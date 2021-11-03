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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шериф
0:0
Перерыв

Стадион:
Интер Милан
0'
35' Желтая карточка
Аддо Эдмонд
43' Желтая карточка
Дармиан Маттео
30
Атанасиадис
Гиоргос
13
Костанза
Фернандо
2
Арболеда
Данило
55
Дуланто
Густаво
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
31
Тилль
Себастьян
9
Траоре
Адама
VII
22
Коловос
Димитрис
10
Кастаньеда
Франк
17
Яхшибоев
Джасурбек
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
32
Димарко
Федерико
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Шериф
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

35'
Аддо Эдмонд
 
43'
 
Дармиан Маттео

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

История личных встреч

Шериф
Интер Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Себастьян 2 0.5
Траоре Адама VII 1 0.25
Янсане Момо 1 0.25
Яхшибоев Джасурбек 1 0.25
Кристиано 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.25
Видаль Артуро 1 0.25
Де Врей Стефан 1 0.25
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуланто Густаво 2 0
Тилль Себастьян 1 0
Кожокару Максим 1 0
Арболеда Данило 1 0
Аддо Эдмонд 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Заря Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0
Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1
Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Шериф 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Интер Милан 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Интер Милан 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Шериф 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Интер Милан 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Арбитр решил ничего не компенсировать к основному времени первого тайма. Отдыхаем...
  • 45'
    Мартинес снова с дальней дистанции пробивал по воротам соперника, но на этот раз выстрел аргентинского нападающего пришёлся в одного из вражеских защитников.
  • 44'
    Отбились после подачи стандарта у своих ворот миланцы, после чего рвались в быструю контратаку, но Аддо удалось в подкате вынести мяч высоко на трибуны.
  • Желтая карточка
    43'
    Кристиано в контратаке набрал хорошую скорость на левом фланге, и его лишь с нарушением правил сумел остановить Дармиан, который вполне заслуженно получил жёлтую карточку за этот фол.
  • 42'
    Джеко теперь решил пробить метров с 22 левой ногой, но боснийца успели блокировать многочисленные защитники молдавской команды.
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Мартинес из-за пределов штрафной площади здорово пробивал, метя в правый угол ворот, но штанга спасла "Шериф". Продолжает удача сопутствовать хозяевам поля.
  • 40'
    Наш матч остаётся единственным в четвёртом туре Лиги Европы, в котором ещё нет забитых голов. Но голевых моментов достаточно много - гол продолжает зреть.
  • 39'
    На левый край штрафной площади следовала обостряющая передача на активного Димарко, но того опередил Арболеда, который просто выбил мяч в аут.
  • 38'
    Продолжается практически осада штрафной площади "Шерифа". Изрядно устали уже тираспольчане быть под постоянным давлением, но всё же терпят футболисты.
  • 37'
    Димарко со штрафного удара решил пробить по воротам, но не сумел перебить массированную "стенку" из футболистов "Шерифа".
  • Желтая карточка
    36'
    Аддо неподалёку от своей штрафной площади грубо срезал в подкате Мартинеса, за что получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! После подачи с фланга прошла подача слева в район дальнего угла вратарской площади, где Джеко красиво обыграл двух защитников, после чего пробивал по воротам в упор, но Атанасиадису удалось успеть сократить угол обстрела, и совершить сэйв.
  • 34'
    Снова Димарко стремился обострить игру на своём фланге, но удалось Костанзе в чистом подкате выбить мяч за боковую линию.
  • 33'
    В очередной атаке "Интера" левым флангом Димарко сыграл не лучшим образом, упустив мяч за лицевую линию. Атанасиадис не будет торопиться вводить игровой снаряд обратно в игру.
  • 32'
    Много острых моментов уже создали миланцы у чужих ворот, но фортуна пока что на стороне "Шерифа", благодаря чему счёт на табло остаётся не открытым.
  • Опасный момент
    31'
    Дармиан принял мяч на линии штрафной площади, неподалёку от правого угла, и сильно пробивал в дальний нижний угол, но немного промахнулся по цели.
  • Опасный момент
    30'
    С левого фланга прошла опасная подача на дальнюю штангу, и Атанасиадис снова ошибся на выходе, но Кристиано сумел в последний момент снять мяч с головы Мартинеса.
  • Угловой
    29'
    Подача углового с левого фланга у "Интера" опасной не получилось. Можно пока выдохнуть болельщикам тираспольчан.
  • Опасный момент
    28'
    ОПАСНО! Угловой на правом фланге теперь заработали подопечные Симоне Индзаги. Снова пошла подача на дальнюю штангу: Атанасиадис не добрался толком до мяча, и Мартинес дважды пробивал с угла вратарской площади, но оба раза удары блокировали самоотверженные защитники "Шерифа".
  • 27'
    В последние несколько минут "Интер" сосредоточился исключительно на атаках левым флангом, но "Шериф" продолжает держать массированную оборону, стараясь не пускать мяч в свою штрафную площадку.
