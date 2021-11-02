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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бавария
2:1
Перерыв

Стадион:
Бенфика
0'
1:0
26' Гол
Левандовски Роберт
2:0
32' Гол
Гнабри Серж
2:1
38' Гол
Родригес Фелипе
45' Желтая карточка
Лукас VI
2:1
45' Не забитый пенальти
Левандовски Роберт
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
23
Ньянзу
Танги
2
Юпамекано
Део
19
Альфонсо
Дэвис
8
Горецка
Леон
6
Киммих
Йозуа
7
Гнабри
Серж
10
Сане
Лерой
11
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
99
Влаходимос
Одиссей
4
Лукас
VI
5
Вертонген
Ян
91
Родригес
Фелипе
II
2
Жилберто
Жуниор
20
Мариу
Жоау
11
Мейте
Суалихо
3
Гримальдо
Алехандро
21
Пицци
Луиш
15
Яремчук
Роман
7
Эвертон
Соарес
Бавария
4-2-3-1
Бенфика
3-4-3

Ход матча

26'
Левандовски Роберт
(Коман Кингсли)
1:0
32'
Гнабри Серж
(Левандовски Роберт)
2:0
38'
2:1
Родригес Фелипе
(Гримальдо Алехандро)
45'
 
Лукас VI
45'
Левандовски Роберт
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Бавария
Бенфика

