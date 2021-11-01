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Лига конференций 2021-2022

Заря
 
Позже

Стадион:
ЦСКА София

История личных встреч

Заря
ЦСКА София

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

25 матчей

8%
20%
72%
2 победы 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

64%
36%
0 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

8%
36%
56%
2 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

ЛК
0:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:1
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громов Артём 1 0.33
Сайяд Аллахьяр 1 0.33
ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кери Грэм 1 0.33

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилдсхут Янник 0 1
Вион Тибо 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1
Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0
ЦСКА София
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:3 ЦСКА София - Арда Карджали 2:0 Берое - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Заря 0:1
ЦСКА София - Ботев Пловдив 3:2 Царско Село - ЦСКА София 1:2 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 ЦСКА София - Левски София 2:1 ЦСКА София - Хебр Пазарджик 3:0 Ботев Враца - ЦСКА София 2:4 Рома - ЦСКА София 5:1 ЦСКА София - Славия София 1:1 Черно Море - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3:0 ЦСКА София - Пирин Благоевград 1:0 Виктория Пльзень - ЦСКА София 2:0 Осиек - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Осиек 4:2 Лиепая - ЦСКА София 0:0 ЦСКА-1948 - ЦСКА София 2:4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Рома Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
3. Заря Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. ЦСКА София Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Рома Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
2. Заря Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ЦСКА София Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА София от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Заря 72.9% (35)
    X 18.8% (9)
    ЦСКА София 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Заря
    Ничья
    ЦСКА София
    2.15
    3.48
    3.46
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Заря - ЦСКА София онлайн


    Прогнозы на матч Заря - ЦСКА София

    Исход игры
    Заря
    72.9% (35)
    Ничья
    18.8% (9)
    ЦСКА София
    8.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Заря
    33.3% (16)
    1:0 Заря
    27.1% (13)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    2:0 Заря
    8.3% (4)
    1:2 ЦСКА София
    4.2% (2)
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