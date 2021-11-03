Лига чемпионов 2021-2022
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
29' Красная карточкаХуммельс Матс
1:0
37' ПенальтиРойс Марко
39' Желтая карточкаАльварес Эдсон
24
Мёнье
Тома
39
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Вольф МариусЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганНападающий
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Рашль ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
37'
1:0
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Боруссия Д
Аякс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингхем Джуд
|1
|0.25
|Мален Дониэлл
|1
|0.25
|Холанн Эрлинг
|1
|0.25
|Мёнье Тома
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|6
|1.5
|Бергёйс Стивен
|2
|0.5
|Антони
|1
|0.25
|Блинд Дэйли
|1
|0.25
|Тадич Душан
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Беллингхем Джуд
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Тимбер Юррьен
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
10
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0
Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2
Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 Бавария - Аякс 2:2 Андерлехт - Аякс 0:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|3.
|Спортинг Л
|3:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|4.
|Бешикташ
|0:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Спортинг Л
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Бешикташ
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Аякс
Исход игры
Боруссия Д
61.9% (104)
Ничья
20.2% (34)
Аякс
17.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
79.58% (113)
Меньше
20.42% (29)
Обе команды забьют
Да
92.96% (132)
Нет
7.04% (10)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
37.5% (63)
1:1 Ничья
11.9% (20)
1:2 Аякс
9.5% (16)
2:2 Ничья
6.5% (11)
3:2 Боруссия Д
6% (10)
2:0 Боруссия Д
3% (5)
3:1 Боруссия Д
3% (5)
1:3 Аякс
1.8% (3)
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