Лига конференций 2021-2022
1:0
17' ГолКакулис Андроникос
1:1
57' ГолМиллар Лиам
Ход матча
17'
57'
1:1
История личных встреч
Омония
Базель
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лекьякс Ян
|1
|0.25
|Какулис Андроникос
|1
|0.25
|Гомес Хорди
|1 (1)
|0.25
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ланг Михаэль
|2
|0.5
|Миллар Лиам
|2
|0.5
|Кабрал Артур
|2 (1)
|0.5
|Жегрова Эдон
|1
|0.25
|Ндой Дан
|1
|0.25
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0
Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Базель
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1
Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карабах
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Базель
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Омония
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|4.
|Кайрат
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Карабах
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Кайрат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Омония
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Прогнозы на матч Омония 1:1 Базель
Исход игры
Омония
2.3% (3)
Ничья
5.3% (7)
Базель
92.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
65.89% (85)
Нет
34.11% (44)
Популярный счёт
1:2 Базель
45.9% (61)
0:1 Базель
15.8% (21)
0:2 Базель
15% (20)
1:3 Базель
9.8% (13)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:4 Базель
1.5% (2)
0:3 Базель
1.5% (2)
2:1 Омония
1.5% (2)
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