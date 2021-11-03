  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Аякс
0'
29' Красная карточка
Хуммельс Матс
1:0
37' Пенальти
Ройс Марко
39' Желтая карточка
Альварес Эдсон
45'+3
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
39
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
28
Витсель
Аксель
22
Беллингхем
Джуд
10
Азар
Торган
27
Тиггес
Штеффен
11
Ройс
Марко
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Боруссия Д
4-3-3
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

29'
Хуммельс Матс
 
34'
Понграчич Марин
Азар Торган
 
37'
Ройс Марко
1:0
39'
 
Альварес Эдсон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия Д
Аякс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:4
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингхем Джуд 1 0.25
Мален Дониэлл 1 0.25
Холанн Эрлинг 1 0.25
Мёнье Тома 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 6 1.5
Бергёйс Стивен 2 0.5
Антони 1 0.25
Блинд Дэйли 1 0.25
Тадич Душан 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 1 0
Витсель Аксель 1 0
Мёнье Тома 1 0
Беллингхем Джуд 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 2 0
Тимбер Юррьен 2 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0
Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2
Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:1 Заявка 4 3 0 1 11 - 2 9
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 4 3 0 1 4 - 5 9
3. Спортинг Л 3:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
4. Бешикташ 0:3 Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Спортинг Л 3:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Бешикташ 0:3 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Спортинг Л 3:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Бешикташ 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    "Аякс" оказывает давление на "Боруссию" сейчас, пытаясь сравнять счёт ещё до наступления перерыва. 
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Быстрая атака "Аякса" развилась, Бергёйс справа вошёл в штрафную и пробил низом - Кобель отразил мяч ногой! 
  • Дополнительное время
    45'
    + 3 минуты. 
  • 45'
    После подачи с левого фланга в штрафную "Боруссии" мяч зацепил Вольфа и отправился на угловой, облизав даже перекладину ворот.
  • Опасный момент
    45'
    После углового Мартинес сыграл на подборе и плотно пробил с полулёта с линии штрафной площади - мяч пролетел рядышком с левой штангой! 
  • 44'
    После удара Бергёйса с линии штрафной площади мяч пролетел левее рамки ворот "Боруссии", но был там рикошет. 
  • 43'
    Кобель справился с ударом Антони со средней дистанции. 
  • 42'
    Травмированный Эрлинг Холанн смотрит за матчем с трибуны. Очень эмоционально реагирует на события норвежец, попавший в кадр. 
  • 41'
    Пока не ощущается, что в составе "Аякса" на одного футболиста больше. "Боруссия" продолжает доминировать. 
  • Желтая карточка
    40'
    Альварес получает отложенную жёлтую карточку за срыв атаки "Боруссии". 
  • 39'
    На кураже "Боруссия" продолжает атаковать. Ройс пробил с линии штрафной площади, но мяч пролетел выше цели. 
  • Пенальти
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Марко РОЙС!!!
    Ройс с пенальти пробил точно в левый нижний угол. Пасвер прыгнул по удару, но лишь слегка зацепил мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Нарушение действительно было. Беллингхем заносил левую ногу для удара, а Марзауи зацепил его стопу. 
  • Пенальти!
    37'
    ПЕНАЛЬТИ! 
  • Видеоповтор
    36'
    ВАР вмешался, хотя прошло больше минуты, и даже "Аякс" успел пробить по воротам. Оливер идёт смотреть повтор. 
  • Судья
    35'
    Беллингхем упал в чужой штрафной площади, арбитр характерным жестом показал, что пенальти не было. Стадион готов разорвать Майкла Оливера, похоже. 
  • Замена
    34'
    Замена в составе "Боруссии" (1).
    Ушёл: Азар.
    Вышел: Понграчич.
  • 33'
    Ройс с левого фланга неплохо подал со штрафного к воротам, но никто из игроков "Боруссии" до мяча не добрался. 
  • Красная карточка
    32'
    Нет, удаление остаётся в силе! Возможно, арбитр посчитал, что Хуммельс в данной ситуации применил чрезмерную силу? "Боруссия" в меньшинстве! 
  • Видеоповтор
    31'
    ВАР сейчас оценивает момент. Как по мне, то красную карточку нужно менять на жёлтую. Жёсткого удара не было, хотя до мяча Хуммельс не добрался. 
