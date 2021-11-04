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Лига конференций 2021-2022

Омония
1:1
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
1:0
17' Гол
Какулис Андроникос
1:1
57' Гол
Миллар Лиам
90'+4

История личных встреч

Омония
Базель

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лекьякс Ян 1 0.25
Какулис Андроникос 1 0.25
Гомес Хорди 1 (1) 0.25
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ланг Михаэль 2 0.5
Миллар Лиам 2 0.5
Кабрал Артур 2 (1) 0.5
Жегрова Эдон 1 0.25
Ндой Дан 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0
Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Базель
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1
Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карабах Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Базель Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Омония Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
4. Кайрат Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Карабах Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Кайрат Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Омония Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карабах Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Базель Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Омония Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Кайрат Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Омония 2.3% (3)
X 5.3% (7)
Базель 92.5% (123)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Омония 1:1 Базель онлайн


Прогнозы на матч Омония 1:1 Базель

Исход игры
Омония
2.3% (3)
Ничья
5.3% (7)
Базель
92.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
65.89% (85)
Нет
34.11% (44)
Популярный счёт
1:2 Базель
45.9% (61)
0:1 Базель
15.8% (21)
0:2 Базель
15% (20)
1:3 Базель
9.8% (13)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:4 Базель
1.5% (2)
0:3 Базель
1.5% (2)
2:1 Омония
1.5% (2)
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