Ещё один угловой с правого фланга подали гости. Снова было напряжённо в штрафной площади киевлян, но дело закончилось зафиксированным фолом в атаке.

Наконец, огрызнулись в контратаке киевляне. Не получилась она опасной, но главное, что защитники "бело-голубых" получили возможность вздохнуть с облегчением.

Альба с левого фланга опасно простреливал вдоль ворот - Бущан отбил мяч перед собой, но первыми на отскок успели всё-таки Защитники "Динамо".

Буяльский перед свистком на перерыв получил необязательное предупреждение, которое будет вынуждать его во втором тайме бороться осторожней.

Первый тайм окончен! Пока что без голов в Киеве. Отдыхаем...

43' ОПАСНО! После подачи с правого фланга с линии вратарской площади пробивал Нико, но умудрился попасть в Депая, после чего Фати немного не успел сыграть на добивании. Счастье на стороне "Динамо"!

42' Гармаш неосторожно сыграл в середине поля против Бускетса, наступив на ногу сопернику шипами, за что вполне заслуженно получил в свой пассив жёлтую карточку.

41' Де Пена в красивом чистом подкате выбил мяч из-под ног Фати. Каталонец впоследствии попытался красиво упасть, но это выглядело комично.

40' Увеличился процент брака в комбинационных действиях у обеих команд, что говорит об усталости футболистов. "Барселона" выглядит всё же чуть посвежее, оказывая прессинг на оборону "бело-голубых".

39' Отметим, что наш матч остаётся единственным в этом игровом дне в Лиге чемпионов, где ещё нет забитых голов. Будем надеяться, что это явление временное.

38' Фати теперь на левом фланге заработал угловой для "сине-гранатовых". Разыграли теперь мяч накоротке гости, после чего Депай простреливал вдоль ворот, но защитникам "Динамо" удалось отбиться.

37' Угловой на правом фланге заработали каталонцы. Подача последовала в штрафную площадку, но мяч был отбит. С подбора с дальней дистанции пробивал Альба, но мяч у него улетел намного выше ворот.

36' Снова положение "вне игры" зафиксировано и игроков "Динамо", причём практически сразу за центральной линией поля. Очень высоко играет защитная линия "Барселоны".

35' Гармаш падал в борьбе с Баскетсом на правом фланге атаки, но, по мнению Хацегана, нарушения правил не было. На повторе было видно, что капитан "Барселоны" прихватывал соперника за футболку.

34' Мирча Луческу сейчас явно чем-то недоволен. Похоже, что всё-таки действия его подопечных не устраивают опытного румынского специалиста.

33' Напугал предыдущий эпизод киевлян, и они сейчас всем составом сосредоточились на своей трети поля.

32' ОПАСНО! В глубине поля ближе к левому флангу штрафной удар на чужой половине заработала "Барселона". Депай со стандарта выполнил классную резанную подачу, и в падении головой пробивал Ленгле - штанга спасла "Динамо" от пропущенного гола.

31' Караваев теперь с левого фланга смещался в штрафную площадку и пробивал по воротам каталонцев, но Эрику Гарсии удалось принять мяч на себя в этом эпизоде.

30' ОПАСНО! Де Пена выдал хороший пас в темп на Шапаренко на левый край штрафной площади, который пробивал с левой ноги с ближний нижний угол, но немного не попал.

29' Провели гости ответную атаку "блауграна", но Альба с левого фланга выполнил удобную для Бущана планирующую подачу, и украинский вратарь легко мяч забрал.

28' Продолжает "Динамо" на кураже пытаться поджимать оборону "Барселоны". Показала последняя 5-минутка, что киевляне в этом матче вполне могут бороться за положительный для себя результат - каталонцы весьма уязвимы.

27' Достаточно сильный дождь пошёл сейчас в Киеве, который будет создавать командам дополнительные проблемы в этот вечер.

26' ОПАСНО! Штрафной удар на правом фланге теперь заработали киевляне, неподалёку от углового флажка. После подачи на дальний край штрафной площади с ходу пробивал де Пена, но тер Штеген сумел совершить сэйв ногой.

25' ОПАСНО! Цыганков правым флангом разогнал быструю контратаку "Динамо", выполнил чёткий пас на 11-метровую отметку на Шапаренко, но последний неважно пробил с левой ноги. Жаль, что не было времени переложить мяч на правую.

