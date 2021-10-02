Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Зенит
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алекс Сандро
|1
|0.33
|Мората Альваро
|1
|0.33
|Кьеза Федерико
|1
|0.33
|Кулушевски Деян
|1
|0.33
|Дибала Пауло
|1 (1)
|0.33
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сутормин Алексей
|1
|0.33
|Кузяев Далер
|1
|0.33
|Клаудиньо
|1
|0.33
|Вендел Маркус
|1
|0.33
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Азмун Сердар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1
Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Ювентус - Зенит
Исход игры
Ювентус
92.9% (39)
Ничья
2.4% (1)
Зенит
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
48.78% (20)
Нет
51.22% (21)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
40.5% (17)
2:0 Ювентус
23.8% (10)
1:0 Ювентус
11.9% (5)
3:0 Ювентус
9.5% (4)
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