Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
История личных встреч
Легия
Наполи
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|1
|0.33
|Кастрати Лирим
|1
|0.33
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Мучи Эрнест
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|1.33
|Политано Маттео
|1
|0.33
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.33
|Элмас Эльиф
|1
|0.33
|Фабиан Руис
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Маттиас
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манолас Костас
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Руй Мариу
|0
|1
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
80%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
67%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
5
71%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0
Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1
Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0
Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|Легия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Легия - Наполи
Исход игры
Легия
5.8% (3)
Ничья
1.9% (1)
Наполи
92.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
68% (34)
Меньше
32% (16)
Обе команды забьют
Да
70% (35)
Нет
30% (15)
Популярный счёт
1:2 Наполи
55.8% (29)
0:2 Наполи
19.2% (10)
0:1 Наполи
7.7% (4)
1:3 Наполи
5.8% (3)
2:1 Легия
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!