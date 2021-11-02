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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
0:0
Перерыв

Стадион:
Барселона
0'
20' Желтая карточка
Гарсия Эрик
41' Желтая карточка
Гармаш Денис
45' Желтая карточка
Буяльский Виталий
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
19
Гармаш
Денис
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
24
Гарсия
Эрик
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
28
Гонсалес
Нико
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
30
Гави
9
Депай
Мемфис
10
Фати
Ансу
Динамо Киев
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

Ход матча

20'
 
Гарсия Эрик
41'
Гармаш Денис
 
45'
Буяльский Виталий
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Динамо Киев
Барселона

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:4
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пике Херард 1 0.25
Альба Жорди 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 1 0
Гармаш Денис 1 0
Тымчик Александр 1 0
Забарный Илья 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 2 1
Пике Херард 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Дест Серджино 1 0
Гави 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0
Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0
Барселона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0
Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:1 Заявка 4 4 0 0 14 - 1 12
2. Бенфика 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
3. Барселона 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
4. Динамо Киев 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 6 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Бенфика 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Барселона 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Динамо Киев 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Бенфика 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Барселона 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Динамо Киев 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока что без голов в Киеве. Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    45'
    Буяльский перед свистком на перерыв получил необязательное предупреждение, которое будет вынуждать его во втором тайме бороться осторожней.
  • Опасный момент
    45'
    Альба с левого фланга опасно простреливал вдоль ворот - Бущан отбил мяч перед собой, но первыми на отскок успели всё-таки Защитники "Динамо".
  • 45'
    Наконец, огрызнулись в контратаке киевляне. Не получилась она опасной, но главное, что защитники "бело-голубых" получили возможность вздохнуть с облегчением.
  • Угловой
    44'
    Ещё один угловой с правого фланга подали гости. Снова было напряжённо в штрафной площади киевлян, но дело закончилось зафиксированным фолом в атаке.
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! После подачи с правого фланга с линии вратарской площади пробивал Нико, но умудрился попасть в Депая, после чего Фати немного не успел сыграть на добивании. Счастье на стороне "Динамо"!
  • Желтая карточка
    42'
    Гармаш неосторожно сыграл в середине поля против Бускетса, наступив на ногу сопернику шипами, за что вполне заслуженно получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • 41'
    Де Пена в красивом чистом подкате выбил мяч из-под ног Фати. Каталонец впоследствии попытался красиво упасть, но это выглядело комично.
  • 40'
    Увеличился процент брака в комбинационных действиях у обеих команд, что говорит об усталости футболистов. "Барселона" выглядит всё же чуть посвежее, оказывая прессинг на оборону "бело-голубых".
  • 39'
    Отметим, что наш матч остаётся единственным в этом игровом дне в Лиге чемпионов, где ещё нет забитых голов. Будем надеяться, что это явление временное.
  • Угловой
    38'
    Фати теперь на левом фланге заработал угловой для "сине-гранатовых". Разыграли теперь мяч накоротке гости, после чего Депай простреливал вдоль ворот, но защитникам "Динамо" удалось отбиться.
  • Угловой
    37'
    Угловой на правом фланге заработали каталонцы. Подача последовала в штрафную площадку, но мяч был отбит. С подбора с дальней дистанции пробивал Альба, но мяч у него улетел намного выше ворот.
  • Офсайд
    36'
    Снова положение "вне игры" зафиксировано и игроков "Динамо", причём практически сразу за центральной линией поля. Очень высоко играет защитная линия "Барселоны".
  • Судья
    35'
    Гармаш падал в борьбе с Баскетсом на правом фланге атаки, но, по мнению Хацегана, нарушения правил не было. На повторе было видно, что капитан "Барселоны" прихватывал соперника за футболку.
  • 34'
    Мирча Луческу сейчас явно чем-то недоволен. Похоже, что всё-таки действия его подопечных не устраивают опытного румынского специалиста.
  • 33'
    Напугал предыдущий эпизод киевлян, и они сейчас всем составом сосредоточились на своей трети поля.
  • Штанга
    32'
    ОПАСНО! В глубине поля ближе к левому флангу штрафной удар на чужой половине заработала "Барселона". Депай со стандарта выполнил классную резанную подачу, и в падении головой пробивал Ленгле - штанга спасла "Динамо" от пропущенного гола.
  • 31'
    Караваев теперь с левого фланга смещался в штрафную площадку и пробивал по воротам каталонцев, но Эрику Гарсии удалось принять мяч на себя в этом эпизоде.
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Де Пена выдал хороший пас в темп на Шапаренко на левый край штрафной площади, который пробивал с левой ноги с ближний нижний угол, но немного не попал.
  • 29'
    Провели гости ответную атаку "блауграна", но Альба с левого фланга выполнил удобную для Бущана планирующую подачу, и украинский вратарь легко мяч забрал.
