Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Лилль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракитич Иван
|2 (2)
|0.67
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|1
|0.33
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
|Ракитич Иван
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Делани Томас
|1
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0
Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0
Лилль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0
Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Севилья - Лилль
Исход игры
Севилья
85.4% (35)
Ничья
12.2% (5)
Лилль
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (24)
Меньше
40% (16)
Обе команды забьют
Да
67.5% (27)
Нет
32.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Севилья
48.8% (20)
1:0 Севилья
19.5% (8)
2:0 Севилья
9.8% (4)
1:1 Ничья
7.3% (3)
3:1 Севилья
4.9% (2)
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