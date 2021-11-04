Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Брондбю

93' Какой промах! Руф Кемар имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

92' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Сегодняшная посещаемость составляет 20462 болельщиков

88' Судья подбегает и показывает Шиембе Кевин из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.

88' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

87' Радошевич Йосип из команды Брондбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

86' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Тавернье Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Кент Райан из команды Глазго Рейнджерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

84' Опасность! Шиембе Кевин из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

83' Менса Кевин из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Брондбю выполняет удар от ворот.

81' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

80' Баришич Борна из команды Глазго Рейнджерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Кент Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Г О О О О Л - Хаджи Янис забивает с правой ноги!

76' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Менса Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Брондбю выполняет удар от ворот.

74' Менса Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Макгрегор Аллан взял и забрал мяч на выходе

73' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Баришич Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Шиембе Кевин из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Опасность! Хедлунд Симон из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

63' Гости сейчас реально начинают давить соперника

63' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Балогун Леон пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен ловит мяч

61' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Хаджи Янис из команды Глазго Рейнджерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Должен был быть гол! Шиембе Кевин имел отличный шанс, но Аллан Макгрегор не дал голу состоятся!

51' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Брондбю выполняет удар от ворот.

50' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хедлунд Симон из команды Брондбю

50' Отличные скиллы показывает Арибо Джо , обводя своих соперников

49' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

49' Глазго Рейнджерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Глазго Рейнджерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля