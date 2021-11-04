Лига Европы 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Брондбю Зрители: 20462
4' Желтая карточкаМорелос Альфредо
34' Желтая карточкаСакала Фэшн
1:0
45' Гол в свои воротаБалогун Леон
1:1
77' ГолХаджи Янис
88' Желтая карточкаШиембе Кевин
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
26
Балогун
Леон
30
Сакала
Фэшн
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
37
Арфилд
Скотт
17
Арибо
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
-
17 Арибо ДжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
25 Руф КемарПолузащитник
-
27 Келли СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
45'
1:0
56'
77'
1:1
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
10 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Брондбю
Глазго Рейнджерс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Леон
|1
|0.25
|Руф Кемар
|1
|0.25
|Хаджи Янис
|1
|0.25
|Тавернье Джеймс
|0
|0
|Кент Райан
|0
|0
|Морелос Альфредо
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Андрия
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:6 Глазго Рейнджерс - Абердин 2:2 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0
Глазго Рейнджерс - Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:1 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Данди - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 2:0 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 2:4 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Глазго Рейнджерс - Данфермлин 5:0 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|Брондбю
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Брондбю
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Брондбю
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Прогнозы на матч Брондбю 1:1 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Брондбю
10% (14)
Ничья
34.3% (48)
Глазго Рейнджерс
55.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
78.52% (106)
Нет
21.48% (29)
Популярный счёт
1:2 Глазго Рейнджерс
32.1% (45)
1:1 Ничья
30% (42)
0:1 Глазго Рейнджерс
12.9% (18)
2:1 Брондбю
6.4% (9)
0:2 Глазго Рейнджерс
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:0 Брондбю
2.9% (4)
1:3 Глазго Рейнджерс
2.1% (3)
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