем и Пол ван Букел. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанским "Вильярреалом" и швейцарским "Янг Бойз". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 153
    Вильярреал 93.5% (143)
    X 2.6% (4)
    Янг Бойз 3.9% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Янг Бойз
    1.68
    6.51
    8.60
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Где смотреть матч Вильярреал 1:0 Янг Бойз онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Янг Бойз

Исход игры
Вильярреал
93.5% (143)
Ничья
2.6% (4)
Янг Бойз
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
63.57% (89)
Нет
36.43% (51)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
43.1% (66)
2:0 Вильярреал
15% (23)
1:0 Вильярреал
15% (23)
3:1 Вильярреал
9.2% (14)
3:0 Вильярреал
2.6% (4)
3:2 Вильярреал
2% (3)
1:2 Янг Бойз
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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