Лига Европы 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
1:0
5' ГолПейнтсил Джозеф
15' Желтая карточкаРайс Деклан
55' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
1:1
59' ГолБенрахма Саид
67' Желтая карточкаДоусон Крэйг
69' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
69' Желтая карточкаЛукуми Джон
71' Желтая карточкаАртеага Херардо
1:2
82' ГолБенрахма Саид
2:2
88' Гол в свои воротаСоучек Томаш
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
23
Диоп
Исса
15
Доусон
Крэйг
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
Ход матча
5'
1:0
15'
59'
1:1
67'
69'
69'
71'
82'
1:2
88'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Генк
Вест Хэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|1
|0.25
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.25
|Ито Дзюнъя
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3
|0.75
|Райс Деклан
|2
|0.5
|Антонио Майкл
|1
|0.25
|Боуэн Джаррод
|1
|0.25
|Доусон Крэйг
|1
|0.25
|Диоп Исса
|1
|0.25
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|2
|1
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0
Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Генк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Генк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Генк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Генк 2:2 Вест Хэм
Исход игры
Генк
6.4% (9)
Ничья
14.3% (20)
Вест Хэм
79.3% (111)
Тотал 2.5
Больше
65.93% (89)
Меньше
34.07% (46)
Обе команды забьют
Да
75.56% (102)
Нет
24.44% (33)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
43.6% (61)
0:2 Вест Хэм
11.4% (16)
0:1 Вест Хэм
10.7% (15)
1:1 Ничья
10% (14)
1:3 Вест Хэм
6.4% (9)
2:1 Генк
5% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:3 Вест Хэм
2.1% (3)
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