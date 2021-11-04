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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:1
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
0:1
38' Гол
Янтшер Якоб
1:1
53' Гол
Сорлот Александр
58' Желтая карточка
Вютрих Грегори
74' Желтая карточка
Субименди Мартин
78' Желтая карточка
Куэн Андреас
90' Желтая карточка
Зибенхандль Йорг
90'+4
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
11
Янузай
Аднан
23
Сорлот
Александр
27
Зибенхандль
Йорг
35
Гайрхофер
Никлас
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
17
Йегер
Лукас
30
Любич
Иван
8
Прасс
Александр
44
Данте
Амаду
15
Ньянгбо
Догбол
11
Саркария
Манприт
13
Янтшер
Якоб
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Штурм
3-4-1-2

Ход матча

38'
0:1
Янтшер Якоб
(Саркария Манприт)
53'
Сорлот Александр
(Субельдия Игор)
1:1
58'
 
Вютрих Грегори
65'
Барренечеа Андер
Порту Кристиан
 
72'
 
Куэн Андреас
Янтшер Якоб
74'
Субименди Мартин
 
78'
 
Куэн Андреас
83'
Исак Александр
Сорлот Александр
 
83'
Рико Диего
Муньос Айхен
 
83'
 
Mortitz Wels
Ньянгбо Догбол
90'
 
Зибенхандль Йорг

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 19 Угловые 2
  • 2 Офсайды 6
  • 7 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 73 Владение мячом, % 27

История личных встреч

Реал Сосьедад
Штурм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 0.5
Сорлот Александр 1 0.25
Янузай Аднан 1 0.25
Мерино Микель 1 0.25
Сальдуа Хосеба 0 0
Субельдия Игор 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 1 0.25
Горенц-Станкович Йон 1 0.25
Саркария Манприт 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Горосабел Андони 1 0
Мерино Микель 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 2 1
Вютрих Грегори 2 0
Куэн Андреас 1 0
Зибенхандль Йорг 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Прасс Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1
Штурм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1 Вольфсбергер - Штурм 1:4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Реал Сосьедад Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
3. ПСВ Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
4. Штурм Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. ПСВ Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Штурм Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Реал Сосьедад Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСВ Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Штурм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Реал Сосьедад 97.8% (136)
X 0.7% (1)
Штурм 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:1 Штурм онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Штурм

Исход игры
Реал Сосьедад
97.8% (136)
Ничья
0.7% (1)
Штурм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.59% (44)
Меньше
67.41% (91)
Обе команды забьют
Да
26.67% (36)
Нет
73.33% (99)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
51.8% (72)
2:1 Реал Сосьедад
15.8% (22)
1:0 Реал Сосьедад
13.7% (19)
3:1 Реал Сосьедад
7.9% (11)
3:0 Реал Сосьедад
5.8% (8)
1:2 Штурм
1.4% (2)
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