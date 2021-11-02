НЕТ ГОЛА! Левандовски остановился перед ударом и плохо пробил низом левее центра - Влаходимос без особых проблем забрал мяч в руки.

Уже почти истекли две добавленные к первому тайму минуты.

44' Судя по повтору, это пенальти. Игра была поднята, мяч летел в створ ворот. Пауза...

43' Удар Горецки из центра штрафной был блокирован. Хавбек показывает, что мяч попал в руку защитнику. Арбитр назначил угловой, но ВАР наверняка сейчас проверит момент.

42' Коман плохо принял мяч справа в чужой штрафной площади, потеря.

41' Близится первый тайм к своему завершению. Сейчас Павар пробил после скидки метров с двадцати шести - неточно получилось.

39' Впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов "Бавария" пропустила гол. Когда-то это должно было случиться. Смотрим футбол дальше.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Фелипе РОДРИГЕС!!!

А вот так! После подачи с левого фланга Родригес точно пробил головой с линии вратарской площади.

37' Горецка разрезал оборону "Бенфики" хорошим пасом, Гнабри выскочил один на один правее центральной оси, но переиграть Влаходимоса не смог. Если бы был забит гол, всё решил бы ВАР. Возможно, был минимальный офсайд.

36' Яремчук с линии штрафной площади пробил по воротам. Получилось несильно и неточно - мяч пролетел левее рамки.

35' Контролируют мяч футболисты "Баварии" на чужой половине поля, никуда не торопясь. Комфортное преимущество позволяет хозяевам чувствовать себя комфортно.

34' Жилберто грубовато сыграл около чужой штрафной площадки. Арбитр пока ограничился устным предупреждением для футболиста.

33' Как-то легко дались забитые голы "Баварии". Нельзя сказать, что мюнхенцы прямо давят своего соперника.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Серж ГНАБРИ!!!

После заброса из глубины в штрафную Левандовски подстроился под мяч, переправил его в центр на Гнабри, и Серж эффектно, чуть ли не пяткой, точно пробил с линии вратарской.

30' Чуть успокоились футболисты "Баварии" после забитого гола. "Бенфика" сейчас пытается взять мяч под контроль, но с построением атак возникают трудности у гостей.

28' "Бавария" взялась за контроль мяча. "Бенфика" вступать в прессинг на чужой половине поля не торопится.

27' Что теперь предпримет "Бенфика"? Раскрываться в игре против "Баварии" смерти подобно, но при игре от обороны шансов отыграться тоже не много.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Роберт ЛЕВАНДОВСКИ!!!

Вот так вот. Был поляк изолирован, но сейчас именно он забивает. После подачи от Комана справа Левандовски головой точно пробил с пары метров с отскоком от газона.

24' Левандовски пока изолирован на острие "Баварии". Вот и сейчас передача в штрафную площадь на польского форварда не прошла.

22' Сане, казалось, выскочит на свидание с голкипером, но притормозил немец, после чего передача под удар на линию штрафной площади не прошла.

21' Павар оказался на позиции центрфорварда, но после паса с правого фланга пробил он над воротами метров с шести. Опасно было!

20' Дэвис из-за пределов штрафной классно пробил на исполнение под левую штангу - Влаходимос в кошачьем прыжке тащит!

19' Заготовочка от "Баварии". Киммих слева с углового подал мяч на линию штрафной площади, откуда с лёта пытался пробить Гнабри, но не попал он по мячу толком.

18' Опасная подача с правого фланга атаки "Баварии" последовала к воротам гостей, но Сане головой до мяча не дотянулся.

17' Эвертон приложился по мячу со средней дистанции - высоковато получилось, Нойер даже не напрягся.

16' ВАР подтвердил правильность решения бокового арбитра - у Пиццы был минимальный офсайд.

15' ГОЛ забивает "Бенфика", но арбитр свистит. После подачи с углового мяч был сброшен на дальнюю штангу. Оттуда Пицци головой переадресовал снаряд в центр вратарской, и Лукас поразил пустые ворота. Боковой арбитр "зажёг" флаг - у Пицци во время первой скидки был офсайд.

14' Жезуш чуть вышел за пределы своей технической зоны, чтобы что-то крикнуть одному из защитников своей команды. Есть претензии у тренера, судя по всему.

13' После верховой передачи Дэвис сбрасывал мяч головой к воротам на Левандовски, но там позицию выиграл защитник "Бенфики".

12' Не стесняются игроки "Баварии" подавать мяч верхом на Левандовски. Впрочем, поляк пока ударов не наносил.

11' Левандовски добрался головой до мяча после подачи справа, но высоковато было, поэтому поляк не пробил, а сбросил мяч назад. Горецка набежал и пробил передними "ножницами" - очень неточно получилось.

9' Дэвис сорвал порцию оваций, успешно отобрав мяч неподалёку от угла своей штрафной площади.

8' Гнабри едва не ошибся в центральной части поля, но ввязался он в борьбу и не позволил Эвертону отобрать у себя мяч.

6' Коман справа ворвался в штрафную и сделал в центр под удар Гнабри. Удар Сержа голкипер парировал, после чего защитник "Бенфики" не позволил сопернику сыграть на добивании. Мяч взлетел в воздух, но Левандовски головой сыграть не смог - Влаходимос выбил мяч кулаком.

5' Разогнали быструю атаку мюнхенцы, Гнабри вошёл в штрафную площадь, где убрал мяч от защитника под себя, но страховка сработала.

4' Гримальдо остро подал с правого фланга со штрафного. До удара дело не дошло, но два игрока "Бенфики" были близки к тому, чтобы добраться до мяча во вратарской.

3' Момент создаёт "Бенфика"! После навеса с левого края штрафной к воротам мяч долетел до Пицци. Лидер "орлов" нанёс два удара из опасной позиции, но в обоих случаях попадал в защитника.

2' "Бавария" играет в красной форме, а "Бенфика" - в белой. Хозяева поля сразу же взялась за контроль мяча, как и подобает фавориту.