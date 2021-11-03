Джеко теперь решил пробить метров с 22 левой ногой, но боснийца успели блокировать многочисленные защитники молдавской команды.

Кристиано в контратаке набрал хорошую скорость на левом фланге, и его лишь с нарушением правил сумел остановить Дармиан, который вполне заслуженно получил жёлтую карточку за этот фол.

Отбились после подачи стандарта у своих ворот миланцы, после чего рвались в быструю контратаку, но Аддо удалось в подкате вынести мяч высоко на трибуны.

Мартинес снова с дальней дистанции пробивал по воротам соперника, но на этот раз выстрел аргентинского нападающего пришёлся в одного из вражеских защитников.

Первый тайм окончен! Арбитр решил ничего не компенсировать к основному времени первого тайма. Отдыхаем...

41' ОПАСНО! Мартинес из-за пределов штрафной площади здорово пробивал, метя в правый угол ворот, но штанга спасла "Шериф". Продолжает удача сопутствовать хозяевам поля.

40' Наш матч остаётся единственным в четвёртом туре Лиги Европы, в котором ещё нет забитых голов. Но голевых моментов достаточно много - гол продолжает зреть.

39' На левый край штрафной площади следовала обостряющая передача на активного Димарко, но того опередил Арболеда, который просто выбил мяч в аут.

38' Продолжается практически осада штрафной площади "Шерифа". Изрядно устали уже тираспольчане быть под постоянным давлением, но всё же терпят футболисты.

37' Димарко со штрафного удара решил пробить по воротам, но не сумел перебить массированную "стенку" из футболистов "Шерифа".

36' Аддо неподалёку от своей штрафной площади грубо срезал в подкате Мартинеса, за что получил жёлтую карточку.

35' ОПАСНО! После подачи с фланга прошла подача слева в район дальнего угла вратарской площади, где Джеко красиво обыграл двух защитников, после чего пробивал по воротам в упор, но Атанасиадису удалось успеть сократить угол обстрела, и совершить сэйв.

34' Снова Димарко стремился обострить игру на своём фланге, но удалось Костанзе в чистом подкате выбить мяч за боковую линию.

33' В очередной атаке "Интера" левым флангом Димарко сыграл не лучшим образом, упустив мяч за лицевую линию. Атанасиадис не будет торопиться вводить игровой снаряд обратно в игру.

32' Много острых моментов уже создали миланцы у чужих ворот, но фортуна пока что на стороне "Шерифа", благодаря чему счёт на табло остаётся не открытым.

31' Дармиан принял мяч на линии штрафной площади, неподалёку от правого угла, и сильно пробивал в дальний нижний угол, но немного промахнулся по цели.

30' С левого фланга прошла опасная подача на дальнюю штангу, и Атанасиадис снова ошибся на выходе, но Кристиано сумел в последний момент снять мяч с головы Мартинеса.

29' Подача углового с левого фланга у "Интера" опасной не получилось. Можно пока выдохнуть болельщикам тираспольчан.

28' ОПАСНО! Угловой на правом фланге теперь заработали подопечные Симоне Индзаги. Снова пошла подача на дальнюю штангу: Атанасиадис не добрался толком до мяча, и Мартинес дважды пробивал с угла вратарской площади, но оба раза удары блокировали самоотверженные защитники "Шерифа".

27' В последние несколько минут "Интер" сосредоточился исключительно на атаках левым флангом, но "Шериф" продолжает держать массированную оборону, стараясь не пускать мяч в свою штрафную площадку.

26' С левого фланга подача прошла в штрафную площадку на Джеко, который выполнял скидку на набегающего Димарко, но последнему не удалось пробить в касание - не попал он по мячу.

25' Стараются помогать болельщики "Шерифу" защищаться, поднимая оглушительный свист во время развития "Интером" позиционных атак.

24' Со стороны Видаля теперь фол зафиксирован на чужой половине поля. Чилиец очень недоволен, и на повторе действительно похоже, что он правила действительно не нарушал.

