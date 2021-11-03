Лига чемпионов 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Этихад Стэдиум
1:0
15' ГолФоден Фил
1:1
17' Гол в свои воротаСтоунс Джон
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаЗащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
1:0
17'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
История личных встреч
Манчестер Сити
Брюгге
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|3 (2)
|0.75
|Канселу Жоау
|2
|0.5
|Грилиш Джек
|1
|0.25
|Фоден Фил
|1
|0.25
|Уокер Кайл
|1
|0.25
|Аке Натан
|1
|0.25
|Жезус Габриэль
|1
|0.25
|Палмер Коул
|1
|0.25
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Стерлинг Рахим
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|3
|0.75
|Ритс Матс
|1
|0.25
|Вормер Руд
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баланта Эдер
|3
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|3.
|Брюгге
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|4.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 13
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|3.
|Брюгге
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Брюгге
Исход игры
Манчестер Сити
97.4% (152)
Ничья
1.9% (3)
Брюгге
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.42% (100)
Меньше
29.58% (42)
Обе команды забьют
Да
38.73% (55)
Нет
61.27% (87)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
25% (39)
2:0 Манчестер Сити
24.4% (38)
3:1 Манчестер Сити
17.3% (27)
2:1 Манчестер Сити
10.3% (16)
4:1 Манчестер Сити
4.5% (7)
4:0 Манчестер Сити
3.8% (6)
1:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
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