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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Аталанта
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фройлер Ремо 1 0.33
Пашалич Марио 1 0.33
Госенс Робин 1 0.33
Пессина Маттео 1 0.33
Демирал Мерих 1 0.33
Сапата Дуван 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 3 1
Магуайр Гарри 1 0.33
Теллес Алекс 1 0.33
Рэшфорд Маркус 1 0.33
Фернандеш Бруну 0 0
Лингард Джесси 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Паломино Хосе 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Ловато Маттео 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уан-Биссака Аарон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Кавани Эдинсон 1 0
Матич Неманья 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Теллес Алекс 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
2. Аталанта Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
4. Янг Бойз Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Янг Бойз Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Аталанта Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
3. Янг Бойз Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Аталанта 31.7% (13)
    X 24.4% (10)
    Манчестер Юнайтед 43.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.83
    3.98
    2.59
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Аталанта - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Аталанта
    31.7% (13)
    Ничья
    24.4% (10)
    Манчестер Юнайтед
    43.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    85% (34)
    Меньше
    15% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (40)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    36.6% (15)
    2:1 Аталанта
    19.5% (8)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    3:2 Аталанта
    7.3% (3)
    3:1 Аталанта
    4.9% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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