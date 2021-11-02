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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аталанта
1:1
Перерыв

Стадион:
Манчестер Юнайтед
1
Муссо
Хуан
15
Де
Рон
Мартен
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
11
Фройлер
Ремо
7
Коопмейнерс
Теун
3
Меле
Йоаким
72
Иличич
Йосип
88
Пашалич
Марио
91
Сапата
Дуван
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
18
Фернандеш
Бруну
39
Мактоминай
Скотт
6
Погба
Поль
10
Рэшфорд
Маркус
7
Роналду
Криштиану
Аталанта
3-4-2-1
Манчестер Юнайтед
5-3-2

Ход матча

12'
Иличич Йосип
(Сапата Дуван)
1:0
38'
 
Гринвуд Мэйсон
Варан Рафаэль
45'
1:1
Роналду Криштиану
(Фернандеш Бруну)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Аталанта
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иличич Йосип 1 0.25
Фройлер Ремо 1 0.25
Пашалич Марио 1 0.25
Госенс Робин 1 0.25
Пессина Маттео 1 0.25
Демирал Мерих 1 0.25
Сапата Дуван 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 3 0.75
Магуайр Гарри 1 0.25
Теллес Алекс 1 0.25
Рэшфорд Маркус 1 0.25
Фернандеш Бруну 0 0
Лингард Джесси 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Паломино Хосе 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Ловато Маттео 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уан-Биссака Аарон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Кавани Эдинсон 1 0
Матич Неманья 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Теллес Алекс 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
2. Вильярреал 1:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Аталанта 1:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
4. Янг Бойз 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Аталанта 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Вильярреал 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Янг Бойз 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 1:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Аталанта 1:1 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
4. Янг Бойз 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 1-1 уходим на перерыв. 
  • 45'
    Хозяева разыграли стандарт, после чего Дзаппакоста выполнил прострел на ближнюю штангу и нашёл соперников. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Дзаппакоста зарабатывает штрафной удар на правом фланге, падая после контакта с Шоу. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! РОНАЛДУ!!! Фернандеш получает мяч в центре штрафной площадки и отдаёт пяткой на Роналду, который без проблем поражает левый угол. 
  • Дополнительное время
    45'
    В первом тайме команды переиграют 4 минуты. 
  • 44'
    И снова мяч уходит за боковую линию, на сей раз от Давида Де Хеа, который допускает ошибку в передаче. 
  • 43'
    При помощи верховой передачи по левому флангу "Аталанта" попыталась выйти в атаку, но Дуван Сапата, выиграв верх, отправил мяч в аут. 
  • 42'
    Бруну Фернандеш предлагает себя на левом фланге, а потом выполняет прострел в центр штрафной площади и находит Хосе Паломино. 
  • 41'
    Дзаппакоста получил мяч на правом фланге, перешёл центр поля, а потом выполнил пас назад, не решившись обострять. 
  • Угловой
    40'
    Третий корнер в матче исполнили хозяева, гости отбились и отправились в контратаку, но затянули с обострением и перешли в позиционное наступление. 
  • 39'
    Тем временем "Аталанта" провела атаку левым флангом и завершила её безадресным кроссом на правый край штрафной площади. 
  • Замена
    38'
    Не сможет Варан продолжить матч, вместо него появляется Гринвуд. 
  • Травма, повреждение
    37'
    Рафаэль Варан присаживается на газон, судья замечает это и останавливает встречу. Пока непонятно, сможет ли француз продолжить поединок. 
  • 36'
    И снова корнер без удара по воротам, но игроки "Аталанты" начали сигнализировать об игре рукой, однако судья ничего подобного не увидел. 
  • Угловой
    35'
    В контратаку убегают хозяева. Иличич доходит до штрафной и катит на Сапату, который пробивает с правой и опять попадает в Байи, зарабатывая угловой. 
  • 34'
    Корнер в исполнении "Аталанты" опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за гостями, которые вынесли мяч из штрафной. 
  • Видеоповтор
    33'
    Не сразу арбитр разрешил продолжить встречу, сначала выслушал подсказку помощников относительно игры рукой со стороны Байи, который и блокировал выстрел Сапаты, а потом всё-таки дал команду исполнять корнер. 
  • Угловой
    32'
