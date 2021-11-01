Лига конференций 2021-2022
Позже
Стадион: Славутич-Арена
История личных встреч
Заря
ЦСКА София
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
25 матчей
8%
20%
72%
2 победы 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
64%
36%
0 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
8%
36%
56%
2 победы 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Громов Артём
|1
|0.33
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.33
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кери Грэм
|1
|0.33
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|Вион Тибо
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1
Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0
ЦСКА София
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:3 ЦСКА София - Арда Карджали 2:0 Берое - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Заря 0:1
ЦСКА София - Ботев Пловдив 3:2 Царско Село - ЦСКА София 1:2 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 ЦСКА София - Левски София 2:1 ЦСКА София - Хебр Пазарджик 3:0 Ботев Враца - ЦСКА София 2:4 Рома - ЦСКА София 5:1 ЦСКА София - Славия София 1:1 Черно Море - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3:0 ЦСКА София - Пирин Благоевград 1:0 Виктория Пльзень - ЦСКА София 2:0 Осиек - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Осиек 4:2 Лиепая - ЦСКА София 0:0 ЦСКА-1948 - ЦСКА София 2:4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|3.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|2.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Заря - ЦСКА София
Исход игры
Заря
72.9% (35)
Ничья
18.8% (9)
ЦСКА София
8.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (19)
Меньше
59.57% (28)
Обе команды забьют
Да
57.45% (27)
Нет
42.55% (20)
Популярный счёт
2:1 Заря
33.3% (16)
1:0 Заря
27.1% (13)
1:1 Ничья
16.7% (8)
2:0 Заря
8.3% (4)
1:2 ЦСКА София
4.2% (2)
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