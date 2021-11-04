Бразилия: Серия A 2021
2:1
Конец матча
1:0
12' ГолСарачо Федерико
36' Желтая карточкаLucas Silva IV
38' Желтая карточкаБорха Мигель
45' Желтая карточкаСарачо Федерико
50' Желтая карточкаЧе Че
53' Желтая карточкаФернандес Игнасио
1:1
56' ГолКампас Хаминтон
58' Желтая карточкаДжеромел Педро
73' Желтая карточкаКампас Хаминтон
2:1
75' ПенальтиВаргас Эдуардо
77' Желтая карточкаФеррейра Мариано
81' Желтая карточкаКоста Дуглас
90' Желтая карточкаАллан Соуза
90' Желтая карточкаРафинья Марсио
22
Эверсон
2
Guga3
37
Че
Че
29
Аллан
Соуза
19
Коста
Диего
44
Ruan
Neto
12
Кортез
Бруно
10
Коста
Дуглас
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
33 SavioПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
27 Calebe
-
8 Jair II
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Коста ДугласНападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
18 Elias Manoel
-
23 Alisson II
-
-
-
-
49 Sarara
-
32 Diogo VII
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
12'
1:0
36'
38'
45'
50'
56'
1:1
58'
73'
75'
2:1
77'
77'
81'
90'
90'
История личных встреч
Атлетико Минейро
Гремио
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед
27 матчей
25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|11 (3)
|0.38
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.17
|Саварино Джефферсон
|4
|0.14
|Сарачо Федерико
|4
|0.14
|Варгас Эдуардо
|3 (3)
|0.1
|Коста Диего
|3
|0.1
|Nathan VI
|3
|0.1
|Саша Эдуардо
|2
|0.07
|Jair II
|2
|0.07
|Dylan Borrero
|2
|0.07
|Натан Аллан
|2
|0.07
|Keno
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Antonio Neto
|1
|0.03
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Диего
|5
|0.18
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.14
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0.11
|Alisson II
|3
|0.11
|Коста Дуглас
|2
|0.07
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.04
|Тьяго Сантос
|1
|0.04
|Лео Перейра
|1
|0.04
|Вильясанти Матиас
|1
|0.04
|Кампас Хаминтон
|1
|0.04
|Guilherme Guedes
|1
|0.04
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.04
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Darlan Mendes
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|5
|1
|Феррейра Мариано
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Че Че
|4
|0
|Nathan VI
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья Марсио
|8
|0
|Тьяго Сантос
|8
|0
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Скардовелли Вандерсон
|4
|0
|Джеромел Педро
|4
|0
|Коста Дуглас
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Lucas Silva IV
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Феррейра Факундо
|3
|0
|Jean Pyerre
|3
|0
|Ruan Neto
|3
|0
|Миранда Пауло
|1
|1
|Майкон Тьяго
|1
|1
|Соуза Диего
|2
|0
|Fernando Henrique
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Darlan Mendes
|2
|0
|Victor Bobsin
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Diego Churin
|1
|0
|Кортез Бруно
|1
|0
|Ewerthon VI
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Jhonata Robert
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
9
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
2
22%
16-30
9
29%
29%
2
22%
31-45
4
13%
3
33%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
23%
2
22%
76-90
Пропущено
8
21
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
3
38%
1
5%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
50%
5
24%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
12%
3
19%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
3
19%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Забито
48
25
20 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 11
21 Забивали первыми 9
3 Не забивали 12
5
10%
3
12%
1-15
6
13%
5
20%
16-30
9
19%
6
24%
31-45
6
13%
6
24%
46-60
9
19%
0
0%
61-75
13
27%
5
20%
76-90
Пропущено
20
37
7 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
1
5%
4
11%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
10
27%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
7
35%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Гремио
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0
Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0 Куяба - Гремио 0:1 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Гремио - Витория 1:0 Брагантино - Гремио 1:0 Витория - Гремио 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|29
|19
|5
|5
|46 - 22
|62
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|16
|4
|9
|45 - 35
|52
|3.
|Фламенго
|27
|15
|5
|7
|50 - 26
|50
|4.
|Брагантино
|30
|12
|13
|5
|47 - 33
|49
|5.
|Форталеза
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|6.
|Коринтианс
|29
|11
|11
|7
|31 - 26
|44
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|29
|10
|11
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Флуминенсе
|29
|10
|9
|10
|28 - 31
|39
|9.
|Америка Минейро
|29
|9
|11
|9
|29 - 30
|38
|10.
|Куяба
|29
|8
|14
|7
|28 - 28
|38
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|28
|9
|10
|9
|24 - 26
|37
|12.
|Сан-Паулу
|29
|8
|13
|8
|23 - 27
|37
|13.
|Сеара
|29
|7
|15
|7
|27 - 30
|36
|14.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|16.
|Байя
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|17.
|Спорт Ресифи
|30
|7
|9
|14
|17 - 27
|30
|18.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|19.
|Гремио
|28
|7
|5
|16
|25 - 37
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|29
|1
|10
|18
|24 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|12
|1
|1
|30 - 9
|37
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Фламенго
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|4.
|Сеара
|15
|7
|6
|2
|19 - 12
|27
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|9.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|10.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|11.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|12.
|Коринтианс
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|14.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|15.
|Куяба
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|17.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|18.
|Спорт Ресифи
|15
|4
|5
|6
|8 - 8
|17
|19.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|16 - 16
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|7
|2
|5
|19 - 13
|23
|4.
|Фламенго
|13
|6
|4
|3
|27 - 13
|22
|5.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|6.
|Форталеза
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|7.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|14
|3
|0
|11
|9 - 21
|9
|19.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|1
|5
|9
|14 - 27
|8