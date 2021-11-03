После углового Мартинес сыграл на подборе и плотно пробил с полулёта с линии штрафной площади - мяч пролетел рядышком с левой штангой!

После подачи с левого фланга в штрафную "Боруссии" мяч зацепил Вольфа и отправился на угловой, облизав даже перекладину ворот.

ОПАСНО! Быстрая атака "Аякса" развилась, Бергёйс справа вошёл в штрафную и пробил низом - Кобель отразил мяч ногой!

"Аякс" оказывает давление на "Боруссию" сейчас, пытаясь сравнять счёт ещё до наступления перерыва.

44' После удара Бергёйса с линии штрафной площади мяч пролетел левее рамки ворот "Боруссии", но был там рикошет.

43' Кобель справился с ударом Антони со средней дистанции.

42' Травмированный Эрлинг Холанн смотрит за матчем с трибуны. Очень эмоционально реагирует на события норвежец, попавший в кадр.

41' Пока не ощущается, что в составе "Аякса" на одного футболиста больше. "Боруссия" продолжает доминировать.

40' Альварес получает отложенную жёлтую карточку за срыв атаки "Боруссии".

39' На кураже "Боруссия" продолжает атаковать. Ройс пробил с линии штрафной площади, но мяч пролетел выше цели.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Марко РОЙС!!!

Ройс с пенальти пробил точно в левый нижний угол. Пасвер прыгнул по удару, но лишь слегка зацепил мяч.

37' Нарушение действительно было. Беллингхем заносил левую ногу для удара, а Марзауи зацепил его стопу.

37' ПЕНАЛЬТИ!

36' ВАР вмешался, хотя прошло больше минуты, и даже "Аякс" успел пробить по воротам. Оливер идёт смотреть повтор.

35' Беллингхем упал в чужой штрафной площади, арбитр характерным жестом показал, что пенальти не было. Стадион готов разорвать Майкла Оливера, похоже.

34' Замена в составе "Боруссии" (1).

Ушёл: Азар.

Вышел: Понграчич.

33' Ройс с левого фланга неплохо подал со штрафного к воротам, но никто из игроков "Боруссии" до мяча не добрался.

32' Нет, удаление остаётся в силе! Возможно, арбитр посчитал, что Хуммельс в данной ситуации применил чрезмерную силу? "Боруссия" в меньшинстве!

31' ВАР сейчас оценивает момент. Как по мне, то красную карточку нужно менять на жёлтую. Жёсткого удара не было, хотя до мяча Хуммельс не добрался.

30' Спорный момент, надо сказать. Антони эффектно пробросил мяч мимо одного соперника, после чего Хуммельс в прыжке грубо прыгнул сопернику в ноги.

29' Антони лежит на газоне и корчится от боли. Ждём повтор.

29' Красная карточка!

28' Брандт слишком сильно и высоко подал мяч от левого угла поля, Тиггес на дальней штанге зацепиться за игровой снаряд не смог.

27' Антони справа рвался на свидание с голкипером, но Хуммельс хорошо сыграл в подкате, да и офсайд был.

26' Вольф грубовато сыграл сейчас, задев партнёра в прыжке, но Майкл Оливер решил пока обойтись без карточки.

25' Ройс с левой части штрафной площади плотно пробил из-под защитника, но Пасвер справился со своей работой, отбив мяч рукой.

24' Полтайма прошли уже в нашем матче. Голов пока нет, но интенсивность и градус борьбы не даёт зрителям скучать.

23' Кобель совершил красивый сэйв после удара Гравенберха с линии штрафной площади. Впрочем, автор скидки на хавбека "Аякса" в офсайде был.

22' Тадич с левого фланга атаки "Аякса" вырезал мяч в штрафную площадь на партнёра, но не прошла эта передача.

20' Неточным ударом прямо с правого фланга отметился Бергёйс. Извиняется перед партнёрами игрок "Аякса".

19' Хитрый розыгрыш корнера от "Аякса" справа. Пошла передача низом в район ближнего края вратарской, откуда в касание мяч переправлялся в центр назад, куда открывался партнёр - не прошёл замысел.

18' Алле завершил атаку "Аякса" ударом с линии штрафной площади. Мяч задел защитника и пролетел над воротами хозяев.

17' Хуммельс продвинулся чуть вперёд и решил пробить по воротам метров с двадцати девяти - прилично левее створа получилось.

16' Фанаты "Боруссии" не замолкают ни на секунду. Очень приятно футболистам играть при такой атмосфере, конечно.

14' Удар подключившегося на стандартное положение Аканджи со средней дистанции получился неточным.

13' А вот сейчас был шанс. Беллингхем на левом фланге на финте обыграл защитника, продвинулся к лицевой и прострелил. Азар пытался переправить в сетку в касание близкой дистанции, но мяч попал в защитника и вылетел за лицевую линию поля.

11' Комбинируют дортмундцы на чужой половине поля, но подобраться ближе к штрафной площади проблематично.

10' Закрепилась "Боруссия" на чужой половине поля. Хотят дортмундцы поскорее открыть счёт.

8' МОМЕНТ! Мартинес поскользнулся, и Азар вышел один на один с вратарём. Пробросить мяч мимо Пасвера не вышло, ведь голкипер бросился в ноги и помешал сопернику. Далее Азар набросил мяч в центр, и Беллингхем головой в борьбе пробивал по пустой рамке, в которую не успел вернуться Пасвер - чуть правее получилось!

7' Эрик тен Хаг в кадре. Очень сосредоточен тренер "Аякса", которого слухи связывают с "Ньюкаслом".

6' Удар Ройса с подступов к чужой штрафной площадке был заблокирован.

5' Под свист с трибун "Аякс" контролирует мяч. "Боруссия" вступает в прессинг только на своей половине поля пока что.

4' Очень активный прессинг использует "Аякс" на первых минутах нашего матча, не давая "Боруссии" разбежаться.

3' После подачи со штрафного с правого фланга подключившийся Хуммельс пробил головой - над правой "девяткой" пролетел мяч!

2' "Боруссия" играет в жёлтых футболках и чёрных шортах, игроки "Аякса" - в бело-красной форме. В плане цветов всё привычно.