Лига Европы 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
0:1
38' ГолЯнтшер Якоб
1:1
53' ГолСорлот Александр
58' Желтая карточкаВютрих Грегори
74' Желтая карточкаСубименди Мартин
78' Желтая карточкаКуэн Андреас
90' Желтая карточкаЗибенхандль Йорг
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
11
Янузай
Аднан
17
Йегер
Лукас
30
Любич
Иван
44
Данте
Амаду
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Данте АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Mortitz Wels
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
38'
0:1
53'
58'
74'
78'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
19 Угловые 2
-
2 Офсайды 6
-
7 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
73 Владение мячом, % 27
История личных встреч
Реал Сосьедад
Штурм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|2
|0.5
|Сорлот Александр
|1
|0.25
|Янузай Аднан
|1
|0.25
|Мерино Микель
|1
|0.25
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|1
|0.25
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.25
|Саркария Манприт
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|2
|1
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1
Штурм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|ПСВ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|4.
|Штурм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|ПСВ
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Штурм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Штурм
Исход игры
Реал Сосьедад
97.8% (136)
Ничья
0.7% (1)
Штурм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.59% (44)
Меньше
67.41% (91)
Обе команды забьют
Да
26.67% (36)
Нет
73.33% (99)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
51.8% (72)
2:1 Реал Сосьедад
15.8% (22)
1:0 Реал Сосьедад
13.7% (19)
3:1 Реал Сосьедад
7.9% (11)
3:0 Реал Сосьедад
5.8% (8)
1:2 Штурм
1.4% (2)
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