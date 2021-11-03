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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
1:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ПСЖ
0'
1:0
8' Гол
Нкунку Кристофер
11' Желтая карточка
Данилу Перейра
1:0
12' Не забитый пенальти
Андре Силва
1:1
21' Гол
Вейналдум Джорджиньо
25' Желтая карточка
Адамс Тайлер
30' Желтая карточка
Джисс Марш
32' Желтая карточка
Кимпембе Преснел
1:2
40' Гол
Вейналдум Джорджиньо
45'+1
1
Гулачи
Петер
4
Орбан
Вилли
2
Симакан
Мохамед
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
27
Лаймер
Конрад
14
Адамс
Тайлер
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
33
Андре
Силва
50
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
18
Вейналдум
Джорджиньо
15
Данилу
Перейра
27
Гуэйе
Идрисса
11
Ди
Мария
Анхель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
РБ Лейпциг
3-4-2-1
ПСЖ
4-3-3

Ход матча

8'
Нкунку Кристофер
(Андре Силва)
1:0
11'
 
Данилу Перейра
12'
Андре Силва
1:0
21'
1:1
Вейналдум Джорджиньо
(Мбаппе Килиан)
25'
Адамс Тайлер
 
30'
Джисс Марш
 
32'
 
Кимпембе Преснел
40'
1:2
Вейналдум Джорджиньо
(Маркиньос Маркос)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

РБ Лейпциг
ПСЖ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:3
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 5 1.25
Андре Силва 1 0.25
Мукиэле Норди 1 0.25
Анхелиньо Хосе 0 0
Форсберг Эмиль 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Ольмо Дани 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 (1) 0.75
Мбаппе Килиан 1 0.25
Вейналдум Джорджиньо 1 0.25
Гуэйе Идрисса 1 0.25
Эррера Андер 1 0.25

