ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ДЭВИД!!! Дэвид с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол. Буну направление удара угадал, но до мяча не дотянулся.

Иконе по центру вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Буну.

Делани на левом фланге не смог пройти Челика.

43' Жёлтая карточка Делани.

43' Делани локтем попал в лицо Бамба. Пенальти!

42' Ковач побежал смотреть повтор с травмой Бамба. Будет ли повод для назначения пенальти?

40' Бамба лежит на газоне в чужой штрафной площади. Андре выбил мяч в аут, а медики побежали на поле.

39' Веа пофинтил на левом фланге и сделал передачу назад на Бамба.

38' "Севилья" большими силами сместилась на правый фланг, но продвижения вперёд там не получилось.

36' Челик на правом фланге не смог пройти Окампоса и упустил мяч за пределы поля.

35' Акунья сделал неточный заброс вперёд по левому флангу, но это позволило хозяевам заработать аут.

34' Дэвид слева вывел к воротам Бамба, чей удар с пятнадцати метров в ближний угол Буну парировал.

32' Челик справа обыграл трёх соперников и покатил мяч в центр, куда Саншеш не успел прибежать.

31' Бамба в борьбе с Навасом получил небольшое повреждение.

30' Акунья слева навесил к дальней штанге, откуда скидка Окампоса в центр не дошла до Мира.

29' Андре справа навесил к дальней штанге, где никого не было.

28' Мандава по левому флангу сделал неточный пас вперёд на Бамба.

27' Окампос на левом фланге атаки толкнул в спину Джало.

26' Сусо справа со штрафного пробил выше ворот.

25' Мандава у угла штрафной площади сбил Сусо.

24' Саншеш в центральном круге завалил на газон Фернандо.

22' Делани в центре поля нарушил правила.

21' Буну вышел за пределы штрафной площади и прервал длинную передачу вперёд на ход Веа.

20' Окампос слева с двадцати двух метров не попал в дальний верхний угол.

18' Ну усмотрели судьи повода для пенальти после просмотра повторов. Игра продолжается.

17' Дэвид в чужой штрафной площади оказался на газоне. Ковач показывает, что нарушения правил со стороны Делани не было, но все ждут решение ВАР.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ОКАМПОС!!! Сусо справа ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на Мира. Рафа с пятнадцати метров пробил по воротам. Грбич удар нападающего "Севильи" парировал, но на добивании сыграл Окампос.

15' Сусо справа прострелил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

14' Следующий угловой удар хозяева разыграли. Сусо справа навесил к воротам, где Грбич забрал мяч в руки.

13' Торрес от углового флага навесил на Кунде, но защитники "Лилля" выиграли борьбы вверху и выбили мяч из штрафной площади.

12' Сусо с Навасом комбинировали справа и заработали угловой удар.

11' Акунья слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Мир пробил головой выше ворот.

10' Акунья на фланге попал мячом в руку Иконе.

9' Навес Мандава слева в штрафную площадь прервал Карлос.

8' "Лилль" подержал мяч в центре поля без существенного продвижения вперёд.

6' Акунья от углового флага навесил к ближней штанге, а Окампос головой пробил над крестовиной.

5' Окампос в центральном круге наткнулся на соперника и не сразу смог подняться с газона.

4' Веа на правом фланге на вираже не смог уйти от Кунде. Мяч достался игроку испанской команды.

3' Акунье по левому флангу не удалось продвинуться вперёд.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Лилль" - в тёмно-синих футболках и чёрных трусах.