  • 30'
    Спорный момент, надо сказать. Антони эффектно пробросил мяч мимо одного соперника, после чего Хуммельс в прыжке грубо прыгнул сопернику в ноги. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Антони лежит на газоне и корчится от боли. Ждём повтор. 
  • Красная карточка
    29'
    Красная карточка! 
  • Угловой
    28'
    Брандт слишком сильно и высоко подал мяч от левого угла поля, Тиггес на дальней штанге зацепиться за игровой снаряд не смог. 
  • Офсайд
    27'
    Антони справа рвался на свидание с голкипером, но Хуммельс хорошо сыграл в подкате, да и офсайд был. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Вольф грубовато сыграл сейчас, задев партнёра в прыжке, но Майкл Оливер решил пока обойтись без карточки. 
  • Опасный момент
    25'
    Ройс с левой части штрафной площади плотно пробил из-под защитника, но Пасвер справился со своей работой, отбив мяч рукой. 
  • 24'
    Полтайма прошли уже в нашем матче. Голов пока нет, но интенсивность и градус борьбы не даёт зрителям скучать. 
  • Офсайд
    23'
    Кобель совершил красивый сэйв после удара Гравенберха с линии штрафной площади. Впрочем, автор скидки на хавбека "Аякса" в офсайде был. 
  • 22'
    Тадич с левого фланга атаки "Аякса" вырезал мяч в штрафную площадь на партнёра, но не прошла эта передача. 
  • 20'
    Неточным ударом прямо с правого фланга отметился Бергёйс. Извиняется перед партнёрами игрок "Аякса". 
  • Угловой
    19'
    Хитрый розыгрыш корнера от "Аякса" справа. Пошла передача низом в район ближнего края вратарской, откуда в касание мяч переправлялся в центр назад, куда открывался партнёр - не прошёл замысел. 
  • 18'
    Алле завершил атаку "Аякса" ударом с линии штрафной площади. Мяч задел защитника и пролетел над воротами хозяев. 
  • 17'
    Хуммельс продвинулся чуть вперёд и решил пробить по воротам метров с двадцати девяти - прилично левее створа получилось. 
  • 16'
    Фанаты "Боруссии" не замолкают ни на секунду. Очень приятно футболистам играть при такой атмосфере, конечно. 
  • 14'
    Удар подключившегося на стандартное положение Аканджи со средней дистанции получился неточным. 
  • 13'
    А вот сейчас был шанс. Беллингхем на левом фланге на финте обыграл защитника, продвинулся к лицевой и прострелил. Азар пытался переправить в сетку в касание близкой дистанции, но мяч попал в защитника и вылетел за лицевую линию поля. 
  • 11'
    Комбинируют дортмундцы на чужой половине поля, но подобраться ближе к штрафной площади проблематично. 
  • 10'
    Закрепилась "Боруссия" на чужой половине поля. Хотят дортмундцы поскорее открыть счёт. 
  • Опасный момент
    8'
    МОМЕНТ! Мартинес поскользнулся, и Азар вышел один на один с вратарём. Пробросить мяч мимо Пасвера не вышло, ведь голкипер бросился в ноги и помешал сопернику. Далее Азар набросил мяч в центр, и Беллингхем головой в борьбе пробивал по пустой рамке, в которую не успел вернуться Пасвер - чуть правее получилось! 
  • 7'
    Эрик тен Хаг в кадре. Очень сосредоточен тренер "Аякса", которого слухи связывают с "Ньюкаслом". 
  • 6'
    Удар Ройса с подступов к чужой штрафной площадке был заблокирован. 
  • 5'
    Под свист с трибун "Аякс" контролирует мяч. "Боруссия" вступает в прессинг только на своей половине поля пока что. 
  • 4'
    Очень активный прессинг использует "Аякс" на первых минутах нашего матча, не давая "Боруссии" разбежаться. 
  • Опасный момент
    3'
    После подачи со штрафного с правого фланга подключившийся Хуммельс пробил головой - над правой "девяткой" пролетел мяч! 
  • 2'
    "Боруссия" играет в жёлтых футболках и чёрных шортах, игроки "Аякса" - в бело-красной форме. В плане цветов всё привычно. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Англичанин Майкл Оливер дал стартовый свисток, и игра стартовала! Начальный удар в центре поля нанёс игрок "Боруссии".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Боруссия Д 1:0 Аякс онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Аякс

Исход игры
Боруссия Д
61.9% (104)
Ничья
20.2% (34)
Аякс
17.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
79.58% (113)
Меньше
20.42% (29)
Обе команды забьют
Да
92.96% (132)
Нет
7.04% (10)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
37.5% (63)
1:1 Ничья
11.9% (20)
1:2 Аякс
9.5% (16)
2:2 Ничья
6.5% (11)
3:2 Боруссия Д
6% (10)
2:0 Боруссия Д
3% (5)
3:1 Боруссия Д
3% (5)
1:3 Аякс
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 