Прострел Уокера справа к воротам на Гюндогана успел прервать Ритс.

Марез от углового флага навесил к воротам, где на выходе руками уверенно сыграл Миньоле.

Разыграли хозяева угловой удар. Грилишу слева не удалось прорваться в штрафную площадь.

Канселу по центру подошёл к чужой штрафной площади, где замешкался и по воротам нанести удар не смог.

42' Канселу красиво слева прошёл вперёд мимо соперников, но на входе в штрафную площадь не смог переиграть Вормера.

41' У Уокера прошёл заброс налево в штрафную площадь на Гюндогана. Илкай сразу сделал передачу в центр, где оказались только соперники.

40' Вормер на правом фланге забрался в офсайд.

39' Подачу Маты справа в штрафную площадь прервал Лапорт.

38' Пас Мареза справа в штрафную площадь на Гюндогана прервал Ритс.

37' Силва на чужой половине поля толкнул в спину Соболя.

36' Канселу слева сильно навесил к дальней штанге. Партнёры мяч достать не смогли.

35' Удар Фодена с линии штрафной площади заблокировал Ритс.

34' Гюндоган откатил мяч на Родри, который с двадцати двух метров пробил в Хендри.

33' Хендри справа смело пошёл в чужую штрафную площадь и покатил мяч к центре на Де Кетеларе. Шарль с линии низом пробил в ближний угол, к чему Эдерсон был готов.

32' Вормер справа со штрафного навесил на Хендри, который головой пробил по воротам. Эдерсон мяч поймал.

31' Родри по центру слишком сильно исполнил передачу на ход Силве.

30' Марез от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гости не сразу смогли вынести мяч от ворот.

29' Подачу Уокера справа к воротам заблокировал Ванакен.

28' Мехеле на чужой половине поля нарушил правила.

27' У Маты справа не прошла передача вперёд на ход Вормеру.

26' Хозяева вновь прижали соперника к штрафной площади, но забросов к воротам нет.

24' Вормер от углового флага навесил точно в руки Эдерсону.

23' Ланг справа навесил к дальней штанге, где Стоунс выбил мяч за пределы поля.

22' Грилиш слева сделал заброс на Фодена, но Фил к воротам не пошёл.

20' "Манчестер Сити" вновь забрал мяч, но вперёд идёт не так уверенно.

19' Грилиш слева забрался в офсайд.

17' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

СТОУНС!!! После навеса Ланга справа на Де Кетеларе последовала скидка на Ванакена. Удар Ханса отразил Эдерсон. Де Кетеларе слева догнал мяч и прострелил к воротам. Мяч от ноги Силвы отскочил в голову Стоунсу, а затем оказался в сетке.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ФОДЕН!!! Канселу слева прострелил к воротам, где Фоден переправил мяч в сетку.

15' Грилиш слева великолепной передачей вывел к воротам Канселу. Жоау вошёл в штрафную площадь и пробил в дальнюю штангу.

14' Миньоле на ложном замахе смог перехитрить рванувшего в прессинг Фодена.

13' После навеса слева от Канселу случился рикошет, и мяч по высокой дуге опустился к дальней штанге. Гюндоган с пары метров пробил в сетку ворот с внешней стороны.

12' Вормер от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч выбит на Соболя, который с семнадцати метров низом пробил правее ворот.

11' Ланг по правому флангу после паса Маты прошёл вперёд и заработал угловой удар.

10' Фоден слева в касание не смог переправить мяч в ворота после заброса вперёд от Грилиша.

9' Прострел Грилиша слева к воротам заблокировал Мата.

8' Гюндоган от углового флага навесил к воротам, откуда мяч головой выбил Хендри.

7' "Манчестер Сити" не отдаёт мяч соперникам в стартовые минуты, постоянно комбинируя на чужой половине поля. Хорошо работает отбор у хозяев.

6' Нсоки сделал неточную передачу перед своей штрафной площади, но сам успел заблокировать удар Мареза, справа выскочившего к воротам.

5' Удар Силвы из пределов штрафной площади защитники "Брюгге" заблокированы.

4' Канселу по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь.

3' Прострел Уокера справа в штрафную площадь заблокировал Нсоки.

2' "Манчестер Сити" играет в голубой форме, "Брюгге" - в жёлтой.