  • Опасный момент
    26'
    С левого фланга подача прошла в штрафную площадку на Джеко, который выполнял скидку на набегающего Димарко, но последнему не удалось пробить в касание - не попал он по мячу.
  • 25'
    Стараются помогать болельщики "Шерифу" защищаться, поднимая оглушительный свист во время развития "Интером" позиционных атак.
  • Фол, нарушение
    24'
    Со стороны Видаля теперь фол зафиксирован на чужой половине поля. Чилиец очень недоволен, и на повторе действительно похоже, что он правила действительно не нарушал.
  • Фол, нарушение
    23'
    Димарко на левом фланге атаки проиграл борьбу за мяч, после чего совершил фол, стараясь отработать в ответном отборе.
  • 22'
    Провели контратаку впервые за долгое время хозяева поля, с правого фланга выполнив подачу в чужую штрафную площадку, но там Шкриньяр на месте.
  • Опасный момент
    21'
    Де Врей отдал передачу к полукружию штрафной площади на Мартинеса, который в касание красиво скидывать мяч под удар Джеко, но тот с 20-ти метров пробил немного мимо правого нижнего угла ворот.
  • 20'
    Очень высокий темп сейчас включили миланцы, и гол начал зреть в ворота тираспольчан. Надо попытаться "Шерифу" немного отвести игру к центру поля.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Подача углового у миланцев последовала на дальнюю штангу, и Джеко каким-то чудом головой не попал в пустой угол ворот, ведь Атанасиадис не успевал переместиться.
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Со стандарта из глубины поля с правого фланга последовала подача в штрафную площадку, и Кристиано едва не отметился автоголом, головой пробивая по своим воротам, но мяч рядом со штангой всё же прошёл.
  • Фол, нарушение
    17'
    Колосов в центральной зоне опоздал за мячом, наступив в итоге на ногу Барелле. Арбитр почему-то за этот грубый фол не предъявил нарушителю жёлтую карточку.
  • 16'
    С правого фланга диагональную подачу выполнил Барелла на 11-метровую отметку, откуда Мартинес головой пробивал, но в створ ворот попасть у него не получилось.
  • 15'
    После потерь мяча тираспольчане достаточно глубоко садятся на свою треть поля, но действуют в стиле натянутой пружины, будучи готовыми вылететь в контратаку.
  • 14'
    Мартинес прострелил с правого фланга в центр штрафной площади - защитники "Шерифа" выбили мяч метров на двадцать. С подбора пробивал Брозович, но выстрел был блокирован.
  • 13'
    Старательно поддерживают своих любимцев тираспольские болельщики, не замолкая ни на секунду. Стараются футболисты "Шерифа" побольше играть с мячом в этом матче.
  • 12'
    Длинный заброс вперёд следовал в атаку "Шерифа" в направлении Траоре, но слишком сильным он всё-таки получился, и мяч без борьбы достался Хандановичу.
  • 11'
    Разнообразно свои атаки стараются строить "чёрно-синие", не зацикливаясь на каком-то одном направлении при попытках обострения игры у чужих владений.
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Через короткий пас сейчас сумели проникнуть миланцы в чужую штрафную площадку, где мяч выкатывался под удар Мартинесу, но тот левой ногой умудрился махнуть мимо мяча, хотя ему никто не мешал.
  • 9'
    Левым флангом атаковали гости, где Димарко обыгрывался с Бареллой, но ответный пас получился слишком жёстким, и мяч выкатился за лицевую линию.
  • 8'
    Отбились миланцы после подачи углового, но быструю атаку провести не смогли. Траоре в атаке "Шерифа" вторым темпом пробивал с дальней дистанции, но мяч улетел высоко на трибуны.
  • Угловой
    7'
    Первую быструю контратаку левым флангом разогнал Кастаньеда, который подавал на ближнюю штангу, но там Бастони на мгновение опередил Яхшибоева, отбив мяч на угловой.
  • 6'
    Со стандарта следовала подача в район 11-метровой отметке, но там кто-то из футболистов в борьбе просто выполнил скидку на Атанасиадиса - это не был удар по воротам.
  • Фол, нарушение
    5'
    Де Врей смело пошёл вперёд через центральную ось, сумев заработать штрафной удар для миланцев метрах в 32 от ворот соперника.
  • 4'
    В достаточно спокойном режиме началась встреча. "Шериф" не пытается высоко прессинговать, а "Интер" явно не делал ставку на быстрый гол.
  • 3'
    Достаточно много болельщиков собрались сегодня на стадионе "Шериф", но всё-таки не аншлаг на тираспольской арене.
  • Офсайд
    2'
    Заброс на правый фланг атаки у миланцев сразу прошёл на Димарко, однако небольшой офсайд зафиксирован у Федерико, который решил сразу сместиться на неродную правую броску. Думаю, что сейчас он займёт привычную позицию на левом фланге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Где смотреть матч Шериф 0:0 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Шериф 0:0 Интер Милан

Исход игры
Шериф
11.9% (21)
Ничья
14.1% (25)
Интер Милан
74% (131)
Тотал 2.5
Больше
51.03% (74)
Меньше
48.97% (71)
Обе команды забьют
Да
55.86% (81)
Нет
44.14% (64)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
23.7% (42)
0:2 Интер Милан
21.5% (38)
1:1 Ничья
9% (16)
1:3 Интер Милан
9% (16)
0:1 Интер Милан
8.5% (15)
0:3 Интер Милан
5.1% (9)
2:2 Ничья
1.7% (3)
2:1 Шериф
1.1% (2)
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