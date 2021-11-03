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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Атлетико М
0'
8' Желтая карточка
Эрмосо Марио
1:0
13' Гол
Жота Диогу
15' Желтая карточка
Мане Садио
2:0
21' Гол
Мане Садио
36' Красная карточка
Фелипе Аугусто
37' Желтая карточка
Суарес Луис
38' Желтая карточка
Коке Хорхе
45'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
3
Фабиньо
Энрике
14
Хендерсон
Джордан
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
13
Облак
Ян
18
Фелипе
Аугусто
IV
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
9
Суарес
Луис
Ливерпуль
4-3-3
Атлетико М
3-4-2-1

Ход матча

8'
 
Эрмосо Марио
13'
Жота Диогу
(Александер-Арнольд Трент)
1:0
15'
Мане Садио
 
21'
Мане Садио
(Александер-Арнольд Трент)
2:0
36'
 
Фелипе Аугусто
37'
 
Суарес Луис
38'
 
Коке Хорхе

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Ливерпуль
Атлетико М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:0
КА
1:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
ТМС
1:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (1) 1.25
Фирмино Роберто 2 0.5
Мане Садио 2 0.5
Хендерсон Джордан 1 0.25
Кейта Наби 1 0.25
Жота Диогу 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ориги Дивок 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 3 0.75
Суарес Луис 1 (1) 0.25
Коке Хорхе 0 0
Лоди Ренан 0 0
Фелиш Жоау 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Мане Садио 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе Аугусто IV 1 1
Суарес Луис 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Гризманн Антуан 0 1
Коке Хорхе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 5 12
2. Порту Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
3. Атлетико М 0:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
4. Милан Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Атлетико М 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Порту Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Милан Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Окслейд-Чемберлен получает мяч в центральной зоне, уходит от соперника и пробивает издали - мимо цели пролетает игровой снаряд. 
  • Дополнительное время
    45'
    В первом тайме команды переиграют 2 минуты. 
  • 44'
    Александер-Арнольд переходит с мячом центр поля и выполняет передачу в сторону штрафной площадки, но на сей раз ошибается и партнёров не находит. 
  • Опасный момент
    43'
    Цимикас забрасывает мяч на ближнюю штангу с левого фланга, Жота выигрывает позицию и пробивает прямо в руки Облаку. 
  • Опасный момент
    42'
    Мохамед Салах получает мяч на правом крае штрафной площадки и стреляет с левой ноги, но Ян Облак справляется, переводя мяч вправо. 
  • 41'
    Высокий прессинг включает "Ливерпуль" и пробует отобрать мяч у соперников во время выхода из обороны в атаку. 
  • 40'
    Карраско успешно сыграл в обороне на левом фланге, не позволив Салаху обыграть себя один в один. 
  • Желтая карточка
    39'
    "Матрасники" продолжают активно реагировать на решения арбитра, за что и собирают карточки - сейчас Коке записал на свой счёт жёлтую. 
  • Желтая карточка
    37'
    Ещё и жёлтая карточка в руках арбитра, её получает Луис Суарес за то, что посмел прикоснуться к Дэнни Маккели. 
  • Красная карточка
    36'
    Фелипе срывает атаку "Ливерпуля", откровенно роняя на газон Мане, после чего получает прямую красную карточку, ничего себе!
  • Фол, нарушение
    35'
    Хендерсон и Фабиньо совместными усилиями отбирают мяч у Корреа, но делают это при помощи нарушения правил. 
  • 34'
    Алиссон получает мяч от партнёров, а потом попадает под прессинг, но вовремя выполняет передачу на левый фланг на Ван Дейка. 
  • 33'
    Александер-Арнольд снова обостряет ситуацию, выполняя пас по правому флангу на Салаха, но получается слишком сильно. 
  • 32'
    Жоау Фелиш дошёл до штрафной площадки и выполнил передачу, которая стала подарком для Алиссона Бекера. 
  • 31'
    Садио Мане смещается на правый фланг, получает мяч и падает после контакта с Фелипе, но свисток судьи молчит. 
  • 29'
    Несколько ударных минут провели гости, проведя ряд атак, а сейчас хозяева возвращают мяч себе и разыгрывают наступление. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Садио Мане получает мяч на левом фланге, а потом ещё и по ногам от Коке достаётся форварду "Ливерпуля". 
