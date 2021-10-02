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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Зенит

История личных встреч

Ювентус
Зенит

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Сандро 1 0.33
Мората Альваро 1 0.33
Кьеза Федерико 1 0.33
Кулушевски Деян 1 0.33
Дибала Пауло 1 (1) 0.33
Де Шильо Маттиа 0 0
Бернардески Федерико 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сутормин Алексей 1 0.33
Кузяев Далер 1 0.33
Клаудиньо 1 0.33
Вендел Маркус 1 0.33
Ракицкий Ярослав 0 0
Азмун Сердар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремзи Аарон 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Мело Артур 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Барриос Вилмар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1
Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Челси Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
3. Зенит Заявка 3 1 0 2 4 - 2 3
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зенит Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Челси Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ювентус 92.9% (39)
    X 2.4% (1)
    Зенит 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Зенит
    1.59
    4.74
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Зенит

    Исход игры
    Ювентус
    92.9% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Зенит
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    48.78% (20)
    Нет
    51.22% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    40.5% (17)
    2:0 Ювентус
    23.8% (10)
    1:0 Ювентус
    11.9% (5)
    3:0 Ювентус
    9.5% (4)
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