Лига чемпионов 2021-2022
История личных встреч
Милан
Порту
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|1
|0.33
|Леау Рафаэл
|1
|0.33
|Ребич Анте
|1
|0.33
|Тео Эрнандес
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|1
|0.33
|Диас Луис
|1
|0.33
|Виейра Фабиу
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кесси Франк
|1
|1
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урибе Матеус
|2
|0
|М'Бемба Шансель
|0
|1
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0
Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2
Порту
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0
Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Порту
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Порту
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Порту
Исход игры
Милан
80.4% (41)
Ничья
15.7% (8)
Порту
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
79.59% (39)
Нет
20.41% (10)
Популярный счёт
2:1 Милан
49% (25)
1:1 Ничья
15.7% (8)
2:0 Милан
9.8% (5)
3:1 Милан
5.9% (3)
1:0 Милан
5.9% (3)
3:2 Милан
3.9% (2)
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