24' У Шапаренко возникли какие-то проблемы со здоровьем, но боль в ноге достаточно быстро прошла, и даже не пришлось Николаю оказывать медицинскую помощь.

23' Фати на левом краю атаки классно обработал мяч после длинного паса, после чего отдавал передачу назад и в центр на Бускетса, который пробивал в касание м 26-ти метров, но мяч улетел намного мимо ворот.

22' Эрик Гарсия в середине поля неудачно попытался сыграть на опережении, в итоге грубо нарушив правила против де Пены, за что получил жёлтую карточку.

21' Заброс на правый край штрафной площади хозяев следовал в расчёте на рывок Гави, но тот не прочитал такой пас, и мяч в итоге выскочил за лицевую линию.

20' Немного приуныли на трибунах украинские болельщики. Игра получается не самой зрелищной, и "Барселона" продолжает подолгу пасоваться в центре.

19' Сирота в середине поля проиграл позицию Депаю, но успел поставить голландцу подножку. Арбитр на первый раз решил простить украинского защитника, ограничившись устным предупреждением.

18' Тут же быстрой контратакой попытались ответить киевляне, но мяч ими был потерян вскоре после пересечения центральной линии поля, так что приходится возвращаться назад.

17' Опасная подача с правого фланга следовала на дальнюю штангу, куда набегали два каталонца, но Бущану удалось кончиками пальцев достать мяч, отбив его таким образом на фланг.

16' Фати много перемещается по полю, достаточно часто отодвигаясь в глубину поля, принимая участие в перепасовках короткими передачами с партнёрами по команде.

15' Дальний заброс следовал в контратаке у "Динамо" в направлении Гармаша, но теперь и он попался в офсайдную ловушку, которая организовала защитная линия испанской команды.

14' Выздоровевший Усман Дембеле сегодня в запасе у каталонцев. Явно холодно французу в Киеве, и он старается плотнее закутаться в свой пуховик.

13' Попасоваться немного решили хозяева поперёк поля на своей половине. "Барселона" идёт в прессинг, но не очень агрессивный.

12' Штрафной удар заработали "сине-гранатовые" на месте правого вингера. Подача последовала к линии вратарской площади, но там Бущан спокойно забрал мяч на выходе.

11' Фати получил возможность пробить по воротам со средней дистанции, но много на пути мяча было динамовцев, и удар был снова блокирован.

10' Попал в мяч в центральной зоне в Хацегана, что разозлило Гармаша, который был близок к перехвату, но теперь мяч будет отдан обратно "Барселоне".

9' А теперь Караваев оказался на позиции центрального нападающего, открываясь под заброс из глубины поля, но в небольшой офсайд забежал Александр.

8' Первую контратаку левым флангом разгоняли динамовцы, но быстрой она не получилась. Уже в атаке вторым темпом Караваев простреливал в штрафную площадку, но защитникам "Барселоны" удалось отбить мяч в аут.

7' Ничейный результат "Динамо" сегодня никак не устроит с турнирной точки зрения. Чтобы всерьёз претендовать на еврокубковую весну, "бело-голубым" сегодня надо играть исключительно на победу.

6' Засвистели болельщики "Динамо" на трибунах. Не очень им нравится столь пассивная игра команды, которая пока что даже не пытается навязывать какую-то контригру.

5' С правого фланга Мингеса сумел выполнить подачу в штрафную площадь киевлян, но там всё под контролем центральных защитников Киева.

5' Депай сумел зацепиться за мяч в чужой штрафной площади, откуда посильнее пытался пробить по воротам, но один из защитников успел принять выстрел на себя.

4' Как и две недели назад на "Камп Ноу", с первых минут "Динамо" всем составом расположилось на своей половине поля, и готово сдерживать многочисленные позиционные атаки "Барселоны".

3' Альба впервые подключился за сегодня в атаку по своему левому флангу, но Кёндзёра ему не позволил выполнить подачу в центр штрафной площади.

2' Достаточно мощная поддержка сегодня у "Динамо" - трибуны НСК "Олимпийский" заполнены по официальным данным на 50%, хотя визуально кажется, что на порядок больше.