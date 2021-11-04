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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Гремио
0'
1:0
12' Гол
Сарачо Федерико
36' Желтая карточка
Lucas Silva IV
38' Желтая карточка
Борха Мигель
45' Желтая карточка
Сарачо Федерико
50' Желтая карточка
Че Че
53' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
1:1
56' Гол
Кампас Хаминтон
58' Желтая карточка
Джеромел Педро
73' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
2:1
75' Пенальти
Варгас Эдуардо
77' Желтая карточка
Феррейра Мариано
81' Желтая карточка
Коста Дуглас
90' Желтая карточка
Аллан Соуза
90' Желтая карточка
Рафинья Марсио
90'+6
22
Эверсон
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
37
Че
Че
29
Аллан
Соуза
26
Фернандес
Игнасио
7
Халк
Живанилдо
19
Коста
Диего
34
Gabriel
Chapeco
13
Рафинья
Марсио
44
Ruan
Neto
3
Джеромел
Педро
12
Кортез
Бруно
21
Вильясанти
Матиас
5
Тьяго
Сантос
16
Lucas
Silva
IV
11
Феррейра
Факундо
9
Борха
Мигель
10
Коста
Дуглас
Атлетико Минейро
4-4-2
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Гремио

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед

27 матчей

25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:1
СA
1:4
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:3
СA
2:0
К
1:1
К
1:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:2
БСА
0:0
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 11 (3) 0.38
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.17
Саварино Джефферсон 4 0.14
Сарачо Федерико 4 0.14
Варгас Эдуардо 3 (3) 0.1
Коста Диего 3 0.1
Nathan VI 3 0.1
Саша Эдуардо 2 0.07
Jair II 2 0.07
Dylan Borrero 2 0.07
Натан Аллан 2 0.07
Keno 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Antonio Neto 1 0.03
Gabriel Paulista XVI 1 0.03
Че Че 1 0.03
Арана Гильерме 0 0
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Диего 5 0.18
Борха Мигель 4 (2) 0.14
Скардовелли Вандерсон 3 0.11
Alisson II 3 0.11
Коста Дуглас 2 0.07
Феррейра Факундо 1 0.04
Рикардиньо Феррейра 1 0.04
Тьяго Сантос 1 0.04
Лео Перейра 1 0.04
Вильясанти Матиас 1 0.04
Кампас Хаминтон 1 0.04
Guilherme Guedes 1 0.04
Пинарес Сесар 1 (1) 0.04
Рафинья Марсио 0 0
Энрике Матеус 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Darlan Mendes 0 0
Leo Chu 0 0
Victor Bobsin 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 5 1
Феррейра Мариано 4 0
Арана Гильерме 4 0
Jair II 4 0
Че Че 4 0
Nathan VI 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Додо Родолфо 3 0
Igor Rabello 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Маррони 2 0
Guga3 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Марсио 8 0
Тьяго Сантос 8 0
Каннеманн Вальтер 6 1
Скардовелли Вандерсон 4 0
Джеромел Педро 4 0
Коста Дуглас 4 0
Борха Мигель 4 0
Lucas Silva IV 4 0
Энрике Матеус 3 0
Феррейра Факундо 3 0
Jean Pyerre 3 0
Ruan Neto 3 0
Миранда Пауло 1 1
Майкон Тьяго 1 1
Соуза Диего 2 0
Fernando Henrique 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Tonhao 2 0
Darlan Mendes 2 0
Victor Bobsin 2 0
Sarara 2 0
Diego Churin 1 0
Кортез Бруно 1 0
Ewerthon VI 1 0
Diogo VII 1 0
Alisson II 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Jhonata Robert 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
9
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
2
22%
16-30
9
29%
29%
2
22%
31-45
4
13%
3
33%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
23%
2
22%
76-90

Пропущено

8
21
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
3
38%
1
5%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
50%
5
24%
76-90

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
12%
3
19%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
3
19%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

48
25
20 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 11
21 Забивали первыми 9
3 Не забивали 12
5
10%
3
12%
1-15
6
13%
5
20%
16-30
9
19%
6
24%
31-45
6
13%
6
24%
46-60
9
19%
0
0%
61-75
13
27%
5
20%
76-90

Пропущено

20
37
7 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
1
5%
4
11%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
10
27%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
7
35%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Гремио
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0
Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0 Куяба - Гремио 0:1 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Гремио - Витория 1:0 Брагантино - Гремио 1:0 Витория - Гремио 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 29 19 5 5 46 - 22 62
2. Палмейрас Сан-Паулу 29 16 4 9 45 - 35 52
3. Фламенго 27 15 5 7 50 - 26 50
4. Брагантино 30 12 13 5 47 - 33 49
5. Форталеза 29 14 6 9 39 - 32 48
6. Коринтианс 29 11 11 7 31 - 26 44
7. Интернасьонал Порту Алегре 29 10 11 8 37 - 31 41
8. Флуминенсе 29 10 9 10 28 - 31 39
9. Америка Минейро 29 9 11 9 29 - 30 38
10. Куяба 29 8 14 7 28 - 28 38
11. Атлетико Гойяненсе 28 9 10 9 24 - 26 37
12. Сан-Паулу 29 8 13 8 23 - 27 37
13. Сеара 29 7 15 7 27 - 30 36
14. Сантос 29 8 11 10 26 - 34 35
15. Атлетико Паранаэнсе 29 10 5 14 34 - 39 35
16. Байя 29 8 9 12 32 - 39 33
17. Спорт Ресифи 30 7 9 14 17 - 27 30
18. Жувентуде 29 6 12 11 27 - 36 30
19. Гремио 28 7 5 16 25 - 37 26
20. Шапекоэнсе 29 1 10 18 24 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 12 1 1 30 - 9 37
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
3. Фламенго 14 9 1 4 23 - 13 28
4. Сеара 15 7 6 2 19 - 12 27
5. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
6. Брагантино 15 5 8 2 23 - 17 23
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
9. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
10. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
11. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
12. Коринтианс 14 6 4 4 18 - 15 22
13. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 20 - 19 22
14. Жувентуде 15 5 6 4 14 - 14 21
15. Куяба 15 5 5 5 15 - 17 20
16. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
17. Байя 14 5 4 5 19 - 18 19
18. Спорт Ресифи 15 4 5 6 8 - 8 17
19. Гремио 14 4 5 5 16 - 16 17
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 15 7 5 3 24 - 16 26
2. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 7 2 5 19 - 13 23
4. Фламенго 13 6 4 3 27 - 13 22
5. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
6. Форталеза 15 6 3 6 18 - 19 21
7. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
8. Атлетико Гойяненсе 14 5 3 6 13 - 15 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 14 - 15 18
10. Флуминенсе 15 4 4 7 13 - 18 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 15 3 4 8 9 - 19 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 14 3 0 11 9 - 21 9
19. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
20. Шапекоэнсе 15 1 5 9 14 - 27 8
Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:1 Гремио онлайн


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