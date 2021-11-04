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Лига конференций 2021-2022

Раннерс
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4071
Яблонец
0'
1:0
46' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
2:0
53' Гол в свои ворота
Кубиста Войтех
2:1
73' Гол
Чванчара Томаш
2:2
83' Гол
Кратохвил Милош
90' Красная карточка
Одей Стивен
90' Вторая желтая карточка
Кубиста Войтех
90'+6

История личных встреч

Раннерс
Яблонец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 2 (1) 0.5
Писингер Симон 1 0.25
Камара Аль-Хаджи 1 0.25
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.25
Гравес Симон 1 0.25
Яблонец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 3 0.75
Кратохвил Милош 1 0.25
Пиларж Вацлав 1 (1) 0.25

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одей Стивен 0 1
Яблонец
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2
Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1
Яблонец
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Яблонец - Пардубице 1:1 Виктория Пльзень - Яблонец 5:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Яблонец - Ческе-Будеевице 2:2
Градец Кралове - Яблонец 2:2 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 Яблонец - Слован Либерец 0:1 Пржперже - Яблонец 0:1 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Яблонец - Карвина 1:0 Сигма Оломоуц - Яблонец 4:0 Жилина - Яблонец 0:3 Яблонец - Словацко 1:1 Яблонец - Жилина 5:1 Теплице - Яблонец 1:0 Селтик - Яблонец 3:0 Яблонец - Богемианс-1905 2:2 Яблонец - Селтик 2:4 Млада Болеслав - Яблонец 3:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Яблонец Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
3. Раннерс Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
4. ЧФР Клуж Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Яблонец Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Раннерс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
4. ЧФР Клуж Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Раннерс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Яблонец Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ЧФР Клуж Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Раннерс 64.6% (84)
X 23.1% (30)
Яблонец 12.3% (16)
Все прогнозы
Где смотреть матч Раннерс 2:2 Яблонец онлайн


Прогнозы на матч Раннерс 2:2 Яблонец

Исход игры
Раннерс
64.6% (84)
Ничья
23.1% (30)
Яблонец
12.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (63)
Меньше
51.16% (66)
Обе команды забьют
Да
69.77% (90)
Нет
30.23% (39)
Популярный счёт
2:1 Раннерс
35.4% (46)
1:1 Ничья
20.8% (27)
1:0 Раннерс
20% (26)
1:2 Яблонец
8.5% (11)
2:0 Раннерс
6.2% (8)
0:1 Яблонец
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Раннерс
1.5% (2)
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