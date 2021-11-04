Лига конференций 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 4071
1:0
46' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
2:0
53' Гол в свои воротаКубиста Войтех
2:1
73' ГолЧванчара Томаш
2:2
83' ГолКратохвил Милош
90' Красная карточкаОдей Стивен
90' Вторая желтая карточкаКубиста Войтех
Ход матча
46'
53'
2:0
73'
2:1
83'
2:2
90'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Раннерс
Яблонец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|2 (1)
|0.5
|Писингер Симон
|1
|0.25
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.25
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.25
|Гравес Симон
|1
|0.25
Яблонец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чванчара Томаш
|3
|0.75
|Кратохвил Милош
|1
|0.25
|Пиларж Вацлав
|1 (1)
|0.25
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одей Стивен
|0
|1
Яблонец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2
Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1
Яблонец
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Яблонец - Пардубице 1:1 Виктория Пльзень - Яблонец 5:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Яблонец - Ческе-Будеевице 2:2
Градец Кралове - Яблонец 2:2 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 Яблонец - Слован Либерец 0:1 Пржперже - Яблонец 0:1 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Яблонец - Карвина 1:0 Сигма Оломоуц - Яблонец 4:0 Жилина - Яблонец 0:3 Яблонец - Словацко 1:1 Яблонец - Жилина 5:1 Теплице - Яблонец 1:0 Селтик - Яблонец 3:0 Яблонец - Богемианс-1905 2:2 Яблонец - Селтик 2:4 Млада Болеслав - Яблонец 3:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Яблонец
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|3.
|Раннерс
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Яблонец
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Раннерс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Прогнозы на матч Раннерс 2:2 Яблонец
Исход игры
Раннерс
64.6% (84)
Ничья
23.1% (30)
Яблонец
12.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (63)
Меньше
51.16% (66)
Обе команды забьют
Да
69.77% (90)
Нет
30.23% (39)
Популярный счёт
2:1 Раннерс
35.4% (46)
1:1 Ничья
20.8% (27)
1:0 Раннерс
20% (26)
1:2 Яблонец
8.5% (11)
2:0 Раннерс
6.2% (8)
0:1 Яблонец
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Раннерс
1.5% (2)
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