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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Севилья
1:1
Перерыв

Стадион:
Лилль
0'
1:0
15' Гол
Окампос Лукас
42' Желтая карточка
Делани Томас
1:1
43' Пенальти
Дэвид Джонатан
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
25
Фернандо
Режес
18
Делани
Томас
7
Сусо
Хесус
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
12
Мир
Рафа
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
22
Веа
Тимоти
Севилья
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

15'
Окампос Лукас
(Мир Рафа)
1:0
42'
Делани Томас
 
43'
1:1
Дэвид Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Севилья
Лилль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракитич Иван 2 (2) 0.5
Окампос Лукас 1 0.25
Мир Рафа 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 1 0.25
Дэвид Джонатан 1 (1) 0.25

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эн-Несири Юссеф 1 1
Делани Томас 2 0
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Рекик Карим 1 0
Сусо Хесус 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Мир Рафа 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 2 0
Андре Бенжамин 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Фонте Жозе 1 0
Шека 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Челик Зеки 1 0
Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0
Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0
Лилль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0
Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
3. Севилья 1:1 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
4. Лилль 1:1 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Вольфсбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Лилль 1:1 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Севилья 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Лилль 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Вольфсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Севилья" (Испания) - "Лилль" (Франция) - 1:1.
  • 45'
    Делани на левом фланге не смог пройти Челика.
  • Опасный момент
    45'
    Иконе по центру вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Буну.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Ковач в первом тайме.
  • Пенальти
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ДЭВИД!!! Дэвид с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол. Буну направление удара угадал, но до мяча не дотянулся.
  • Желтая карточка
    43'
    Жёлтая карточка Делани.
  • Пенальти!
    43'
    Делани локтем попал в лицо Бамба. Пенальти!
  • Видеоповтор
    42'
    Ковач побежал смотреть повтор с травмой Бамба. Будет ли повод для назначения пенальти?
  • Травма, повреждение
    40'
    Бамба лежит на газоне в чужой штрафной площади. Андре выбил мяч в аут, а медики побежали на поле.
  • 39'
    Веа пофинтил на левом фланге и сделал передачу назад на Бамба.
  • 38'
    "Севилья" большими силами сместилась на правый фланг, но продвижения вперёд там не получилось.
  • 36'
    Челик на правом фланге не смог пройти Окампоса и упустил мяч за пределы поля.
  • 35'
    Акунья сделал неточный заброс вперёд по левому флангу, но это позволило хозяевам заработать аут.
  • Опасный момент
    34'
    Дэвид слева вывел к воротам Бамба, чей удар с пятнадцати метров в ближний угол Буну парировал.
  • 32'
    Челик справа обыграл трёх соперников и покатил мяч в центр, куда Саншеш не успел прибежать.
  • Травма, повреждение
    31'
    Бамба в борьбе с Навасом получил небольшое повреждение.
  • 30'
    Акунья слева навесил к дальней штанге, откуда скидка Окампоса в центр не дошла до Мира.
  • 29'
    Андре справа навесил к дальней штанге, где никого не было.
  • 28'
    Мандава по левому флангу сделал неточный пас вперёд на Бамба.
  • Фол, нарушение
    27'
    Окампос на левом фланге атаки толкнул в спину Джало.
  • 26'
    Сусо справа со штрафного пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    25'
    Мандава у угла штрафной площади сбил Сусо.
  • Фол, нарушение
    24'
    Саншеш в центральном круге завалил на газон Фернандо.
  • Фол, нарушение
    22'
    Делани в центре поля нарушил правила.
  • 21'
    Буну вышел за пределы штрафной площади и прервал длинную передачу вперёд на ход Веа.
  • 20'
    Окампос слева с двадцати двух метров не попал в дальний верхний угол.
  • Видеоповтор
    18'
    Ну усмотрели судьи повода для пенальти после просмотра повторов. Игра продолжается.
  • 17'
    Дэвид в чужой штрафной площади оказался на газоне. Ковач показывает, что нарушения правил со стороны Делани не было, но все ждут решение ВАР.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ОКАМПОС!!! Сусо справа ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на Мира. Рафа с пятнадцати метров пробил по воротам. Грбич удар нападающего "Севильи" парировал, но на добивании сыграл Окампос.
  • 15'
    Сусо справа прострелил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • Угловой
    14'
    Следующий угловой удар хозяева разыграли. Сусо справа навесил к воротам, где Грбич забрал мяч в руки.
  • Угловой
    13'
    Торрес от углового флага навесил на Кунде, но защитники "Лилля" выиграли борьбы вверху и выбили мяч из штрафной площади.
  • 12'
    Сусо с Навасом комбинировали справа и заработали угловой удар.
  • 11'
    Акунья слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Мир пробил головой выше ворот.
  • Фол, нарушение
    10'
    Акунья на фланге попал мячом в руку Иконе.
  • 9'
    Навес Мандава слева в штрафную площадь прервал Карлос.
  • 8'
    "Лилль" подержал мяч в центре поля без существенного продвижения вперёд.
  • Угловой
    6'
    Акунья от углового флага навесил к ближней штанге, а Окампос головой пробил над крестовиной.
  • 5'
    Окампос в центральном круге наткнулся на соперника и не сразу смог подняться с газона.
  • 4'
    Веа на правом фланге на вираже не смог уйти от Кунде. Мяч достался игроку испанской команды.
  • 3'
    Акунье по левому флангу не удалось продвинуться вперёд.
  • 2'
    "Севилья" играет в белой форме, "Лилль" - в тёмно-синих футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
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  • До матча
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Где смотреть матч Севилья 1:1 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Севилья 1:1 Лилль

Исход игры
Севилья
84.9% (129)
Ничья
10.5% (16)
Лилль
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (62)
Меньше
56.03% (79)
Обе команды забьют
Да
52.48% (74)
Нет
47.52% (67)
Популярный счёт
2:1 Севилья
34.2% (52)
1:0 Севилья
32.9% (50)
2:0 Севилья
9.9% (15)
1:1 Ничья
7.9% (12)
3:1 Севилья
3.3% (5)
1:3 Лилль
1.3% (2)
1:2 Лилль
1.3% (2)
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