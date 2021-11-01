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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Легия
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Легия
Наполи

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЕ
3:0
ЛЕ
5:2
ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 1 0.33
Кастрати Лирим 1 0.33
Жозуэ Филипе 0 0
Мучи Эрнест 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 1.33
Политано Маттео 1 0.33
Инсинье Лоренцо 1 0.33
Элмас Эльиф 1 0.33
Фабиан Руис 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Маттиас 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Младенович Филип 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолас Костас 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Руй Мариу 0 1
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Жуан Жезус 1 0
Ррахмани Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
80%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
67%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
5
71%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0
Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1
Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0
Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
2. Наполи Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Лестер Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спартак Москва Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
2. Лестер Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Легия - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Легия 5.8% (3)
    X 1.9% (1)
    Наполи 92.3% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Легия
    Ничья
    Наполи
    7.90
    5.48
    1.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Легия - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Легия - Наполи

    Исход игры
    Легия
    5.8% (3)
    Ничья
    1.9% (1)
    Наполи
    92.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    68% (34)
    Меньше
    32% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    55.8% (29)
    0:2 Наполи
    19.2% (10)
    0:1 Наполи
    7.7% (4)
    1:3 Наполи
    5.8% (3)
    2:1 Легия
    3.8% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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