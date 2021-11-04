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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Брондбю
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 20462
Глазго Рейнджерс
0'
4' Желтая карточка
Морелос Альфредо
34' Желтая карточка
Сакала Фэшн
1:0
45' Гол в свои ворота
Балогун Леон
1:1
77' Гол
Хаджи Янис
88' Желтая карточка
Шиембе Кевин
90'+4
30
Хермансен
Мадс
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
23
Каппис
Кристиан
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
31
Баришич
Борна
30
Сакала
Фэшн
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
37
Арфилд
Скотт
20
Морелос
Альфредо
17
Арибо
Джо
Брондбю
3-5-2
Глазго Рейнджерс
4-4-2

Ход матча

4'
 
Морелос Альфредо
34'
 
Сакала Фэшн
45'
Балогун Леон
1:0
56'
 
Хаджи Янис
Морелос Альфредо
56'
 
Кент Райан
Арфилд Скотт
56'
 
Руф Кемар
Сакала Фэшн
63'
Слимане Анис
Каппис Кристиан
 
64'
Риверос Блас
Бруус Андреас
 
72'
 
Бакуна Жуниньо
Дэвис Стивен
75'
Греве Матиас
Уре Микаэль
 
77'
1:1
Хаджи Янис
(Кент Райан)
82'
 
Угелумба Кэлвин
Баришич Борна
86'
Павлович Андрия
Хедлунд Симон
 
88'
Шиембе Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Глазго Рейнджерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Леон 1 0.25
Руф Кемар 1 0.25
Хаджи Янис 1 0.25
Тавернье Джеймс 0 0
Кент Райан 0 0
Морелос Альфредо 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Андрия 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Морелос Альфредо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Голдсон Коннор 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Арибо Джо 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6 Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
Глазго Рейнджерс - Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:1 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Данди - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 2:0 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 2:4 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Глазго Рейнджерс - Данфермлин 5:0 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Спарта Прага Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
3. Глазго Рейнджерс Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
4. Брондбю Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Спарта Прага Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Глазго Рейнджерс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Брондбю Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Спарта Прага Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
3. Глазго Рейнджерс Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Брондбю Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Брондбю 10% (14)
X 34.3% (48)
Глазго Рейнджерс 55.7% (78)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Брондбю 1:1 Глазго Рейнджерс онлайн


Прогнозы на матч Брондбю 1:1 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Брондбю
10% (14)
Ничья
34.3% (48)
Глазго Рейнджерс
55.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
78.52% (106)
Нет
21.48% (29)
Популярный счёт
1:2 Глазго Рейнджерс
32.1% (45)
1:1 Ничья
30% (42)
0:1 Глазго Рейнджерс
12.9% (18)
2:1 Брондбю
6.4% (9)
0:2 Глазго Рейнджерс
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:0 Брондбю
2.9% (4)
1:3 Глазго Рейнджерс
2.1% (3)
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