  • 28'
    Продолжает "Динамо" на кураже пытаться поджимать оборону "Барселоны". Показала последняя 5-минутка, что киевляне в этом матче вполне могут бороться за положительный для себя результат - каталонцы весьма уязвимы.
  • Дождь
    27'
    Достаточно сильный дождь пошёл сейчас в Киеве, который будет создавать командам дополнительные проблемы в этот вечер.
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Штрафной удар на правом фланге теперь заработали киевляне, неподалёку от углового флажка. После подачи на дальний край штрафной площади с ходу пробивал де Пена, но тер Штеген сумел совершить сэйв ногой.
  • Опасный момент
    25'
    ОПАСНО! Цыганков правым флангом разогнал быструю контратаку "Динамо", выполнил чёткий пас на 11-метровую отметку на Шапаренко, но последний неважно пробил с левой ноги. Жаль, что не было времени переложить мяч на правую.
  • Травма, повреждение
    24'
    У Шапаренко возникли какие-то проблемы со здоровьем, но боль в ноге достаточно быстро прошла, и даже не пришлось Николаю оказывать медицинскую помощь.
  • 23'
    Фати на левом краю атаки классно обработал мяч после длинного паса, после чего отдавал передачу назад и в центр на Бускетса, который пробивал в касание м 26-ти метров, но мяч улетел намного мимо ворот.
  • Желтая карточка
    22'
    Эрик Гарсия в середине поля неудачно попытался сыграть на опережении, в итоге грубо нарушив правила против де Пены, за что получил жёлтую карточку.
  • 21'
    Заброс на правый край штрафной площади хозяев следовал в расчёте на рывок Гави, но тот не прочитал такой пас, и мяч в итоге выскочил за лицевую линию.
  • 20'
    Немного приуныли на трибунах украинские болельщики. Игра получается не самой зрелищной, и "Барселона" продолжает подолгу пасоваться в центре.
  • Фол, нарушение
    19'
    Сирота в середине поля проиграл позицию Депаю, но успел поставить голландцу подножку. Арбитр на первый раз решил простить украинского защитника, ограничившись устным предупреждением.
  • 18'
    Тут же быстрой контратакой попытались ответить киевляне, но мяч ими был потерян вскоре после пересечения центральной линии поля, так что приходится возвращаться назад.
  • Опасный момент
    17'
    Опасная подача с правого фланга следовала на дальнюю штангу, куда набегали два каталонца, но Бущану удалось кончиками пальцев достать мяч, отбив его таким образом на фланг.
  • 16'
    Фати много перемещается по полю, достаточно часто отодвигаясь в глубину поля, принимая участие в перепасовках короткими передачами с партнёрами по команде.
  • Офсайд
    15'
    Дальний заброс следовал в контратаке у "Динамо" в направлении Гармаша, но теперь и он попался в офсайдную ловушку, которая организовала защитная линия испанской команды.
  • 14'
    Выздоровевший Усман Дембеле сегодня в запасе у каталонцев. Явно холодно французу в Киеве, и он старается плотнее закутаться в свой пуховик.
  • 13'
    Попасоваться немного решили хозяева поперёк поля на своей половине. "Барселона" идёт в прессинг, но не очень агрессивный.
  • Фол, нарушение
    12'
    Штрафной удар заработали "сине-гранатовые" на месте правого вингера. Подача последовала к линии вратарской площади, но там Бущан спокойно забрал мяч на выходе.
  • 11'
    Фати получил возможность пробить по воротам со средней дистанции, но много на пути мяча было динамовцев, и удар был снова блокирован.
  • Судья
    10'
    Попал в мяч в центральной зоне в Хацегана, что разозлило Гармаша, который был близок к перехвату, но теперь мяч будет отдан обратно "Барселоне".
  • Офсайд
    9'
    А теперь Караваев оказался на позиции центрального нападающего, открываясь под заброс из глубины поля, но в небольшой офсайд забежал Александр.
  • 8'
    Первую контратаку левым флангом разгоняли динамовцы, но быстрой она не получилась. Уже в атаке вторым темпом Караваев простреливал в штрафную площадку, но защитникам "Барселоны" удалось отбить мяч в аут.
  • 7'
    Ничейный результат "Динамо" сегодня никак не устроит с турнирной точки зрения. Чтобы всерьёз претендовать на еврокубковую весну, "бело-голубым" сегодня надо играть исключительно на победу.
  • 6'
    Засвистели болельщики "Динамо" на трибунах. Не очень им нравится столь пассивная игра команды, которая пока что даже не пытается навязывать какую-то контригру.
  • 5'
    С правого фланга Мингеса сумел выполнить подачу в штрафную площадь киевлян, но там всё под контролем центральных защитников Киева.
  • Опасный момент
    5'
    Депай сумел зацепиться за мяч в чужой штрафной площади, откуда посильнее пытался пробить по воротам, но один из защитников успел принять выстрел на себя.
  • 4'
    Как и две недели назад на "Камп Ноу", с первых минут "Динамо" всем составом расположилось на своей половине поля, и готово сдерживать многочисленные позиционные атаки "Барселоны".
  • 3'
    Альба впервые подключился за сегодня в атаку по своему левому флангу, но Кёндзёра ему не позволил выполнить подачу в центр штрафной площади.
  • 2'
    Достаточно мощная поддержка сегодня у "Динамо" - трибуны НСК "Олимпийский" заполнены по официальным данным на 50%, хотя визуально кажется, что на порядок больше.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Барселоны".
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Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Барселона

Исход игры
Динамо Киев
16.2% (30)
Ничья
22.2% (41)
Барселона
61.6% (114)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (75)
Меньше
47.92% (69)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
1:2 Барселона
27.6% (51)
1:1 Ничья
15.1% (28)
0:1 Барселона
8.6% (16)
0:2 Барселона
7% (13)
1:3 Барселона
4.3% (8)
1:0 Динамо Киев
3.2% (6)
2:1 Динамо Киев
3.2% (6)
0:0 Ничья
2.7% (5)
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