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:4
ЛЧ
5:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 6 (1) 1.5
Сане Лерой 3 0.75
Гнабри Серж 2 0.5
Мюллер Томас 1 0.25
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.25
Коман Кингсли 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Станишич Йосип 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.5
Родригес Фелипе II 1 0.25
Силва Рафа 1 0.25
Мариу Жоау 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Вайгль Юлиан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 2 0
Юпамекано Део 2 0
Киммих Йозуа 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Мариу Жоау 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Яремчук Роман 1 0
Лукас VI 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
4
36%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4
Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3
Бенфика
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4
Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Бенфика - Марсель 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:1 Заявка 4 4 0 0 14 - 1 12
2. Бенфика 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
3. Барселона 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
4. Динамо Киев 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 6 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Бенфика 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Барселона 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Динамо Киев 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Бенфика 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Барселона 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Динамо Киев 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм позади. Отдохнём немного, друзья! 
  • Дополнительное время
    45'
    Уже почти истекли две добавленные к первому тайму минуты. 
  • Не забитый пенальти
    45'
    НЕТ ГОЛА! Левандовски остановился перед ударом и плохо пробил низом левее центра - Влаходимос без особых проблем забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    45'
    Лукас получает жёлтую карточку за это нарушение. 
  • Видеоповтор
    45'
    Главный арбитр пошёл смотреть повтор. Оценив ситуацию, Шимон Марциняк указал на "точку". 
  • Пенальти!
    44'
    Судя по повтору, это пенальти. Игра была поднята, мяч летел в створ ворот. Пауза... 
  • 43'
    Удар Горецки из центра штрафной был блокирован. Хавбек показывает, что мяч попал в руку защитнику. Арбитр назначил угловой, но ВАР наверняка сейчас проверит момент. 
  • 42'
    Коман плохо принял мяч справа в чужой штрафной площади, потеря. 
  • 41'
    Близится первый тайм к своему завершению. Сейчас Павар пробил после скидки метров с двадцати шести - неточно получилось. 
  • 39'
    Впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов "Бавария" пропустила гол. Когда-то это должно было случиться. Смотрим футбол дальше. 
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Фелипе РОДРИГЕС!!!
    А вот так! После подачи с левого фланга Родригес точно пробил головой с линии вратарской площади. 
  • Опасный момент
    37'
    Горецка разрезал оборону "Бенфики" хорошим пасом, Гнабри выскочил один на один правее центральной оси, но переиграть Влаходимоса не смог. Если бы был забит гол, всё решил бы ВАР. Возможно, был минимальный офсайд.
  • 36'
    Яремчук с линии штрафной площади пробил по воротам. Получилось несильно и неточно - мяч пролетел левее рамки. 
  • 35'
    Контролируют мяч футболисты "Баварии" на чужой половине поля, никуда не торопясь. Комфортное преимущество позволяет хозяевам чувствовать себя комфортно. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Жилберто грубовато сыграл около чужой штрафной площадки. Арбитр пока ограничился устным предупреждением для футболиста. 
  • 33'
    Как-то легко дались забитые голы "Баварии". Нельзя сказать, что мюнхенцы прямо давят своего соперника. 
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Серж ГНАБРИ!!!
    После заброса из глубины в штрафную Левандовски подстроился под мяч, переправил его в центр на Гнабри, и Серж эффектно, чуть ли не пяткой, точно пробил с линии вратарской. 
  • 30'
    Чуть успокоились футболисты "Баварии" после забитого гола. "Бенфика" сейчас пытается взять мяч под контроль, но с построением атак возникают трудности у гостей. 
  • 28'
    "Бавария" взялась за контроль мяча. "Бенфика" вступать в прессинг на чужой половине поля не торопится. 
  • 27'
    Что теперь предпримет "Бенфика"? Раскрываться в игре против "Баварии" смерти подобно, но при игре от обороны шансов отыграться тоже не много.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Роберт ЛЕВАНДОВСКИ!!!
    Вот так вот. Был поляк изолирован, но сейчас именно он забивает. После подачи от Комана справа Левандовски головой точно пробил с пары метров с отскоком от газона. 
  • 24'
    Левандовски пока изолирован на острие "Баварии". Вот и сейчас передача в штрафную площадь на польского форварда не прошла. 
  • 22'
    Сане, казалось, выскочит на свидание с голкипером, но притормозил немец, после чего передача под удар на линию штрафной площади не прошла. 
  • Опасный момент
    21'
    Павар оказался на позиции центрфорварда, но после паса с правого фланга пробил он над воротами метров с шести. Опасно было! 
  • Опасный момент
    20'
    Дэвис из-за пределов штрафной классно пробил на исполнение под левую штангу - Влаходимос в кошачьем прыжке тащит! 
  • Угловой
    19'
    Заготовочка от "Баварии". Киммих слева с углового подал мяч на линию штрафной площади, откуда с лёта пытался пробить Гнабри, но не попал он по мячу толком. 
  • 18'
    Опасная подача с правого фланга атаки "Баварии" последовала к воротам гостей, но Сане головой до мяча не дотянулся. 
  • 17'
    Эвертон приложился по мячу со средней дистанции - высоковато получилось, Нойер даже не напрягся. 
  • Видеоповтор
    16'
    ВАР подтвердил правильность решения бокового арбитра - у Пиццы был минимальный офсайд. 
  • Офсайд
    15'
    ГОЛ забивает "Бенфика", но арбитр свистит. После подачи с углового мяч был сброшен на дальнюю штангу. Оттуда Пицци головой переадресовал снаряд в центр вратарской, и Лукас поразил пустые ворота. Боковой арбитр "зажёг" флаг - у Пицци во время первой скидки был офсайд. 
  • 14'
    Жезуш чуть вышел за пределы своей технической зоны, чтобы что-то крикнуть одному из защитников своей команды. Есть претензии у тренера, судя по всему. 
  • 13'
    После верховой передачи Дэвис сбрасывал мяч головой к воротам на Левандовски, но там позицию выиграл защитник "Бенфики". 
  • 12'
    Не стесняются игроки "Баварии" подавать мяч верхом на Левандовски. Впрочем, поляк пока ударов не наносил. 
  • 11'
    Левандовски добрался головой до мяча после подачи справа, но высоковато было, поэтому поляк не пробил, а сбросил мяч назад. Горецка набежал и пробил передними "ножницами" - очень неточно получилось. 
  • 9'
    Дэвис сорвал порцию оваций, успешно отобрав мяч неподалёку от угла своей штрафной площади. 
  • 8'
    Гнабри едва не ошибся в центральной части поля, но ввязался он в борьбу и не позволил Эвертону отобрать у себя мяч. 
  • Опасный момент
    6'
    Коман справа ворвался в штрафную и сделал в центр под удар Гнабри. Удар Сержа голкипер парировал, после чего защитник "Бенфики" не позволил сопернику сыграть на добивании. Мяч взлетел в воздух, но Левандовски головой сыграть не смог - Влаходимос выбил мяч кулаком. 
  • 5'
    Разогнали быструю атаку мюнхенцы, Гнабри вошёл в штрафную площадь, где убрал мяч от защитника под себя, но страховка сработала. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Гримальдо остро подал с правого фланга со штрафного. До удара дело не дошло, но два игрока "Бенфики" были близки к тому, чтобы добраться до мяча во вратарской. 
  • Опасный момент
    3'
    Момент создаёт "Бенфика"! После навеса с левого края штрафной к воротам мяч долетел до Пицци. Лидер "орлов" нанёс два удара из опасной позиции, но в обоих случаях попадал в защитника. 
  • 2'
    "Бавария" играет в красной форме, а "Бенфика" - в белой. Хозяева поля сразу же взялась за контроль мяча, как и подобает фавориту. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поляк Шимон Марциняк дал свисток, и игра стартовала! Начальный удар в центре поля нанёс игрок "Баварии".
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Где смотреть матч Бавария 2:1 Бенфика онлайн


Прогнозы на матч Бавария 2:1 Бенфика

Исход игры
Бавария
95% (152)
Ничья
2.5% (4)
Бенфика
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
80.14% (113)
Меньше
19.86% (28)
Обе команды забьют
Да
51.77% (73)
Нет
48.23% (68)
Популярный счёт
3:1 Бавария
29.4% (47)
3:0 Бавария
21.9% (35)
2:0 Бавария
16.9% (27)
2:1 Бавария
8.1% (13)
4:1 Бавария
5% (8)
4:0 Бавария
1.9% (3)
5:1 Бавария
1.3% (2)
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