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 0
Анхелиньо Хосе 1 1
Джисс Марш 1 0
Орбан Вилли 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Симакан Мохамед 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Верратти Марко 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1
Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Манчестер Сити 1:1 Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
3. Брюгге 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
4. РБ Лейпциг 1:2 Заявка 4 0 0 4 7 - 13 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Манчестер Сити 1:1 Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
3. Брюгге 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. РБ Лейпциг 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Брюгге 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Манчестер Сити 1:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
4. РБ Лейпциг 1:2 Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Мягко забросил Мукиэле в штрафную на ход Лаймеру, но тот в борьбе против Кимпембе нарушил правила. 
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • 44'
    Устремились в атаку хозяева и долго катают мяч на чужой половине поля, но пройти массированную оборону уже давно не получается. 
  • 43'
    Прорвался по правой бровке Хакими и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось. 
  • 42'
    На чужой половине поля Форсберг руками придержал Хакими. Штрафной удар исполнять будут игроки "ПСЖ".
  • 2 гола - дубль!
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Джорджиньо Вейналдум! С углового навесил на дальнюю штангу Ди Мария. Здесь Маркиньос головой сбросил в центр на Вейналдума, который оторвался от опеки и головой вколотил мяч точно в дальний нижний угол. Гол был отменен из-за офсайда, но после просмотра видеоповтора решение арбитра изменилось.
  • Угловой
    39'
    Пробивал по воротам Ди Мария после навеса с фланга от Вейналдума, но мяч рикошетом от спины Симакана полетел на угловой.
  • 38'
    Дальний заброс исполнял Хакими на ход Ди Марии на чужую половину поля, но вышел из ворот Гулачи и разрядил обстановку.
  • 37'
    С углового навесил Форсберг на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не сумел пробить по воротам.
  • Угловой
    36'
    Ворвался Мукиэле с правого фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но от ноги Мендеша мяч ушел на угловой.
  • 34'
    Низом прострелил с фланга Лаймер под удар Силве, но тот с разворота с лету пробил далеко от ворот. 
  • 33'
    Диагональ исполнял Мукиэле на левый фланг, куда забегал Анхелиньо, но не смог он достать сферу в пределах поля. 
  • Желтая карточка
    32'
    В центре поля в грубом подкате Кимпембе заехал по ногам сопернику, за что получил отложенную желтую карточку.
  • Желтая карточка
    31'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Марш, за что лишь увидел перед собой желтую карточку.
  • 30'
    Перехватил мяч в центре поля Гвардиол и тут же забросил на ход Силве, но до того снаряд не дошел. Хорошо в отборе отыграл Маркиньос.
  • 29'
    Мог убегать на ворота Силва после заброса от Анхелиньо, но вышел Доннарумма за пределы штрафной и отвел угрозу.
  • 28'
    Со штрафного Лаймер навесил на дальнюю штангу, где пробил Мукиэле, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 27'
    Отдавал пас с фланга Неймар в штрафную, куда врывался Мбаппе, но пробить ему в борьбе с Орбаном не удалось. 
  • 26'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Ди Мария. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    25'
    В центре поля Адамс грубо заехал в подкате в ногу Ди Марие. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 24'
    Прорвался по флангу вновь Анхелиньо и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 23'
    Навесил с левого фланга Анхелиньо в штрафную на Форсберга, который пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Джорджиньо Вейналдум! Раскатали оборону соперника в несколько передач парижане. Отличным пасом Ди Мария нашел в штрафной Мбаппе, который вместо удара покатил поперек на Вейналдума, который забивал уже в пустые ворота.
  • 20'
    Мягко забросил в штрафную Ди Мария на ход Мбаппе, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Симакан.
  • 18'
    Пробивал по воротам Нкунку после скидки от Силвы из пределов штрафной, но мяч прокатился рядом с ближней штангой.
  • 17'
    Отдавал разрезной пас в штрафную Перейра на ход Мбаппе, но перехватил мяч в подкате Орбан.
  • 16'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной вновь Силва и сбросил головой на Нкунку, но тому пробить не позволил защитник.
  • 15'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Лаймер и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 14'
    Забрасывал в штрафную соперника Нкунку с фланга на Силву, но вышел из ворот Доннарумма и перехватил мяч.
  • Желтая карточка
    13'
    Еще и желтую карточку Перейра получил в моменте с назначением пенальти, за очевидно грубый фол.
  • Не забитый пенальти
    12'
    Нет гола. Неудачно пробил с "точки" Силва. Мяч полетел практически по центру и стал легкой добычей для опытного Доннаруммы.
  • Пенальти!
    11'
    Ворвался в штрафную соперника Нкунку, но вместо удара откатил назад на Силву, которого на газон уложил Перейра. Это пенальти!
  • 10'
    С фланга низом прострелил вдоль ворот Анхелиньо в направлении Силвы, но тому добраться до мяча не позволил Кимпембе.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Кристофер Нкунку! Отобрал мяч на фланге Силва после обрезки от Ди Марии и тут же навесил на ближнюю штангу, куда ворвался Нкунку и в падении головой пробил по воротам. Сфера полетела точно под перекладину.
  • 7'
    Покатил с правого фланга в центр штрафной Анхелиньо под удар Форсбергу, но с выстрелом последнего без проблем справился голкипер.
  • 6'
    Вырезал в штрафную соперника Лаймер на ход Силве, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Доннаруммы.
  • Офсайд
    5'
    Зацепился за мяч Силва на чужой половине поля и сбросил головой на Нкунку, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 4'
    На фланге Неймар получил по ногам от Нкунку в подкате. Штрафной удар в пользу парижан назначил судья.
  • 3'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Опасный момент
    2'
    Прорвался по флангу Форсберг и прострелил вдоль ворот на Нкунку, который едва не затолкал сферу в сетку, но мяч смог на линии ворот остановить Доннарумма.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч РБ Лейпциг 1:2 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:2 ПСЖ

Исход игры
РБ Лейпциг
7% (13)
Ничья
19.4% (36)
ПСЖ
73.7% (137)
Тотал 2.5
Больше
80.99% (115)
Меньше
19.01% (27)
Обе команды забьют
Да
95.77% (136)
Нет
4.23% (6)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
42.5% (79)
1:1 Ничья
11.8% (22)
1:3 ПСЖ
5.9% (11)
2:2 Ничья
4.8% (9)
2:3 ПСЖ
3.2% (6)
2:1 РБ Лейпциг
3.2% (6)
1:0 РБ Лейпциг
1.6% (3)
0:1 ПСЖ
1.1% (2)
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