Лига чемпионов 2021-2022
2:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Энфилд
8' Желтая карточкаЭрмосо Марио
1:0
13' ГолЖота Диогу
15' Желтая карточкаМане Садио
2:0
21' ГолМане Садио
36' Красная карточкаФелипе Аугусто
37' Желтая карточкаСуарес Луис
38' Желтая карточкаКоке Хорхе
32
Матип
Жоэль
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кунья МатеусНападающий
-
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
8'
13'
15'
21'
36'
37'
38'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Ливерпуль
Атлетико М
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|5 (1)
|1.25
|Фирмино Роберто
|2
|0.5
|Мане Садио
|2
|0.5
|Хендерсон Джордан
|1
|0.25
|Кейта Наби
|1
|0.25
|Жота Диогу
|1
|0.25
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|3
|0.75
|Суарес Луис
|1 (1)
|0.25
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Фелиш Жоау
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе Аугусто IV
|1
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Гризманн Антуан
|0
|1
|Коке Хорхе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|2.
|Порту
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|3.
|Атлетико М
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Порту
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Атлетико М
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Прогнозы на матч Ливерпуль 2:0 Атлетико М
Исход игры
Ливерпуль
84.4% (151)
Ничья
9.5% (17)
Атлетико М
6.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (102)
Меньше
29.66% (43)
Обе команды забьют
Да
77.24% (112)
Нет
22.76% (33)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
42.5% (76)
1:0 Ливерпуль
10.6% (19)
2:0 Ливерпуль
7.8% (14)
1:1 Ничья
5.6% (10)
3:1 Ливерпуль
5% (9)
3:2 Ливерпуль
3.4% (6)
1:2 Атлетико М
2.2% (4)
2:2 Ничья
2.2% (4)
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