23' Димарко на левом фланге атаки проиграл борьбу за мяч, после чего совершил фол, стараясь отработать в ответном отборе.

22' Провели контратаку впервые за долгое время хозяева поля, с правого фланга выполнив подачу в чужую штрафную площадку, но там Шкриньяр на месте.

21' Де Врей отдал передачу к полукружию штрафной площади на Мартинеса, который в касание красиво скидывать мяч под удар Джеко, но тот с 20-ти метров пробил немного мимо правого нижнего угла ворот.

20' Очень высокий темп сейчас включили миланцы, и гол начал зреть в ворота тираспольчан. Надо попытаться "Шерифу" немного отвести игру к центру поля.

19' ОПАСНО! Подача углового у миланцев последовала на дальнюю штангу, и Джеко каким-то чудом головой не попал в пустой угол ворот, ведь Атанасиадис не успевал переместиться.

18' ОПАСНО! Со стандарта из глубины поля с правого фланга последовала подача в штрафную площадку, и Кристиано едва не отметился автоголом, головой пробивая по своим воротам, но мяч рядом со штангой всё же прошёл.

17' Колосов в центральной зоне опоздал за мячом, наступив в итоге на ногу Барелле. Арбитр почему-то за этот грубый фол не предъявил нарушителю жёлтую карточку.

16' С правого фланга диагональную подачу выполнил Барелла на 11-метровую отметку, откуда Мартинес головой пробивал, но в створ ворот попасть у него не получилось.

15' После потерь мяча тираспольчане достаточно глубоко садятся на свою треть поля, но действуют в стиле натянутой пружины, будучи готовыми вылететь в контратаку.

14' Мартинес прострелил с правого фланга в центр штрафной площади - защитники "Шерифа" выбили мяч метров на двадцать. С подбора пробивал Брозович, но выстрел был блокирован.

13' Старательно поддерживают своих любимцев тираспольские болельщики, не замолкая ни на секунду. Стараются футболисты "Шерифа" побольше играть с мячом в этом матче.

12' Длинный заброс вперёд следовал в атаку "Шерифа" в направлении Траоре, но слишком сильным он всё-таки получился, и мяч без борьбы достался Хандановичу.

11' Разнообразно свои атаки стараются строить "чёрно-синие", не зацикливаясь на каком-то одном направлении при попытках обострения игры у чужих владений.

10' ОПАСНО! Через короткий пас сейчас сумели проникнуть миланцы в чужую штрафную площадку, где мяч выкатывался под удар Мартинесу, но тот левой ногой умудрился махнуть мимо мяча, хотя ему никто не мешал.

9' Левым флангом атаковали гости, где Димарко обыгрывался с Бареллой, но ответный пас получился слишком жёстким, и мяч выкатился за лицевую линию.

8' Отбились миланцы после подачи углового, но быструю атаку провести не смогли. Траоре в атаке "Шерифа" вторым темпом пробивал с дальней дистанции, но мяч улетел высоко на трибуны.

7' Первую быструю контратаку левым флангом разогнал Кастаньеда, который подавал на ближнюю штангу, но там Бастони на мгновение опередил Яхшибоева, отбив мяч на угловой.

6' Со стандарта следовала подача в район 11-метровой отметке, но там кто-то из футболистов в борьбе просто выполнил скидку на Атанасиадиса - это не был удар по воротам.

5' Де Врей смело пошёл вперёд через центральную ось, сумев заработать штрафной удар для миланцев метрах в 32 от ворот соперника.

4' В достаточно спокойном режиме началась встреча. "Шериф" не пытается высоко прессинговать, а "Интер" явно не делал ставку на быстрый гол.

3' Достаточно много болельщиков собрались сегодня на стадионе "Шериф", но всё-таки не аншлаг на тираспольской арене.

2' Заброс на правый фланг атаки у миланцев сразу прошёл на Димарко, однако небольшой офсайд зафиксирован у Федерико, который решил сразу сместиться на неродную правую броску. Думаю, что сейчас он займёт привычную позицию на левом фланге.