  • Угловой
    27'
    Угловой с левого фланга исполнили гости, но до остроты дело не дошло - Алиссон Бекер уверенно сыграл кулаками. 
  • 26'
    Карраско получает мяч на левом фланге, входит в штрафную площадку и пробивает с правой - Хендерсон успевает заблокировать. 
  • 25'
    Левым флангом "матрасники" добрались до штрафной площадки и смогли заработать лишь аут. 
  • Опасный момент
    24'
    Салах выполняет передачу в центр штрафной, откуда пробивает Окслейд-Чемберлен и не попадает в левый угол, рядом со штангой пролетает круглый. 
  • 23'
    Ещё одну атаку попытались провести хозяева, левым флангом, но Жота не сумел обыграть один в один Хименеса. 
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МАНЕ!!! Александер-Арнольд снова простреливает в центр штрафной и находит Мане, который ударом в касание поражает правый угол. 
  • 21'
    Александер-Арнольд выполняет передачу на Салаха, затем получает пас в ответ и катит на ход Мохамеду, но слишком сильно. 
  • 20'
    Садио Мане получает мяч перед штрафной площадкой, подрабатывает под левую и стреляет - в соперника попадает. 
  • 19'
    Александер-Арнольд получает мяч на правом фланге, доходит до лицевой линии и выполняет передачу пяткой - в аут. 
  • 18'
    Угловой в исполнении "Ливерпуля" опасным не получился, Ян Облак вышел из ворот и мяч зафиксировал. 
  • Угловой
    17'
    Цимикас подключается к атаке левым флангом, мяч получает, а потом выполняет прострел - попадает в Эрмосо и зарабатывает корнер. 
  • Фол, нарушение
    16'
    А теперь и фол со стороны гостей фиксирует арбитр, но обходится без "горчичника". Коке сбил Жоту. 
  • Желтая карточка
    15'
    Садио Мане нарушил правила в центральном круге и за этот фол получил жёлтую карточку. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЖОТА!!! Александер-Арнольд выполняет подачу на линию вратарской с правого фланга, откуда результативно головой пробивает Жота.
  • 13'
    Фелипе Аугусто успешно играет в обороне перед своей штрафной площадкой, не позволяя Садио Мане выйти на ударную позицию. 
  • Угловой
    12'
    Угловой на правом фланге разыграли гости, а потом Корреа получил мяч на правом крае штрафной площадки и выполнил слишком высокую подачу. 
  • 11'
    Фланговая атака "Атлетико" привела к подаче в центр штрафной, где надёжно сыграл в воздухе Цимикас, разрядив обстановку. 
  • 10'
    Александер-Арнольд выполняет подачу со штрафного, но с ней справляется Эрмосо, выбивая мяч на правый фланг. 
  • Желтая карточка
    9'
    Эрмосо на левом фланге останавливает Салаха при помощи фола, за что и получает карточку жёлтого цвета. 
  • 8'
    Пока неторопливо начинают команды и ещё не отметились ударами по воротам. Да и мячом примерно поровну владеют. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Атака "Ливерпуля" завершается нарушением правил со стороны Цимикаса в верховой борьбе с Триппьером. 
  • 6'
    Цимикас выполнил передачу вперёд по левому флангу на Мане, но получилось слишком сильно и мяч отправился за лицевую линию. 
  • 5'
    Карраско получает мяч на левом крае штрафной площади и скидывает во вратарскую на Фелиша, который до круглого не дотягивается. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Хендерсон нарушает правила в центре поля, роняя на газон Де Пауля. 
  • 3'
    "Ливерпуль" провёл затяжную атаку, но ничего опасного не создал, так как дело завершилось пасом Окслейда-Чемберлена в аут. 
  • 2'
    Карраско врывается в штрафную площадку левым краем и выполняет прострел - Фабиньо первый на мяче. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На "Энфилде" прозвучал стартовый свисток! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ливерпуль 2:0 Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 2:0 Атлетико М

Исход игры
Ливерпуль
84.4% (151)
Ничья
9.5% (17)
Атлетико М
6.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (102)
Меньше
29.66% (43)
Обе команды забьют
Да
77.24% (112)
Нет
22.76% (33)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
42.5% (76)
1:0 Ливерпуль
10.6% (19)
2:0 Ливерпуль
7.8% (14)
1:1 Ничья
5.6% (10)
3:1 Ливерпуль
5% (9)
3:2 Ливерпуль
3.4% (6)
1:2 Атлетико М
2.2% (4)
2:2 Ничья
2.2% (4)
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