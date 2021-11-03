Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Шериф
35' Желтая карточкаАддо Эдмонд
43' Желтая карточкаДармиан Маттео
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
-
21 Аддо ЭдмондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
35'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
История личных встреч
Шериф
Интер Милан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Себастьян
|2
|0.5
|Траоре Адама VII
|1
|0.25
|Янсане Момо
|1
|0.25
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.25
|Кристиано
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|1
|0.25
|Видаль Артуро
|1
|0.25
|Де Врей Стефан
|1
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуланто Густаво
|2
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Арболеда Данило
|1
|0
|Аддо Эдмонд
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Заря Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0
Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1
Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Шериф
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Шериф
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шериф 0:0 Интер Милан
Исход игры
Шериф
11.9% (21)
Ничья
14.1% (25)
Интер Милан
74% (131)
Тотал 2.5
Больше
51.03% (74)
Меньше
48.97% (71)
Обе команды забьют
Да
55.86% (81)
Нет
44.14% (64)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
23.7% (42)
0:2 Интер Милан
21.5% (38)
1:1 Ничья
9% (16)
1:3 Интер Милан
9% (16)
0:1 Интер Милан
8.5% (15)
0:3 Интер Милан
5.1% (9)
2:2 Ничья
1.7% (3)
2:1 Шериф
1.1% (2)
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