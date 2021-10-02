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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Лилль

История личных встреч

Севилья
Лилль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракитич Иван 2 (2) 0.67
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 1 0.33

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эн-Несири Юссеф 1 1
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Делани Томас 1 0
Ламела Эрик 1 0
Рекик Карим 1 0
Сусо Хесус 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Мир Рафа 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 2 0
Андре Бенжамин 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Фонте Жозе 1 0
Шека 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Челик Зеки 1 0
Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0
Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0
Лилль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0
Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Севилья Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Лилль Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Лилль Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вольфсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Лилль Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Севилья 85.4% (35)
    X 12.2% (5)
    Лилль 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Лилль
    1.74
    3.82
    6.05
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Севилья - Лилль онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Лилль

    Исход игры
    Севилья
    85.4% (35)
    Ничья
    12.2% (5)
    Лилль
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (24)
    Меньше
    40% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    48.8% (20)
    1:0 Севилья
    19.5% (8)
    2:0 Севилья
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    3:1 Севилья
    4.9% (2)
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