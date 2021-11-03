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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
1:1
Перерыв

Стадион:
Брюгге
0'
1:0
15' Гол
Фоден Фил
1:1
17' Гол в свои ворота
Стоунс Джон
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
90
Де
Кетеларе
Шарль
Манчестер Сити
4-3-3
Брюгге
5-3-2

Ход матча

15'
Фоден Фил
(Канселу Жоау)
1:0
17'
1:1
Стоунс Джон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

История личных встреч

Манчестер Сити
Брюгге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 3 (2) 0.75
Канселу Жоау 2 0.5
Грилиш Джек 1 0.25
Фоден Фил 1 0.25
Уокер Кайл 1 0.25
Аке Натан 1 0.25
Жезус Габриэль 1 0.25
Палмер Коул 1 0.25
Фернандиньо Фернандо 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Гюндоган Илкай 0 0
Стерлинг Рахим 0 0
Диаш Рубен 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 3 0.75
Ритс Матс 1 0.25
Вормер Руд 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Канселу Жоау 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баланта Эдер 3 0
Миньоле Симон 1 0
Мата Клинтон 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Ланг Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Манчестер Сити 1:1 Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
3. Брюгге 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
4. РБ Лейпциг 1:2 Заявка 4 0 0 4 7 - 13 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Манчестер Сити 1:1 Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
3. Брюгге 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. РБ Лейпциг 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Брюгге 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Манчестер Сити 1:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
4. РБ Лейпциг 1:2 Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Манчестер Сити" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1.
  • 45'
    Канселу по центру подошёл к чужой штрафной площади, где замешкался и по воротам нанести удар не смог.
  • Угловой
    45'
    Разыграли хозяева угловой удар. Грилишу слева не удалось прорваться в штрафную площадь.
  • Угловой
    44'
    Марез от углового флага навесил к воротам, где на выходе руками уверенно сыграл Миньоле.
  • 43'
    Прострел Уокера справа к воротам на Гюндогана успел прервать Ритс.
  • 42'
    Канселу красиво слева прошёл вперёд мимо соперников, но на входе в штрафную площадь не смог переиграть Вормера.
  • 41'
    У Уокера прошёл заброс налево в штрафную площадь на Гюндогана. Илкай сразу сделал передачу в центр, где оказались только соперники.
  • Офсайд
    40'
    Вормер на правом фланге забрался в офсайд.
  • 39'
    Подачу Маты справа в штрафную площадь прервал Лапорт.
  • 38'
    Пас Мареза справа в штрафную площадь на Гюндогана прервал Ритс.
  • Фол, нарушение
    37'
    Силва на чужой половине поля толкнул в спину Соболя.
  • 36'
    Канселу слева сильно навесил к дальней штанге. Партнёры мяч достать не смогли.
  • 35'
    Удар Фодена с линии штрафной площади заблокировал Ритс.
  • 34'
    Гюндоган откатил мяч на Родри, который с двадцати двух метров пробил в Хендри.
  • Опасный момент
    33'
    Хендри справа смело пошёл в чужую штрафную площадь и покатил мяч к центре на Де Кетеларе. Шарль с линии низом пробил в ближний угол, к чему Эдерсон был готов.
  • 32'
    Вормер справа со штрафного навесил на Хендри, который головой пробил по воротам. Эдерсон мяч поймал.
  • 31'
    Родри по центру слишком сильно исполнил передачу на ход Силве.
  • Угловой
    30'
    Марез от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гости не сразу смогли вынести мяч от ворот.
  • 29'
    Подачу Уокера справа к воротам заблокировал Ванакен.
  • Фол, нарушение
    28'
    Мехеле на чужой половине поля нарушил правила.
  • 27'
    У Маты справа не прошла передача вперёд на ход Вормеру.
  • 26'
    Хозяева вновь прижали соперника к штрафной площади, но забросов к воротам нет.
  • Угловой
    24'
    Вормер от углового флага навесил точно в руки Эдерсону.
  • 23'
    Ланг справа навесил к дальней штанге, где Стоунс выбил мяч за пределы поля.
  • 22'
    Грилиш слева сделал заброс на Фодена, но Фил к воротам не пошёл.
  • 20'
    "Манчестер Сити" вновь забрал мяч, но вперёд идёт не так уверенно.
  • Офсайд
    19'
    Грилиш слева забрался в офсайд.
  • Гол в свои ворота
    17'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    СТОУНС!!! После навеса Ланга справа на Де Кетеларе последовала скидка на Ванакена. Удар Ханса отразил Эдерсон. Де Кетеларе слева догнал мяч и прострелил к воротам. Мяч от ноги Силвы отскочил в голову Стоунсу, а затем оказался в сетке.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ФОДЕН!!! Канселу слева прострелил к воротам, где Фоден переправил мяч в сетку.
  • Штанга
    15'
    Грилиш слева великолепной передачей вывел к воротам Канселу. Жоау вошёл в штрафную площадь и пробил в дальнюю штангу.
  • 14'
    Миньоле на ложном замахе смог перехитрить рванувшего в прессинг Фодена.
  • Опасный момент
    13'
    После навеса слева от Канселу случился рикошет, и мяч по высокой дуге опустился к дальней штанге. Гюндоган с пары метров пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Угловой
    12'
    Вормер от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч выбит на Соболя, который с семнадцати метров низом пробил правее ворот.
  • 11'
    Ланг по правому флангу после паса Маты прошёл вперёд и заработал угловой удар.
  • 10'
    Фоден слева в касание не смог переправить мяч в ворота после заброса вперёд от Грилиша.
  • 9'
    Прострел Грилиша слева к воротам заблокировал Мата.
  • Угловой
    8'
    Гюндоган от углового флага навесил к воротам, откуда мяч головой выбил Хендри.
  • 7'
    "Манчестер Сити" не отдаёт мяч соперникам в стартовые минуты, постоянно комбинируя на чужой половине поля. Хорошо работает отбор у хозяев.
  • 6'
    Нсоки сделал неточную передачу перед своей штрафной площади, но сам успел заблокировать удар Мареза, справа выскочившего к воротам.
  • 5'
    Удар Силвы из пределов штрафной площади защитники "Брюгге" заблокированы.
  • 4'
    Канселу по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь.
  • 3'
    Прострел Уокера справа в штрафную площадь заблокировал Нсоки.
  • 2'
    "Манчестер Сити" играет в голубой форме, "Брюгге" - в жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Этихад Стэдиум"!
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Где смотреть матч Манчестер Сити 1:1 Брюгге онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Брюгге

Исход игры
Манчестер Сити
97.4% (152)
Ничья
1.9% (3)
Брюгге
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.42% (100)
Меньше
29.58% (42)
Обе команды забьют
Да
38.73% (55)
Нет
61.27% (87)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
25% (39)
2:0 Манчестер Сити
24.4% (38)
3:1 Манчестер Сити
17.3% (27)
2:1 Манчестер Сити
10.3% (16)
4:1 Манчестер Сити
4.5% (7)
4:0 Манчестер Сити
3.8% (6)
1:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
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