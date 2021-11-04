Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кроб Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Одей Стивен не смог попасть в створ ударом издали

43' Опасность! Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

42' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Зелены Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кроб Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Каллесеэ Миккель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Яблонец

32' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Раннерс

28' Гануш Ян взял и забрал мяч на выходе

27' Кубиста Войтех выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Яблонец

25' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

24' ШАНС! Малинский Томас вышел один на один с голкипером...

23' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Яблонец

20' Как он промахнулся? Камара Аль-Хаджи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' Отличные скиллы показывает Одей Стивен , обводя своих соперников

19' Хюбшман Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гануш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

18' Кроб Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Писингер Симон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Кубиста Войтех выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Яблонец

14' Кубиста Войтех выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Яблонец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Плештил Доминик из команды Яблонец направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Яблонец выполняет удар от ворот.

8' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Кехинде Тосин нанес удар издали, а Ян Ханус отбил его обратно в игру!

5' Зелены Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Раннерс

4' Долежал Мартин нанес удар головой, но Патрик Карлгрен перевел мяч на угловой!

3' Удар от ворот произведет Яблонец

2' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Яблонец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Яблонец начинает с центра поля