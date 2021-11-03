Мохамед Салах получает мяч на правом крае штрафной площадки и стреляет с левой ноги, но Ян Облак справляется, переводя мяч вправо.

Цимикас забрасывает мяч на ближнюю штангу с левого фланга, Жота выигрывает позицию и пробивает прямо в руки Облаку.

Александер-Арнольд переходит с мячом центр поля и выполняет передачу в сторону штрафной площадки, но на сей раз ошибается и партнёров не находит.

Окслейд-Чемберлен получает мяч в центральной зоне, уходит от соперника и пробивает издали - мимо цели пролетает игровой снаряд.

41' Высокий прессинг включает "Ливерпуль" и пробует отобрать мяч у соперников во время выхода из обороны в атаку.

40' Карраско успешно сыграл в обороне на левом фланге, не позволив Салаху обыграть себя один в один.

39' "Матрасники" продолжают активно реагировать на решения арбитра, за что и собирают карточки - сейчас Коке записал на свой счёт жёлтую.

37' Ещё и жёлтая карточка в руках арбитра, её получает Луис Суарес за то, что посмел прикоснуться к Дэнни Маккели.

36' Фелипе срывает атаку "Ливерпуля", откровенно роняя на газон Мане, после чего получает прямую красную карточку, ничего себе!

35' Хендерсон и Фабиньо совместными усилиями отбирают мяч у Корреа, но делают это при помощи нарушения правил.

34' Алиссон получает мяч от партнёров, а потом попадает под прессинг, но вовремя выполняет передачу на левый фланг на Ван Дейка.

33' Александер-Арнольд снова обостряет ситуацию, выполняя пас по правому флангу на Салаха, но получается слишком сильно.

32' Жоау Фелиш дошёл до штрафной площадки и выполнил передачу, которая стала подарком для Алиссона Бекера.

31' Садио Мане смещается на правый фланг, получает мяч и падает после контакта с Фелипе, но свисток судьи молчит.

29' Несколько ударных минут провели гости, проведя ряд атак, а сейчас хозяева возвращают мяч себе и разыгрывают наступление.

28' Садио Мане получает мяч на левом фланге, а потом ещё и по ногам от Коке достаётся форварду "Ливерпуля".

27' Угловой с левого фланга исполнили гости, но до остроты дело не дошло - Алиссон Бекер уверенно сыграл кулаками.

26' Карраско получает мяч на левом фланге, входит в штрафную площадку и пробивает с правой - Хендерсон успевает заблокировать.

25' Левым флангом "матрасники" добрались до штрафной площадки и смогли заработать лишь аут.

24' Салах выполняет передачу в центр штрафной, откуда пробивает Окслейд-Чемберлен и не попадает в левый угол, рядом со штангой пролетает круглый.

23' Ещё одну атаку попытались провести хозяева, левым флангом, но Жота не сумел обыграть один в один Хименеса.

22' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МАНЕ!!! Александер-Арнольд снова простреливает в центр штрафной и находит Мане, который ударом в касание поражает правый угол.

21' Александер-Арнольд выполняет передачу на Салаха, затем получает пас в ответ и катит на ход Мохамеду, но слишком сильно.

20' Садио Мане получает мяч перед штрафной площадкой, подрабатывает под левую и стреляет - в соперника попадает.

19' Александер-Арнольд получает мяч на правом фланге, доходит до лицевой линии и выполняет передачу пяткой - в аут.

18' Угловой в исполнении "Ливерпуля" опасным не получился, Ян Облак вышел из ворот и мяч зафиксировал.

17' Цимикас подключается к атаке левым флангом, мяч получает, а потом выполняет прострел - попадает в Эрмосо и зарабатывает корнер.

16' А теперь и фол со стороны гостей фиксирует арбитр, но обходится без "горчичника". Коке сбил Жоту.

15' Садио Мане нарушил правила в центральном круге и за этот фол получил жёлтую карточку.

14' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЖОТА!!! Александер-Арнольд выполняет подачу на линию вратарской с правого фланга, откуда результативно головой пробивает Жота.

13' Фелипе Аугусто успешно играет в обороне перед своей штрафной площадкой, не позволяя Садио Мане выйти на ударную позицию.

12' Угловой на правом фланге разыграли гости, а потом Корреа получил мяч на правом крае штрафной площадки и выполнил слишком высокую подачу.

11' Фланговая атака "Атлетико" привела к подаче в центр штрафной, где надёжно сыграл в воздухе Цимикас, разрядив обстановку.

10' Александер-Арнольд выполняет подачу со штрафного, но с ней справляется Эрмосо, выбивая мяч на правый фланг.

9' Эрмосо на левом фланге останавливает Салаха при помощи фола, за что и получает карточку жёлтого цвета.

8' Пока неторопливо начинают команды и ещё не отметились ударами по воротам. Да и мячом примерно поровну владеют.

7' Атака "Ливерпуля" завершается нарушением правил со стороны Цимикаса в верховой борьбе с Триппьером.

6' Цимикас выполнил передачу вперёд по левому флангу на Мане, но получилось слишком сильно и мяч отправился за лицевую линию.

5' Карраско получает мяч на левом крае штрафной площади и скидывает во вратарскую на Фелиша, который до круглого не дотягивается.

4' Хендерсон нарушает правила в центре поля, роняя на газон Де Пауля.

3' "Ливерпуль" провёл затяжную атаку, но ничего опасного не создал, так как дело завершилось пасом Окслейда-Чемберлена в аут.

2' Карраско врывается в штрафную площадку левым краем и выполняет прострел - Фабиньо первый на мяче.