Лига чемпионов 2021-2022
1:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
1:0
8' ГолНкунку Кристофер
11' Желтая карточкаДанилу Перейра
1:0
12' Не забитый пенальтиАндре Силва
1:1
21' ГолВейналдум Джорджиньо
25' Желтая карточкаАдамс Тайлер
30' Желтая карточкаДжисс Марш
32' Желтая карточкаКимпембе Преснел
1:2
40' ГолВейналдум Джорджиньо
14
Адамс
Тайлер
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
11'
12'
1:0
21'
25'
30'
32'
40'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
РБ Лейпциг
ПСЖ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|5
|1.25
|Андре Силва
|1
|0.25
|Мукиэле Норди
|1
|0.25
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Форсберг Эмиль
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Ольмо Дани
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3 (1)
|0.75
|Мбаппе Килиан
|1
|0.25
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.25
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.25
|Эррера Андер
|1
|0.25
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|Джисс Марш
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Месси Лионель
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1
Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|3.
|Брюгге
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|4.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 13
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|3.
|Брюгге
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:2 ПСЖ
Исход игры
РБ Лейпциг
7% (13)
Ничья
19.4% (36)
ПСЖ
73.7% (137)
Тотал 2.5
Больше
80.99% (115)
Меньше
19.01% (27)
Обе команды забьют
Да
95.77% (136)
Нет
4.23% (6)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
42.5% (79)
1:1 Ничья
11.8% (22)
1:3 ПСЖ
5.9% (11)
2:2 Ничья
4.8% (9)
2:3 ПСЖ
3.2% (6)
2:1 РБ Лейпциг
3.2% (6)
1:0 РБ Лейпциг
1.6% (3)
0:1 ПСЖ
1.1% (2)
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