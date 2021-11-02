Лига чемпионов 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Альянц Арена
1:0
26' ГолЛевандовски Роберт
2:0
32' ГолГнабри Серж
2:1
38' ГолРодригес Фелипе
45' Желтая карточкаЛукас VI
2:1
45' Не забитый пенальтиЛевандовски Роберт
23
Ньянзу
Танги
10
Сане
Лерой
4
Лукас
VI
20
Мариу
Жоау
21
Пицци
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
97 ФерруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
32'
38'
45'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Бавария
Бенфика
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|6 (1)
|1.5
|Сане Лерой
|3
|0.75
|Гнабри Серж
|2
|0.5
|Мюллер Томас
|1
|0.25
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.25
|Коман Кингсли
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|2 (1)
|0.5
|Родригес Фелипе II
|1
|0.25
|Силва Рафа
|1
|0.25
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
4
36%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4
Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3
Бенфика
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4
Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Бенфика - Марсель 1:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 1
|12
|2.
|Бенфика
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|4.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 6
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария 2:1 Бенфика
Исход игры
Бавария
95% (152)
Ничья
2.5% (4)
Бенфика
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
80.14% (113)
Меньше
19.86% (28)
Обе команды забьют
Да
51.77% (73)
Нет
48.23% (68)
Популярный счёт
3:1 Бавария
29.4% (47)
3:0 Бавария
21.9% (35)
2:0 Бавария
16.9% (27)
2:1 Бавария
8.1% (13)
4:1 Бавария
5% (8)
4:0 Бавария
1.9% (3)
5:1 Бавария
1.3% (2)
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