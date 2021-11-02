Педраса попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Фасснахт и выбил мяч в аут.

Из центра поля последовал неплохой заброс в центр штрафной площади "Вильярреала" на Диа, но Брюги за счёт грамотной позиции спокойно головой сбросил мяч в руки Февру.

Гарсия в очередной раз попытался развить атаку через левый фланг, но Пино очень удачно отработал в обороне, в итоге мяч ушёл в аут от игрока "Янг Бойз".

Игроки "Вильярреала" провели неплохую и быструю атаку. Диа отыгрался с Кокленом на правой половине поля, затем Арно прошёл вперёд и выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Данджума решил в касание пробить по воротам, мяч слабовато полетел точно в руки Февру.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Вильярреал" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Янг Бойз". Пока единственный мяч в этой встрече после розыгрыша углового забил Этьен Капу. В первой половине матча "Янг Бойз" смотрелся на самом деле неплохо, если команда Давида Вагнера не просядет во втором тайме физически, у неё ещё обязательно будут шансы, чтобы отыграться.

41' Многовато стало свистком перед перерывом, видно, что футболисты "Янг Бойз" уже немного устали и начинают нервничать.

40' Хефти в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Данджума.

39' Фланговый защитник "Вильярреала" Альфонсо Педраса получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Педраса придержал за футболку Элиа и вновь не дал "Янг Бойз" провести быструю контратаку.

38' Сьерро в центре поля нарушил правила против Диа. Игроки "Вильярреала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

37' И всё же концовка первого тайма действительно остаётся за "Вильярреалом", а ведь стоило лишь немного добавить обороты.

36' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Капу!!! Игроки "Вильярреала" в очередной раз решили разыграть угловой, далее с левого фланга последовала подача к правому углу вратарской от Парехо, Гаспар головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, Капу головой пробил по воротам, Февр вместе с защитником отбили мяч, но точно на Этьена, который со второй попытки уже отправил мяч в сетку.

35' Педраса вновь прошёл вперёд по левому флангу, а далее последовал прострел в штрафную площадь, мяч попал в ногу Хефти и ушёл на угловой.

34' "Вильярреал" сейчас окончательно перехватил контроль над мячом, команда Унаи Эмери пытается оставить за собой концовку первого тайма.

33' Игроки "Вильярреала" решили на этот раз обойтись без подачи в штрафную площадь, но ничего интересного придумать на правом фланге им также не удалось.

32' Гаспар совершил рывок к лицевой линии и выполнил прострел в штрафную площадь, Нгамале успел вернуться назад и в подкате выбить мяч на угловой.

31' Очень хорошую контратаку через левый фланг удалось провести "Вильярреалу". Педраса ворвался в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

30' "Янг Бойз" удалось провести ещё одну атаку, которая завершилась ударом по воротам из центра штрафной от Ридера, но Альбиоль грамотно подставился под мяч.

29' Бюрги в центре поля достаточно грубо сыграл против Данджума, но Сердар Гёзюбююк пока решил обойтись без жёлтой карточки.

28' Пока стоит отметить, что "Янг Бойз" даже ближе к забитому мячу в этот вечер, если "Вильярреал" не перестроится, команда Унаи Эмери может оказаться в довольно неудобном положении.

27' Элиа вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Фасснахт оторвался от соперника и в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

26' Парехо выполнил неплохую передачу к правому углу вратарской на ход Пино, но Йереми поздно стартовал и в итоге не успел к мячу.

25' Альбиоль в центре поля придержал за футболку Элиа и тем самым не дал "Янг Бойз" развить ответную атаку.

24' Парехо со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч при стандарте.

23' Гарсия на правом фланге нарушил правила против Пино. "Вильярреал" заработал неплохой стандарт.

22' Примечательно, что в прошлом эпизоде уже после передачи Капу налетел на Сердара Гёзюбююка, но игрок "Вильярреала" не видел главного арбитра матча. Гёзюбююк быстро поднялся и не стал останавливать игру.

21' Капу перехватил мяч в центре поля и удачно разогнал атаку по левой половине поля, но затем уже после передачи к радиусу штрафной площади, Диа не смог как следует обработать мяч.

20' Нгамале с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Элиа в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Педрасы.

19' Февр сейчас довольно долго вводил мяч в игру при ударе от ворот, болельщики "Вильярреала" уже недовольно свистели, но пока Сердар Гёзюбююк даже не стал общаться с голкипером "Янг Бойз".

18' Гарсия с левого фланга выполнил очередную подачу в штрафную площадь, Пино успел вернуться и блокировать попытку, а затем мяч подхватили защитники "Вильярреала".

17' Диа выполнил неплохую передачу к правому углу штрафной площади на ход Пино, но Йереми неудачно обработал мяч и в итоге упустил шанс создать голевой момент.

16' Ридер слишком активно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Вильярреала", правила в итоге были нарушены против Капу.

15' А вот "Янг Бойз" регулярно старается действовать через фланги, но такую игру "Вильярреал" читает и не даёт сопернику развивать атаки.

14' Болельщики "Вильярреала" активно гонят свою команду вперёд, но пока испанский клуб зачастую вынужден действовать без мяча.

13' Теперь уже Гарсия в центре поля нарушил правила против Пино. "Вильярреал" достаточно быстро разыграл стандарт.

12' Нгамале перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Вильярреала" на левом фланге, правила были нарушены против Гаспара.

11' В среднем темпе у нас стала проходить игра, сегодня "Янг Бойз" играет достаточно неплохо, Давид Вагнер хорошо подготовил свою команду.

10' Парехо с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

9' И вот уже через левый фланг "Вильярреал" провёл хорошую атаку, которая завершилась ударом от Коклена с линии штрафной площади в правый угол ворот, Февр в прыжке перевёл мяч на угловой.

8' Игроки "Вильярреала" перехватили контроль над мячом, после не самого лучшего начала испанскому клубу нужно просто хотя бы отвести игру от своих ворот.

7' Из центра поля последовал заброс на ход Элиа по левой половине поля, форвард "Янг Бойз" забрался в офсайд.

6' Ридер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Вильярреала" очень уверенно отбились при этом стандарте.

5' Сьерро после удачного отскока пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел с отскоком от газона, но Рульи в прыжке смог перевести его на угловой.

4' Гарсия прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Вильярреала" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

3' Февр попал под прессинг у своей штрафной площади после далеко не самого лучшего паса назад, но всё же голкипер "Янг Бойз" успел выбить мяч в центр поля.

2' Парехо при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Сердар Гёзюбююк всё видел и дал свисток в пользу "Янг Бойз".