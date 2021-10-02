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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Янг Бойз

История личных встреч

Вильярреал
Янг Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 1 0.33
Данджума Арно 1 0.33
Алькасер Пако 1 0.33
Морено Альберто 1 0.33
Тригерос Мануэль 1 0.33
Чуквезе Саму 1 0.33
Пино Йереми 1 0.33
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 1 0.33
Нгамале Муми 1 0.33
Сибачо Жордан 1 0.33
Хефти Сильван 0 0
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коклен Франсис 1 1
Пино Йереми 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Морено Альберто 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Эбишер Мишель 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
2. Аталанта Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
4. Янг Бойз Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Янг Бойз Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Аталанта Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
3. Янг Бойз Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Вильярреал 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Янг Бойз 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Янг Бойз
    1.58
    4.74
    5.99
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вильярреал - Янг Бойз онлайн


    Прогнозы на матч Вильярреал - Янг Бойз

    Исход игры
    Вильярреал
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Янг Бойз
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (24)
    Нет
    40% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    53.7% (22)
    2:0 Вильярреал
    17.1% (7)
    1:0 Вильярреал
    17.1% (7)
    3:0 Вильярреал
    4.9% (2)
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    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
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