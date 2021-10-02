Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Шахтёр Донецк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|2
|0.67
|Родриго
|2
|0.67
|Бензема Карим
|2 (1)
|0.67
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Маркос
|1
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5
Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Шериф
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Шахтёр Донецк
Исход игры
Реал Мадрид
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Шахтёр Донецк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
47.92% (23)
Нет
52.08% (25)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
35.4% (17)
3:1 Реал Мадрид
22.9% (11)
2:1 Реал Мадрид
16.7% (8)
3:0 Реал Мадрид
10.4% (5)
4:0 Реал Мадрид
4.2% (2)
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