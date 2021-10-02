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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Реал Мадрид
Шахтёр Донецк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:5
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
3:4
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 2 0.67
Родриго 2 0.67
Бензема Карим 2 (1) 0.67
Модрич Лука 0 0
Асенсио Марко 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Йович Лука 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Маркос 1 0
Де Зерби Роберто 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5
Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Интер Милан Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 0 1 2 0 - 7 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
4. Реал Мадрид Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Реал Мадрид 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Шахтёр Донецк 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    1.25
    6.95
    14.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Шахтёр Донецк
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    47.92% (23)
    Нет
    52.08% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    35.4% (17)
    3:1 Реал Мадрид
    22.9% (11)
    2:1 Реал Мадрид
    16.7% (8)
    3:0 Реал Мадрид
    10.4% (5)
    4:0 Реал Мадрид
    4.2% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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