    Дуван Сапата пробивает из пределов штрафной площадки, попадает в соперника и зарабатывает угловой. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Наш поединок ставится на паузу, так как болезненное повреждение получает Йосип Иличич и нуждается в медицинской помощи. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Гарри Магуайр нарушает правила в борьбе с Дуваном Сапатой - арбитр находился рядом и фол зафиксировал. 
  • 28'
    Коопмейнерс получил мяч на правом фланге, попал под давление Роналду, но сумел расстаться с круглым, заработав аут. 
  • 27'
    Бруну Фернандеш получил мяч в центре и выполнил передачу в штрафную площадку, где никого из партнёров не было. 
  • 26'
    Сапата запрессинговал Варана, но Рафаэль не сплоховал, отправив мяч за боковую линию. 
  • 25'
    "Аталанта" берёт мяч под контроль и владеет им по всей ширине поля, но до штрафной площадки пока не добирается. 
  • 24'
    Рафаэль Варан грамотно действует в центре штрафной площадки, выбивая мяч головой после подачи Йосипа Иличича. 
  • Опасный момент
    22'
    Сапата откликается на передачу со своей половины поля, входит в штрафную площадь и стреляет в правый угол, отправляя мяч выше перекладины. 
  • Опасный момент
    21'
    Погба получает мяч на правом крае штрафной площадки и подаёт на линию вратарской, откуда пробивает головой Роналду и не попадает в цель. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Штрафной удар в исполнении гостей опасным не получается, арбитр фиксирует фол в атаке - нападение на вратаря со стороны Роналду. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Маркус Рэшфорд зарабатывает штрафной удар на левом фланге, получая по ногам от Йосипа Иличича. 
  • 18'
    Варан смещается на левый фланг и останавливает атаку "Аталанты", выбивая мяч за боковую линию из-под ног Сапаты. 
  • 17'
    Роналду выполняет подачу с правого фланга - Люк Шоу пробивает с левого края штрафной площадки и в створ не попадает, выше цели пролетает круглый. 
  • 16'
    Хорошо ходит мяч у гостей, но преимущественно в центре поля. А вот с продвижением к воротам возникают серьёзные трудности. 
  • 15'
    Сразу же в ответную атаку отправляется "Манчестер Юнайтед". Роналду рвётся к мячу в штрафную площадку, но вовремя выходит из ворот Хуан Муссо и игровой снаряд забирает. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ИЛИЧИЧ!!! Сапата простреливает в центр с левого края штрафной площадки, Иличич бьёт в касание - Де Хеа реагирует, но не отражает мяч, пуская его в сетку. 
  • 13'
    Демирал успешно действует в отборе перед своей штрафной площадкой, лишая мяча Рэшфорда. 
  • 12'
    Иличич выполняет передачу на Пашалича в штрафную площадь, Марио мяч принимает, а потом стреляет с левой ноги и попадает в соперника. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Люк Шоу останавливает Йосипа Иличича на левом фланге, но делает это при помощи нарушения правил. 
  • 9'
    Пашалич выполнил передачу верхом в штрафную площадь, Сапата попытался зацепиться за мяч, но лишь коснулся его. 
  • 8'
    Погба выполнил передачу на левый фланг на Фернандеша, который мяч принял, а потом потерял его, не сумев обыграть 1 в 1 Дзаппакосту. 
  • 7'
    Продолжительное время гости владеют мячом, но продвинуться к воротам Хуана Муссо пока не получается.
  • 6'
    Йосип Иличич принял мяч перед штрафной площадкой и попытался уйти от нескольких соперников, но тщетно. Очень бодро начинают команды. 
  • Штанга
    5'
    Мактоминай решается на удар с дальней дистанции - попадает в соперника, от которого круглый попадает в левую штангу. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Атака "Аталанты" прерывается свистком арбитра - Коопмейнерс придерживает руками Погба. 
  • 3'
    Йосип Иличич получает мяч в центре, устремляется к штрафной площадке, а потом решает выполнить передачу на правый фланг, но поскальзывается и лишается игрового снаряда. 
  • 2'
    Первую атаку проводит "Манчестер Юнайтед" и сразу же доводит дело до точного удара, но Хуан Муссо на месте. Криштиану Роналду стрелял. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток Славко Винчича - поехали!
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Где смотреть матч Аталанта 1:1 Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 1:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Аталанта
19.1% (37)
Ничья
34% (66)
Манчестер Юнайтед
46.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (93)
Меньше
34.04% (48)
Обе команды забьют
Да
95.74% (135)
Нет
4.26% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.6% (42)
1:2 Манчестер Юнайтед
21.6% (42)
2:1 Аталанта
11.9% (23)
2:2 Ничья
9.3% (18)
1:3 Манчестер Юнайтед
1.5% (3)
1:0 Аталанта
1.5% (3)
3:2 Аталанта
1% (2)
3:1 Аталанта
1% (2)
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