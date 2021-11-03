На чужой половине поля Форсберг руками придержал Хакими. Штрафной удар исполнять будут игроки "ПСЖ".

Прорвался по правой бровке Хакими и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

Устремились в атаку хозяева и долго катают мяч на чужой половине поля, но пройти массированную оборону уже давно не получается.

Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

Мягко забросил Мукиэле в штрафную на ход Лаймеру, но тот в борьбе против Кимпембе нарушил правила.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Джорджиньо Вейналдум! С углового навесил на дальнюю штангу Ди Мария. Здесь Маркиньос головой сбросил в центр на Вейналдума, который оторвался от опеки и головой вколотил мяч точно в дальний нижний угол. Гол был отменен из-за офсайда, но после просмотра видеоповтора решение арбитра изменилось.

39' Пробивал по воротам Ди Мария после навеса с фланга от Вейналдума, но мяч рикошетом от спины Симакана полетел на угловой.

38' Дальний заброс исполнял Хакими на ход Ди Марии на чужую половину поля, но вышел из ворот Гулачи и разрядил обстановку.

37' С углового навесил Форсберг на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не сумел пробить по воротам.

36' Ворвался Мукиэле с правого фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но от ноги Мендеша мяч ушел на угловой.

34' Низом прострелил с фланга Лаймер под удар Силве, но тот с разворота с лету пробил далеко от ворот.

33' Диагональ исполнял Мукиэле на левый фланг, куда забегал Анхелиньо, но не смог он достать сферу в пределах поля.

32' В центре поля в грубом подкате Кимпембе заехал по ногам сопернику, за что получил отложенную желтую карточку.

31' Слишком активно оспаривал решение арбитра Марш, за что лишь увидел перед собой желтую карточку.

30' Перехватил мяч в центре поля Гвардиол и тут же забросил на ход Силве, но до того снаряд не дошел. Хорошо в отборе отыграл Маркиньос.

29' Мог убегать на ворота Силва после заброса от Анхелиньо, но вышел Доннарумма за пределы штрафной и отвел угрозу.

28' Со штрафного Лаймер навесил на дальнюю штангу, где пробил Мукиэле, но мяч застрял в гуще защитников.

27' Отдавал пас с фланга Неймар в штрафную, куда врывался Мбаппе, но пробить ему в борьбе с Орбаном не удалось.

26' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Ди Мария. Потребуется ему помощь медиков.

25' В центре поля Адамс грубо заехал в подкате в ногу Ди Марие. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

24' Прорвался по флангу вновь Анхелиньо и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

23' Навесил с левого фланга Анхелиньо в штрафную на Форсберга, который пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Джорджиньо Вейналдум! Раскатали оборону соперника в несколько передач парижане. Отличным пасом Ди Мария нашел в штрафной Мбаппе, который вместо удара покатил поперек на Вейналдума, который забивал уже в пустые ворота.

20' Мягко забросил в штрафную Ди Мария на ход Мбаппе, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Симакан.

18' Пробивал по воротам Нкунку после скидки от Силвы из пределов штрафной, но мяч прокатился рядом с ближней штангой.

17' Отдавал разрезной пас в штрафную Перейра на ход Мбаппе, но перехватил мяч в подкате Орбан.

16' Зацепился за мяч в чужой штрафной вновь Силва и сбросил головой на Нкунку, но тому пробить не позволил защитник.

15' Выиграл подбор у штрафной соперника Лаймер и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

14' Забрасывал в штрафную соперника Нкунку с фланга на Силву, но вышел из ворот Доннарумма и перехватил мяч.

13' Еще и желтую карточку Перейра получил в моменте с назначением пенальти, за очевидно грубый фол.

12' Нет гола. Неудачно пробил с "точки" Силва. Мяч полетел практически по центру и стал легкой добычей для опытного Доннаруммы.

11' Ворвался в штрафную соперника Нкунку, но вместо удара откатил назад на Силву, которого на газон уложил Перейра. Это пенальти!

10' С фланга низом прострелил вдоль ворот Анхелиньо в направлении Силвы, но тому добраться до мяча не позволил Кимпембе.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Кристофер Нкунку! Отобрал мяч на фланге Силва после обрезки от Ди Марии и тут же навесил на ближнюю штангу, куда ворвался Нкунку и в падении головой пробил по воротам. Сфера полетела точно под перекладину.

7' Покатил с правого фланга в центр штрафной Анхелиньо под удар Форсбергу, но с выстрелом последнего без проблем справился голкипер.

6' Вырезал в штрафную соперника Лаймер на ход Силве, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Доннаруммы.

5' Зацепился за мяч Силва на чужой половине поля и сбросил головой на Нкунку, но тот оказался в положении "вне игры".

4' На фланге Неймар получил по ногам от Нкунку в подкате. Штрафной удар в пользу парижан назначил судья.

3' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.

2' Прорвался по флангу Форсберг и прострелил вдоль ворот на Нкунку, который едва не затолкал сферу в сетку, но мяч смог на линии ворот остановить Доннарумма.