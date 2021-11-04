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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Генк
2:2
Конец матча

Стадион:
Вест Хэм
0'
1:0
5' Гол
Пейнтсил Джозеф
15' Желтая карточка
Райс Деклан
55' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
1:1
59' Гол
Бенрахма Саид
67' Желтая карточка
Доусон Крэйг
69' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
69' Желтая карточка
Лукуми Джон
71' Желтая карточка
Артеага Херардо
1:2
82' Гол
Бенрахма Саид
2:2
88' Гол в свои ворота
Соучек Томаш
90'+4
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
28
Пейнтсил
Джозеф
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
23
Диоп
Исса
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Арон
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
22
Бенрахма
Саид
10
Лансини
Мануэль
26
Масуаку
Артур
9
Антонио
Майкл
Генк
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

5'
Пейнтсил Джозеф
(Ито Дзюнъя)
1:0
15'
 
Райс Деклан
55'
Торстведт Кристиан
 
58'
 
Боуэн Джаррод
Антонио Майкл
58'
 
Соучек Томаш
Ноубл Марк
58'
 
Форнальс Пабло
Масуаку Артур
59'
1:1
Бенрахма Саид
(Цоуфал Владимир)
67'
 
Доусон Крэйг
69'
Пейнтсил Джозеф
 
69'
Лукуми Джон
 
71'
Артеага Херардо
 
82'
1:2
Бенрахма Саид
85'
 
Крал Алекс
Лансини Мануэль
87'
Угбо Ике
Торстведт Кристиан
 
87'
Пресиадо Анхело
Муньос Даниэль
 
88'
Соучек Томаш
2:2
90'
Ойен Люка
Пейнтсил Джозеф
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Генк
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 1 0.25
Пейнтсил Джозеф 1 0.25
Ито Дзюнъя 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 0.75
Райс Деклан 2 0.5
Антонио Майкл 1 0.25
Боуэн Джаррод 1 0.25
Доусон Крэйг 1 0.25
Диоп Исса 1 0.25
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 2 1
Торстведт Кристиан 2 0
Онуачу Пол 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Диоп Исса 1 0
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0
Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Генк Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
3. Рапид Вена Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Динамо Загреб Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Рапид Вена Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Генк Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Динамо Загреб Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Генк Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Райс Деклан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Пейнтсил Джозеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Генк 6.4% (9)
X 14.3% (20)
Вест Хэм 79.3% (111)
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Прогнозы на матч Генк 2:2 Вест Хэм

Исход игры
Генк
6.4% (9)
Ничья
14.3% (20)
Вест Хэм
79.3% (111)
Тотал 2.5
Больше
65.93% (89)
Меньше
34.07% (46)
Обе команды забьют
Да
75.56% (102)
Нет
24.44% (33)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
43.6% (61)
0:2 Вест Хэм
11.4% (16)
0:1 Вест Хэм
10.7% (15)
1:1 Ничья
10% (14)
1:3 Вест Хэм
6.4% (9)
2:1 Генк
5% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:3 Вест Хэм
2.1% (3)
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