ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! РОНАЛДУ!!! Фернандеш получает мяч в центре штрафной площадки и отдаёт пяткой на Роналду, который без проблем поражает левый угол.

Дзаппакоста зарабатывает штрафной удар на правом фланге, падая после контакта с Шоу.

Хозяева разыграли стандарт, после чего Дзаппакоста выполнил прострел на ближнюю штангу и нашёл соперников.

Завершается первый тайм, при счёте 1-1 уходим на перерыв.

44' И снова мяч уходит за боковую линию, на сей раз от Давида Де Хеа, который допускает ошибку в передаче.

43' При помощи верховой передачи по левому флангу "Аталанта" попыталась выйти в атаку, но Дуван Сапата, выиграв верх, отправил мяч в аут.

42' Бруну Фернандеш предлагает себя на левом фланге, а потом выполняет прострел в центр штрафной площади и находит Хосе Паломино.

41' Дзаппакоста получил мяч на правом фланге, перешёл центр поля, а потом выполнил пас назад, не решившись обострять.

40' Третий корнер в матче исполнили хозяева, гости отбились и отправились в контратаку, но затянули с обострением и перешли в позиционное наступление.

39' Тем временем "Аталанта" провела атаку левым флангом и завершила её безадресным кроссом на правый край штрафной площади.

38' Не сможет Варан продолжить матч, вместо него появляется Гринвуд.

37' Рафаэль Варан присаживается на газон, судья замечает это и останавливает встречу. Пока непонятно, сможет ли француз продолжить поединок.

36' И снова корнер без удара по воротам, но игроки "Аталанты" начали сигнализировать об игре рукой, однако судья ничего подобного не увидел.

35' В контратаку убегают хозяева. Иличич доходит до штрафной и катит на Сапату, который пробивает с правой и опять попадает в Байи, зарабатывая угловой.

34' Корнер в исполнении "Аталанты" опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за гостями, которые вынесли мяч из штрафной.

33' Не сразу арбитр разрешил продолжить встречу, сначала выслушал подсказку помощников относительно игры рукой со стороны Байи, который и блокировал выстрел Сапаты, а потом всё-таки дал команду исполнять корнер.

32' Дуван Сапата пробивает из пределов штрафной площадки, попадает в соперника и зарабатывает угловой.

31' Наш поединок ставится на паузу, так как болезненное повреждение получает Йосип Иличич и нуждается в медицинской помощи.

29' Гарри Магуайр нарушает правила в борьбе с Дуваном Сапатой - арбитр находился рядом и фол зафиксировал.

28' Коопмейнерс получил мяч на правом фланге, попал под давление Роналду, но сумел расстаться с круглым, заработав аут.

27' Бруну Фернандеш получил мяч в центре и выполнил передачу в штрафную площадку, где никого из партнёров не было.

26' Сапата запрессинговал Варана, но Рафаэль не сплоховал, отправив мяч за боковую линию.

25' "Аталанта" берёт мяч под контроль и владеет им по всей ширине поля, но до штрафной площадки пока не добирается.

24' Рафаэль Варан грамотно действует в центре штрафной площадки, выбивая мяч головой после подачи Йосипа Иличича.

22' Сапата откликается на передачу со своей половины поля, входит в штрафную площадь и стреляет в правый угол, отправляя мяч выше перекладины.

21' Погба получает мяч на правом крае штрафной площадки и подаёт на линию вратарской, откуда пробивает головой Роналду и не попадает в цель.

20' Штрафной удар в исполнении гостей опасным не получается, арбитр фиксирует фол в атаке - нападение на вратаря со стороны Роналду.

19' Маркус Рэшфорд зарабатывает штрафной удар на левом фланге, получая по ногам от Йосипа Иличича.

18' Варан смещается на левый фланг и останавливает атаку "Аталанты", выбивая мяч за боковую линию из-под ног Сапаты.

17' Роналду выполняет подачу с правого фланга - Люк Шоу пробивает с левого края штрафной площадки и в створ не попадает, выше цели пролетает круглый.

16' Хорошо ходит мяч у гостей, но преимущественно в центре поля. А вот с продвижением к воротам возникают серьёзные трудности.

15' Сразу же в ответную атаку отправляется "Манчестер Юнайтед". Роналду рвётся к мячу в штрафную площадку, но вовремя выходит из ворот Хуан Муссо и игровой снаряд забирает.

14' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ИЛИЧИЧ!!! Сапата простреливает в центр с левого края штрафной площадки, Иличич бьёт в касание - Де Хеа реагирует, но не отражает мяч, пуская его в сетку.

13' Демирал успешно действует в отборе перед своей штрафной площадкой, лишая мяча Рэшфорда.

12' Иличич выполняет передачу на Пашалича в штрафную площадь, Марио мяч принимает, а потом стреляет с левой ноги и попадает в соперника.

11' Люк Шоу останавливает Йосипа Иличича на левом фланге, но делает это при помощи нарушения правил.

9' Пашалич выполнил передачу верхом в штрафную площадь, Сапата попытался зацепиться за мяч, но лишь коснулся его.

8' Погба выполнил передачу на левый фланг на Фернандеша, который мяч принял, а потом потерял его, не сумев обыграть 1 в 1 Дзаппакосту.

7' Продолжительное время гости владеют мячом, но продвинуться к воротам Хуана Муссо пока не получается.

6' Йосип Иличич принял мяч перед штрафной площадкой и попытался уйти от нескольких соперников, но тщетно. Очень бодро начинают команды.

5' Мактоминай решается на удар с дальней дистанции - попадает в соперника, от которого круглый попадает в левую штангу.

4' Атака "Аталанты" прерывается свистком арбитра - Коопмейнерс придерживает руками Погба.

3' Йосип Иличич получает мяч в центре, устремляется к штрафной площадке, а потом решает выполнить передачу на правый фланг, но поскальзывается и лишается игрового снаряда.

2' Первую атаку проводит "Манчестер Юнайтед" и сразу же доводит дело до точного удара, но Хуан Муссо на месте. Криштиану Роналду стрелял.