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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Брюгге

История личных встреч

Манчестер Сити
Брюгге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 3 (2) 1
Канселу Жоау 2 0.67
Грилиш Джек 1 0.33
Уокер Кайл 1 0.33
Аке Натан 1 0.33
Жезус Габриэль 1 0.33
Палмер Коул 1 0.33
Фернандиньо Фернандо 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Гюндоган Илкай 0 0
Стерлинг Рахим 0 0
Диаш Рубен 0 0
Фоден Фил 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 3 1
Ритс Матс 1 0.33
Вормер Руд 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Канселу Жоау 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баланта Эдер 3 0
Миньоле Симон 1 0
Мата Клинтон 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Ланг Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 11 - 6 6
3. Брюгге Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
4. РБ Лейпциг Заявка 3 0 0 3 6 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 6 - 3 3
3. Брюгге Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Брюгге Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПСЖ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 44
    Манчестер Сити 100% (44)
    X 0% (0)
    Брюгге 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Брюгге
    1.13
    9.90
    30.25
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Манчестер Сити - Брюгге онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брюгге

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Брюгге
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    20.9% (9)
    3:1 Манчестер Сити
    20.9% (9)
    3:0 Манчестер Сити
    18.6% (8)
    2:1 Манчестер Сити
    14% (6)
    4:0 Манчестер Сити
    9.3% (4)
    4:1 Манчестер Сити
    7% (3)
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    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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