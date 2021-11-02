Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Киев)
20' Желтая карточкаГарсия Эрик
41' Желтая карточкаГармаш Денис
45' Желтая карточкаБуяльский Виталий
19
Гармаш
Денис
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
10
Фати
Ансу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Антюх ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
73 Шкурин ИльяНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиНападающий
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Санс АльвароПолузащитник
- Нападающий
-
11 Демир ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Sergi Barjuan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Динамо Киев
Барселона
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пике Херард
|1
|0.25
|Альба Жорди
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|2
|1
|Пике Херард
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Гави
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0
Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0
Барселона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0
Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 1
|12
|2.
|Бенфика
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|4.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 6
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Барселона
Исход игры
Динамо Киев
16.2% (30)
Ничья
22.2% (41)
Барселона
61.6% (114)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (75)
Меньше
47.92% (69)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
1:2 Барселона
27.6% (51)
1:1 Ничья
15.1% (28)
0:1 Барселона
8.6% (16)
0:2 Барселона
7% (13)
1:3 Барселона
4.3% (8)
1:0 Динамо Киев
3.2% (6)
2:1 Динамо Киев
3.2% (6)
0:0 Ничья
2.7% (5)
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