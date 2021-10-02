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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Порту

История личных встреч

Милан
Порту

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 0.33
Леау Рафаэл 1 0.33
Ребич Анте 1 0.33
Тео Эрнандес 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 1 0.33
Диас Луис 1 0.33
Виейра Фабиу 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кесси Франк 1 1
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Ребич Анте 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Диас Браим 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 2 0
М'Бемба Шансель 0 1
Оливейра Сержиу 1 0
Корона Хесус 1 0
Венделл Боргес 1 0
Витинью II 1 0
Диас Луис 1 0
Занузи Зайду 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0
Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2
Порту
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0
Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Атлетико М Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Порту Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
4. Милан Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Атлетико М Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Милан Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Порту Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Милан Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Милан 80.4% (41)
    X 15.7% (8)
    Порту 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Порту
    2.18
    3.67
    3.90
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Милан - Порту онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Порту

    Исход игры
    Милан
    80.4% (41)
    Ничья
    15.7% (8)
    Порту
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (39)
    Нет
    20.41% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    49% (25)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    2:0 Милан
    9.8% (5)
    3:1 Милан
    5.9% (3)
    1:0 Милан
    5.9% (3)
    3:2 Милан
    3.9% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
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