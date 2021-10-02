Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Манчестер Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фройлер Ремо
|1
|0.33
|Пашалич Марио
|1
|0.33
|Госенс Робин
|1
|0.33
|Пессина Маттео
|1
|0.33
|Демирал Мерих
|1
|0.33
|Сапата Дуван
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|3
|1
|Магуайр Гарри
|1
|0.33
|Теллес Алекс
|1
|0.33
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.33
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Лингард Джесси
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уан-Биссака Аарон
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Аталанта
31.7% (13)
Ничья
24.4% (10)
Манчестер Юнайтед
43.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
85% (34)
Меньше
15% (6)
Обе команды забьют
Да
100% (40)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
36.6% (15)
2:1 Аталанта
19.5% (8)
1:1 Ничья
14.6% (6)
2:2 Ничья
7.3% (3)
3:2 Аталанта
7.3% (3)
3:1 Аталанта
4.9% (2)
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