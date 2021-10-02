  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шериф
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Шериф
Интер Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Себастьян 2 0.67
Траоре Адама VII 1 0.33
Янсане Момо 1 0.33
Яхшибоев Джасурбек 1 0.33
Кристиано 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.33
Видаль Артуро 1 0.33
Де Врей Стефан 1 0.33
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуланто Густаво 2 0
Тилль Себастьян 1 0
Кожокару Максим 1 0
Арболеда Данило 1 0
Аддо Эдмонд 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Заря Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0
Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Алашкерт 3:1 Алашкерт - Шериф 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1
Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Интер Милан Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 0 1 2 0 - 7 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Шериф Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
4. Реал Мадрид Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Шериф 11.8% (6)
    X 5.9% (3)
    Интер Милан 82.4% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Интер Милан
    9.80
    6.25
    1.32
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Шериф - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Шериф - Интер Милан

    Исход игры
    Шериф
    11.8% (6)
    Ничья
    5.9% (3)
    Интер Милан
    82.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    33.3% (17)
    0:2 Интер Милан
    17.6% (9)
    0:3 Интер Милан
    9.8% (5)
    1:3 Интер Милан
    7.8% (4)
    0:1 Интер Милан
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
     

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     